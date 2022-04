Znate li koliko maksimalno dece može da ima žena, a koliko muškarac tokom svog života?

Zamislite da imate toliko dece da bi mogli da vodite fabriku. Tako je izgledala porodica Mulaj Ismaila. Bio je car iz marokanske dinastije od 1672. do 1727. godine. I navodno je imao najmanje 1.171 dete! Ali on nije bio jedini koji je svoju moć iskoristio za seks s bilo kojom ženom, bila ona zainteresovana ili ne. Drugi vladari poput Augusta Moćnog i Džingis-kana imali su stotine dece. I dok su to bili neki od nemilosrdnijih vladara svog vremena, postavlja se temeljnije, naučno pitanje. Koliko dece može imati žena, a koliko muškarac tokom svog života?

Žene se mogu razmnožavati otprilike polovinu svog života i mogu roditi samo otprilike jednom godišnje. Stoga je logično da žene mogu imati samo delić dece u odnosu na muškarce. Jedno istraživanje je procenilo da žena može da ima oko 15 trudnoća tokom života. A u zavisnosti od toga koliko beba rodi u svakoj trudnoći, verovatno bi imala oko 15-30 dece.

Ali „najplodnija majka ikada“, prema Ginisovoj knjizi rekorda, bila je gospođa Feodor Vasiljev u Rusiji u 19. veku. Navodi se da je rodila 69 dece tokom 27 trudnoća. Za ženu je to puno. Ali ipak, ništa je to u poređenju s Mulajem Ismailom. Prema zapisima, u svom je haremu imao 500 žena. Naravno, postoje faktori koje čak ni car ne može da kontroliše. Na primer, muškarčeva sperma postaje manje pokretna kako on stari, što na kraju smanjuje njegove šanse da postane otac dece kasnije u životu. Zapravo, studije sugerišu da muškarci stariji od 50 godina imaju do 38% manje šanse da oplode ženu u poređenju s muškarcima ispod 30 godina.

Mulaj Ismail nije jedini čovek u istoriji s mnoštvom potomstva. August Moćni, koji je bio kralj Poljske u 18. veku, imao je vezu na daljinu sa svojom ženom. Ali, to ga nije sprečilo da postane otac 370 dece, kako se priča, s ljubavnicama. A za Džingis-kana, poznatom po osvajanju velikih područja Azije iz 13. veka, procenjuje se da je imao između 1.000 do 2.000 dece. Zapravo, praćenjem tipova Y hromosoma, naučnici procenjuju da bi do 16 miliona muškaraca danas koji žive u regijama koje je Kan osvojio mogli da budu njegovi potomci ili njegovi bliski muški rođaci.

Ali, da li iko od tih muškaraca zaista dosegao onaj ljudski mogući maksimum? Ispostavilo se da su zapisi o Ismailu obuhvatili samo 32 godine njegovog života. Prema jednoj računici, zapravo je mogao da ima stotine dece više. Ako to uporedimo s muškarcima u modernijim vremenima, najplodniji očevi danas imaju i do 200 dece.

