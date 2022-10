Znate li šta se dešava sa telom ako jedete kasno uveče

Stvorili ste naviku da večerate kasno pa ste verovatno zabrinuti kako to utiče na vaše telo. Evo šta se dešava kada jedete pred spavanje.

Večera dopunjava vaše zalihe, što će vam dati energiju za sledeće jutro, kako biste se lakše probudili i pripremili za dan. Osim toga, hrana podstiče sintezu proteina u mišićima, što pomaže u regeneraciji tela koja se odvija tokom noći. Sve ovo ćete dobiti ako izaberete hranljiv obrok, pun vitamina i proteina.

Nesanica

Ako imate probleme sa snom, bilo bi dobro da uvedete promenu u ishrani: nemojte jesti ništa više od dva sata pre spavanja. I ovde će vam dobro doći da pojedete nešto hranljivo kao poslednji obrok u danu, što će vas zasititi do noćnog odmora.

Probavni sistem će imati dovoljno vremena da obavi svoje poslove, telo će moći da se opusti, što znači da ćete biti mirni kada odete u krevet. Ako je problem bio u tome što ste jeli nedugo pre odlaska u krevet, onda ćete se sigurno rešiti nesanice.

Bolja kontrola glukoze u krvi

Ovo je korisna informacija posebno za one koji imaju određene zdravstvene probleme i treba da prate nivo glukoze u krvi. U tu grupu spadaju i dijabetičari. Obrok pre spavanja može da obezbedi bolju kontrolu glukoze u krvi čak i noću dok spavate. Ni u ovom slučaju slatkiši nisu najbolji izbor.

Debljina

Najočigledniji razlog zašto mnogi ljudi izbegavaju da jedu u određeno vreme je gojaznost. Šta se dešava sa istim namirnicama koje koristite tokom dana, a onda navodno uveče nekim čudom promene svoju funkciju? Ništa zapravo.

Kada bi uveče jeli nešto zdravo i lagano, to uopšte ne bi bio problem. Problem nastaje jer uveče posežemo za slatkišima i slanim nezdravim grickalicama, koje jedemo više nego što je dobro. Pogotovo ako to radite pored televizora, nećete pratiti količinu i pre nego što to shvatite, kesica grickalica ili tanjir kolačića će nestati, piše Metropolitan.

Osim toga, nije dobro ako sve to pojedete neposredno pre spavanja, jer se tako vaš sistem za varenje neće dovoljno „odmarati“.

Konzumiranje hranljive i zdrave večere (čak i ako je posle 19 sati ) biće mnogo bolje od tona grickalica.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.