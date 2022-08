Znate li koja je boja najbolja za naše emocije i ublažavanje stresa?

Tirkizna boja smatra se emocionalnom bojom koja leči, podstiče pozitivna osećanja i pomaže u ublažavanju stresa. Osim dragog kamena, tirkiz predstavlja karipske vode jer se često koristi kao kolokvijalni izraz za njih. Tirkizna je plavo-zelena boja koja je ime dobila prema istoimenom mineralu. Tirkiz je možda najstariji dragi kamen u istoriji čovječanstva, talisman kraljeva, šamana i ratnika. To je kamen zaštite, snažan i netransparentan, a opet umirujući na dodir i iscjeljujući. Reč “tirkiz” datira iz 17. veka i potiče od francuske reči “turquoise”, što znači “turski”, jer su trgovački putevi kojim se tirkiz dopremao u Evropu iz rudnika u Srednjoj Aziji prolazili kroz Tursku, a mletački trgovci često su kupovali kamen na turskim bazarima.

Budi emocije

Tirkizna boja može promeniti nijansu pod uticajem svetla ili zbog hemijskih reakcija usled delovanja kiselosti kože. Tirkizna je česta boja na kupolama i u interijerima velikih džamija u Iranu, Srednjoj Aziji i Rusiji. Budi emocije Prema Džejkobu Olesenu, osnivaču Color Meaningsa, web-stranice o simbolici boja i dizajnu i svetski poznatom stručnjaku za boje i razumevanje njihovog uticaja na ljudske emocije i ponašanje, tirkizna budi emocije.

Za stabilnost

Psihologija boja sugeriše da tirkizna i leči i kontroliše naša osećanja. Zahvaljujući tome dobijamo emocionalnu stabilnost. Međutim, prekomerna upotreba tirkizne može da podstakne emocionalnu neravnotežu, ističe Olesen. Dodaje i da su negativne osobine koje se vežu uz tirkiznu narcizam, stres, tajnovitost i hvalisavost. Ipak, u svakom slučaju, smatra on, tirkizna ima pozitivne efekte. “Tirkizna obnavlja, greje i smiruje dušu, što možemo pripisati plavim podtonovima, revitalizirajućem duhu žutih elemenata i ohrabrujućim aspektima zelenih komponenti. Zajedno, ove tri nijanse čine tirkiznu i uzbudljivom i opuštajućom. Za borbu protiv stresa i umora okrenite se tirkiznoj boji. Njena spokojna i sunčana dispozicija neće razočarati”, smatra Olesen, a prenosi Živim.hr.

Jasnije razmišljamo

Tirkizna nam pomaže da jasno razmišljamo, zbog čega je idealna boja kada iskrsne kakva hitna situacija. Ne samo da podstiče dobro donošenje odluka nego stvara i potrebu za strukturom. Kad vidimo tirkiznu boju, to nas tera da budemo organizovaniji. “Ovladati emocijama lakše je reći nego učiniti. Tirkizna boja olakšava taj proces smirivanjem nervnog sistema. Kada su nam živci opušteni, to vodi u život bez stresa. Štaviše, povećava samouverenost čineći nas sigurnijima u naše svakodnevne izbore. Javnim govornicima promatranje tirkizne boje može doneti talas tišine – kada držimo govor, tirkizna boja nas podseća da izađemo iz glave, što nam onda omogućuje da ostanemo usredsređeni i direktni”, objašnjava Olesen. Uza sve to, tirkizna boja ima neverovatnu sposobnost povezivanja s našom dušom.

