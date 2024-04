2 znaka horoskopa će savladati sve poteškoće i doživeti procvat do kraja aprila

Šta god da se desi u aprilu 2024. godine jedno je jasno: dva horoskopska znaka će izaći iz ovog meseca sa više izobilja nego što su ikada mogla da zamisle.

Možda će morati da preskoče nekoliko nepredviđenih prepreka, ali ishod je dobar. Moraju samo da „preteknu“.

Kako je april počeo sa retrogradnim Merkurom od prvog dana, uticao je na sve i postavio „ton“ meseca, a ovo bi možda moglo biti i mesto gde ova dva horoskopska znaka počinju svoje putovanje.

Sa obilnom energijom Ovna koja nas prati tokom čitavog meseca (plus, sezona u znaku Bika dolazi 20. aprila), možda ćemo na kraju preozbiljno shvatati tuđe reči ili ćemo ih pogrešno tumačiti, ali ono što nekima čini ovaj mesec malo težim nego drugima leži u činjenici da ćemo sebi otežati život jednostavno zato što ne tražimo smernice ili odgovore u pravom smeru.

I to je u redu jer ćemo se izvući lekcije, zbog kojih nije potrebno da brinemo previše. Sve će biti jasnije do kraja aprila. No, prema pisanju „Your Tango“, dva srećna horoskopska znaka će prevazići sve svoje teškoće i doživeti obilje do kraja aprila 2024.

1. Rak

Vaš glavni antagonista je retrogradni Merkur, koji je počeo 1. aprila. Ali da li ste se ikada raspali samo zato što šte imali po neki težak dan tu ili tamo? Ako je sve u tome da vam je mesec započeo pogrešnim korakom, pa, dođavola, postoji ceo mesec i da to i ispravite i uradite kako treba. A vi ste veoma dobri u tome.

Ono što Rakovima stvara poteškoću je to da kada nešto krene naopako, znaju da potroše previše vremena pokušavajući da ispravite tu grešku. Zbog nekoliko problema vezanih za ego, možda neće poželeti da naučite lekcije koje vam se nude, ali pred vama je ozbiljan trenutak „prikrivenog blagoslova“, a jedini način da ga iskoristie je – da ga prepoznate.

Da bi Rakovima ovaj mesec bio bolji, moraju da veruju u sebe, da su do sad sve pregurali u životu, i da nema dokaza koji bi pokazali da neće još jednom preživeti teška vremena.

To ne znači da će ceo april biti težak, već da će uočiti sve što je potrebno da shvate ozbiljno, kao i čega je potrebno da se oslobode. I to je glavna lekcija ovog meseca: „Ne shvatajte sve tako ozbiljno!“

Naučite da se prepustite i gledajte šta se dešava. Rakovi su inače neverovatni, i jednom kada shvate da univerzum sprema nešto sjajno za njih – povratićete samopouzdanje.

2. Vaga

Šta god da ste uradili da stignete dovde, možete slobodno da se opustite i čestitate sebi. Vage su naporno radile da se nađu tu, na dobrom mestu, gde jesu.

Ono što vas pritiska je ideja da tako i nastavite. Da, to je vaš život. Uvek sebi postavljate nove zahteve i uvek morate da ih ispunite. Dakle, ono šta vas zaista mori tokom aprila je – izdržljivost.

Veliki je pritisak na vas i kod kuće i na poslu, ali april vam donosi nove ideje, što u vašem slučaju znači novi posao, nove zadatke i nove ciljeve. Iako vas sve ovo inspiriše i dajete sve od sebe, takođe vas i zamara, jer ponekad ne osećate da ste dorasli svemu tome.

Možda ćete otkriti da, iako vam se čini da su svi u vašem životu usvojili stav „možeš ti to, guraj“, eto i vas, koji očajnički osećate da vam je potreban kvalitetan odmor. Ono na čemu Vaga može da radi kako bi poboljšala svoj april je jednostavno – možete da odete na odmor. Ako ne možete da priuštite sebi nešto ekstravagantno, definitivno možete da odvojite malo vremena i ličnog prostora da se opustite.

Ubedili ste sebe da morate da budete prisutni za sve velike nove stvari i događaje, a realnost je takva da i ne morate da radite tako nešto.

Vi ste samo čovek, pa iako ste i tako impresivni, to može biti i veoma zahtevno. Ako želite da april učinite boljim, dozvolite sebi vreme za pauzu koje vaše telo očigledno zahteva od vas. Sve je u redu, Vage.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.