Zvezda stranice za odrasle obožavaocima naplaćuje 10.000 funti da gledaju ovo

Bivša manekenka i zvezda stranice za odrasle OnlyFans Karla Beluči planira da unovčiti svoju nerođenu bebu.

Kako je otkrila, ponuđeno joj je 10.000 funti da uživo prenosi svoj porođaj.

„Jedan od mojih OnlyFanova ponudio mi je 10.000 funti da uživo prenosim svoj porođaj – i znate šta, zašto da ne? Pružiću obožavaocima priliku da uživo učestvuju u mom porođaju za 10.000 funti. Mislim, ljudi pokazuju svoje porođaje u televizijskoj emisiji One Born Every Minute i ne vidim razliku. Sigurna sam da čak za to nisu ni plaćeni“, smatra Karla.

Ova 39-godišnjakinja koja će uskoro treći put postati mama veruje da će svojom odlukom izazvati brojne negativne reakcije, ali ne planira da dopusti da je negativni komentari ometaju u realizaciji ovog plana.

„Znam da će ljudi poludeti, ali ja sam poslovna žena i moram da zaradim novac“, objasnila je.

Dodala je i da je na OnlyFansu imala „jedan od najboljih meseci“ zahvaljujući upravo objavama vezanima uz trudnoću.

„Toliko muškaraca ima fetiše na trudnice. Zaradila sam preko 3.000 funti za dan kad je izašla vest o mojoj trudnoći. Muškarci žele da vide moj stomak i uzbuđeni su“, otkrila je.

Karla priznaje da se kada je dobila ponudu za otkup svog izdojenog mleka, a takođe planira sa novorođenče zaštiti od preteranog eksponiranja, ali kaže da neće moći da odoli ako joj neki časopis ponudi 15.000 dolara za fotografije njene bebe, prenosi Dejli Star.

Ona već ima dvoje dece od 18 i 15 godina, dok ćerka njenog sadašnjeg partnera ima 24 godine. Ponosna mama se nada da će deca krenuti njenim stopama i kaže bi joj bilo draže da njena ćerka odluči da postane zvezda rijaliti emisije Love Island umesto da na primer, diplomira pravo.

