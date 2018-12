Ovo je lista najboljih serija iz 2018 godine. Tačnije, ovo je lista najgledanijih serija na Netflix platformi.

1. On My Block

2. Making a Murderer: Part 2

3. 13 Reasons Why: Season 2

4. Last Chance U: INDY

5. Bodyguard

6. Fastest Car

7. The Haunting of Hill House

8. Anne with an E: Season 2

9. Insatiable

10. Orange Is the New Black: Season 6