2 znaka horoskopa najviše se svađaju sa svojim partnerima, za svaku sitnicu

Svi se ponekad posvađamo s partnerima, bilo zbog sitnica ili većih nesuglasica. No, postoje ljudi koji jednostavno ne mogu odoleti dobrim raspravama i često se nađu u žaru svađe.

Njihova energija i strast često ih dovode do sukoba, pa i kada to nije potrebno. Prema astrologiji, takvi su ljudi rođeni u sledećim horoskopskim znakovima.

Ovan

Ovan je poznat kao vatreni borac, a to se odnosi i na njihove veze. Ovaj znak nikad ne beži od sukoba, naprotiv, u njima uživa. Ovnovi su impulsivni, uvek spremni za „bojno polje“ ljubavnih nesuglasica. Njihova strast može brzo prerasti u vatrenu svađu jer jednostavno ne podnose kad stvari nisu po njihovom.

Ali, ne brinite, Ovnovi se nikad ne ljute predugo – jednom kad bitka završi, oni su opet zaljubljeni do ušiju. Dakle, ako ste s Ovnom, pripremite se za intenzivne rasprave, ali i još intenzivnija pomirenja.

Blizanci

Ako postoji znak koji može voditi raspravu s obe strane, to su Blizanci. Ovaj znak doslovno voli da glumi advokata u bilo kojoj situaciji. Njihov um radi sto na sat i uživaju u intelektualnim dvobojima. Blizanci vole da se svađaju jer im to pruža priliku da istraže sve strane problema, ali ponekad njihov partner ne vidi to baš kao intelektualnu igru.

Blizanci jednostavno vole pričati – i pričati – pa čak i ako je tema trivijalna. Zato, ako ste u vezi s Blizancem, pripremite se na razgovore koji će započeti kao nevažne sitnice, a završiti kao filozofske rasprave o smislu života, prenosi Index.hr.

