Znate li zašto stariji ljudi specifično mirišu? Nema veze sa higijenom, ovo je istina

„To prirodan deo procesa starenja i niko ko ga doživi, ne bi trebalo da se stidi“

Postoji verovanje da stariji ljudi emituju karakterističan miris, ali i da se njegov izvor često nalazi u lošoj higijeni. I to je greška. Nauka je otkrila uzroke „starog mirisa“. Odakle dolazi? Pre nego što ovo objasnimo, da naglasimo – niko ko to doživi, ne treba da se stidi.

Mnogi ljudi znaju da se miris zadržava čak i u najčistijim domovima baka i deka ili u ustanovama za negu. Neki ljudi to opisuju kao „starčev miris“. Ima onih kojima je to neprijatno, a često je povezan sa zanemarivanjem higijene. S druge strane, mnogi ljudi to povezuju sa prijatnim uspomenama na bake i deke ili roditelje.

Naučnici su odlučili da provere odakle dolazi miris povezan sa starošću. Da li je ovaj miris deo starenja, proizvod okoline ili možda trik uma? Objašnjenje se pojavilo još 2001. godine, kada je tim naučnika predvođen dr Šiničirom Hejzom iz Jokohame, objavio svoja otkrića. Pojavili su se u medicinskom časopisu Journal of Investigative Dermatology. Naučnici su otkrili da je miris prvenstveno rezultat promena u hemikalijama koje proizvodi telo i identifikovali su uključene čestice.

Šta uzrokuje da stariji ljudi mirišu drugačije?

U istraživanju su učestvovale 22 osobe starosti 26-75 godina. Istraživači su tražili da tri noći nose košulje dizajnirane da „hvataju“ mirise tela. Čestice koje su se zalepile za tkaninu košulje su jedinjenja odvojena za analizu. Naučnici su pronašli složenu mešavinu hemikalija, ali na većinu njih nije uticala starost, sa jednim izuzetkom. To je bilo jedinjenje poznato kao 2-Nonenal. Nađeno je samo na košuljama koje su nosile osobe starije od 40 godina, a njegova koncentracija se povećavala s godinama.

Poznato je da 2-Nonenal nastaje kada se omega-7 nezasićene masne kiseline prisutne u koži, razgrađuju kao rezultat oksidacije. Oko 40. godine, koža žena i muškaraca počinje da proizvodi više masnih kiselina. Ovome mogu da doprinesu i hormonske promene kao što je menopauza.

Štaviše, kako starimo, koža postaje „slabija“ i to uzrokuje da njena prirodna ulja brže oksidiraju, stvarajući 2-Nonenal. Ovo jedinjenje nije rastvorljivo u vodi, što znači da može da ostane na koži uprkos temeljnom pranju. Zbog toga se miris zadržava na telu i tkaninama, čak i u veoma čistom okruženju. Naravno, ne proizvode svi stariji ljudi ovaj karakterističan miris. Polovina ljudi starijih od 60 godina koje je proučavao tim dr. Hejza proizvela je toliko malo 2-Nonenala da ljudski nos ne bi imao šanse da ga otkrije.

Kako se otarasiti ovog mirisa?

Dr Suzana Mitro, koja je 2012. godine, zajedno sa drugim istraživačima, proučavala i pitanje telesnih mirisa i sposobnosti njihovog razlikovanja, smatra da se miris starije osobe doživljava kao neprijatan samo u kontekstu.

„Društva koja više poštuju starost, mogu na to da gledaju drugačije“, rekla je.

Međutim, mnogi ljudi mogu da se zapitaju da li je moguće da se otarase ovog karakterističnog mirisa. Odgovore pruža platforma AgingCare, koja pomaže porodicama sa problemima staranja.

Savet nije komplikovan: pridržavanje zdravog načina života može da pomogne da se 2-Nonenal smanji. Ovo uključuje redovnu vežbu, izbegavanje stresa, uzdržavanje od pušenja, zdravu ishranu, dovoljno odmora, pijenje puno vode i umereno konzumiranje alkohola.

„Istina o ‘mirisu starca’ je da je to prirodan deo procesa starenja i niko ko ga doživi, ne bi trebalo da se stidi“, naglašava AgingCare, napominjući potrebu za otvorenom diskusijom o promenama u vezi sa godinama.

