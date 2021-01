Žrtve najvećeg holivudskog predatora dobijaju milionsku odštetu

Američki stečajni sud je doneo presudu prema kojoj će osobama koje su doživele seksualno nasilje od strane holivudskog producenta Harvija Vajnstina, a koje su pristale na ovu nagodbu, biti isplaćeno ukupno 17 miliona dolara odštete.

Nakon prodaje imovine njegove kompanije „Weinstein Co“ koja je u stečaju od 2018. godine, žrtvama koje su na to pristale, a ima ih više od 50, biće isplaćena odšteta, a sud je u obrazloženju svoje odluke naveo da će one time dobiti „minimalan oporavak, ako je to uopšte moguće“, prenosi BBC.

U obrazloženju odluke je navedeno da je 83 odsto oštećenih koje je podnelo zahtev sudu „vrlo jasno reklo da želi da se postupak zaključi prihvatanjem ovakve nagodbe, kako bi što pre sve okončali i dobili neku satisafakciju, „iako je jasno da im novac to nikada neće dati“.

Svaka od žrtava, takođe, može da odustane od ove nagode u bilo kom trenutku, ukoliko želi da dalju pravdu traži na sudu.

Fond od 17 miliona dolara biće podeljen između više od 50 podnosilaca zahteva, a oni koji su imali najteže optužbe prema Vajnstinu, dobiće isplate od 500.000 dolara ili više, navodi BBC.

Vajnstin je 2020. osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napastvovanja tri žene, a prve optužbe protiv njega pojavile su se tokom 2017. godine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.