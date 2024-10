Znate li po čemu se bosanska baklava razlikuje od turske?

I turska i bosanska baklava na prvi pogled mogu izgledati isto, ali postoji jedna značajna razlika.

U svetu postoji nekoliko varijanti baklave, a među najpopularnijim su one proizvedene u Turskoj, ali i u Bosni i Hercegovini.

Turske verzije tradicionalno koriste jarko zelene pistaće koje rastu u južnom delu zemlje. S druge strane, bosanske sorte uglavnom koriste orahe.

Bosanska baklava obično sadrži sirup poznat kao agda koji se pravi od šećera, vode i kriški limuna. Ovim sirupom se preliva baklava dok su i testo i tečnost vrući, jer to pomaže da fil upije svu tu slatkoću. Iako turske verzije mogu da sadrže sličan sirup od šećera, vode i limuna, to nije uvek slučaj. Mogu se napraviti i delimično ili čak u potpunosti od meda, što turskom sirupu često daje gustoću i cvetni ukus, prenosi The Food Republic.

Razne vrste bosanskih i turskih baklava

Turska je domovina raznih vrsta baklave. Iako tradicionalne sadrže pistaće, postoje i verzije koje koriste druge orašaste plodove poput indijskih oraščića, lešnika i ponekad i oraha. Neki su natopljeni mlekom, a ne šećernim sirupom, a drugi uopšte nemaju tečnosti (poznati su kao kuru, a.k.a. suva baklava).

Možda je najpopularnija turska varijanta Gaziantep baklava, kojoj je Evropska unija dodelila zaštićeni status 2013.

Napravljena od listova tanke kore i sirupa, vrhunac baklave je korištenje Antep pistaća uzgojenih u Gazijantepu i slatkog kajmaka. Ova bogata i kremasta baklava se sastavlja u okrugli metalni pleh i zatim seče na trokuglove. Dok jedete i pijete u Turskoj, primetićete da se u Gazijantepu u baklavi opušteno uživa dok je pecivo još toplo.

Postoji i nekoliko varijanti bosanske baklave, uključujući džandar — baklavu cilindričnog oblika koja takođe sadrži slatki kajmak uz orahe, iako ponekad može imati i bademe ili lešnike.

Tu su i poznate baklave ružice, s mlevenim orasima, tiritom (prženim mrvicama od brašna, maslaca i žumanceta) i povremeno suvim grožđem. Ružice su dobile ime po svom obliku koji se pravi tako da se testo razvalja, iseče na kolutiće i slaže u obliku pupoljaka ruže. U Bosni se ružice često poslužuju uz vruću khavu — jaku, tamnu i gorku crnu kafu koja divno nadopunjuje slatku slatkoću baklave, prenosi N1.info.hr.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com