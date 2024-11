Znate li šta zaista znače crvena, a šta crna slova u crkvenom kalendaru? Evo kada treba izbegavati kućne poslove

Znate li šta predstavljaju različite boje slova u crkvenom kalendaru?

Crveno slovo je kolokvijalni naziv za veliki hrišćanski verski praznik. Tim danima se uglavnom posti, izbegavaju se teški poslovi i ide se u crkvu.

Savremeni crkveni kalendar pun je crvenih slova – svaka nedelja je crveno slovo, plus velikih 12 gospodnjih praznika i veliki svetitelji koji su obeleženi crvenim slovom. Ali, šta je s praznicima koji su u kalendarima istaknuti boldovanim, crnim slovima?

„A crno podebljano slovo je više istorijski za vreme Austrougarske kada su Srbi tražili da ne rade za praznike i kada je videla koliko praznika ima ono je ispalo da mi više ne radimo nego što radimo. I to su nekada bila crvena slova.“

Takođe, na ,“masna“ slova treba izbegavati kućne poslove, ako ne možete javne. A objašnjeno je i zašto je to pravilo važno.

„Crveno slovo u kalendaru označava veliki praznik ili velikog svetitelja. Tačno je to da su svi svetitelji pred Bogom veliki (nema malih svetitelja), ali o tim praznicima crkva želi da pokaže narodu da su to veliki praznici kada bi narod trebao da provodi vreme u molitvi pri crkvi (i u porodici – maloj crkvi), gde se hrišćani uče vrlinskom životu. Ne treba samo da razmišlja na životnu egzistenciju gde se neprekidno radi, već da treba da brine i za duševnu egzistenciju, molitva, milostinja, ljubav… hrišćanske vrline, življenje bogougodno.

To svakako, ne znači da čovek ne treba drugim danima da živi bogougodno, ne, već svakim danom, a to su dana kada se posebno posvećujemo svom dušom i telom na reč božiju u crkvi. Kada posvećujemo vreme duševnoj hrani a to je reč božija, kada slušamo živote svetitelja i iz toga izvlačimo ono šta je važno da bi smo i mi zadobili večni život“, prenosi nova.rs.

