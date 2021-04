3 astrološka para jača i od sudbine, prebrodiće sve oluje u životu

Tri astrološki vrlo intenzivna para su u stanju da prebrode sve nevolje, nauče nešto iz njih, zajedno rastu u vezi i jedno uz drugo koračaju kroz život.

Devica i Vodolija

U ovoj kombinaciji najčešće je Devica ta kojoj Vodolija prva ‘zapne za oko’. Tad kreće pomno planiranje privlačenja pažnje, a duhovitost je ‘najbolje oružje’.

Ovaj par je već u startu pomalo neuobičajen, jer se tu radi o pojedincima različitih pogleda na svet. S druge strane, emocije i privlačnost među njima mogu biti toliko jake da ta različitost nekako izbledi.

Devica i Vodolija mogu se duboko zaljubiti jedno u drugo brzo nakon upoznavanja. Najveći ‘kamen spoticanja’ u ovoj kombinaciji je to što je Vodolija po prirodi neustrašiva, a Devica je sklona proceni rizika pre preduzimanja bilo kakvih koraka. Pored toga, ljudi rođeni u znaku Device znaju imati visoko mišljenje o sebi i svojoj inteligenciji pa su skloni drugima ‘soliti pamet’ i deliti savete, što Vodoliji može da ide na živce.

Devica i Vodolija će možda prekinuti vezu, ne videti se mesecima, čak i godinama, ali jedno drugom će se iznova vraćati u mislima.

Devici će nakon prekida nedostajati pomalo zaigran karakter Vodolije, njegov neobičan pogled na svet, razumevanje, pokazivanje emocija na čudne načine…

Oba znaka su poznata po svojoj tvrdoglavosti i to je ono što ih sputava da se ponovno čuju i vide. Ali, kad se to jednom dogodi, napokon se opet nađu i pomire, ta veza može trajati do kraja života.

Strelac i Riba

Ovo je još jedan primer kako se nešto naizgled nespojivo – može i te kako dobro spojiti. Ljudi rođeni u znaku Strelca su osvajači koji ne mare za društveno nametnuta pravila i bez imalo zadrške pokazuju svoje sklonosti. S druge strane, rođeni u znaku Ribe su povučeni i skloni robovanju mnogim pravilima i predrasudama dok u isto vreme sanjare o romansi kao iz filma.

U ovoj kombinaciji je Strelac taj koji će otvoreno pokazivati svoju zainteresiranost za vezu i svoje emocije, jer kad mu se neko sviđa, ne želi da gubi vreme.

Strelac je strastven i treba mu neko vreme da shvati dubinu svojih osećaja, a Riba ga može jako privlačiti upravo zbog romantičnog pogleda na život. Riba u Strelcu može da vidi oslonac i nekoga ko će biti dobar vodič kroz život.

Rastanci ova dva znaka znaju biti vrlo burni i emotivni, a neretko su i drugi uključeni u smislu da im oboje otvoreno govore o vezi, problemima… kao da traže potvrdu drugih da je odluka o prekidu bila ispravna. Kad se strasti jednom napokon smire, oboje će patiti jedno za drugim, ali neće poticati komunikaciju jer je to za oboje previše bolno.

Nakon nekog vremena, iako se veza činila previše komplikovanom i naizgled nemogućom, Strelac je taj koji će pokušati da popravi stvari i da njihovoj ljubavi još jednu šansu. Riba, iako suzdržana, jedva će dočekati takav potez jer zapravo nikad nije posve odustala od svog Strelca. Ukoliko se opet spoje, bit će im potrebno vreme da izglade neke stvari i dogovore kojim životnim ciljevima zajedno streme, a kad dostignu taj nivo njihova veza će postati vrlo čvrsta.

Lav i Vaga

Radi se o vezi u kojoj su obe strane povezane vrlo dubokim prijateljstvom koje se u njihovim mislima nastavlja čak i ako dođe do prekida i više se ne vide. Lav je po prirodi vrlo teatralan tip, osvajač koji veruje da niko ne može da odoli njegovom šarmu – sve dok ne naiđe na jednu Vagu i shvati da mora da promeni taktiku.

Shvatiće da mora Vagu da zavodi duže vremena. Ponašaće se prema njoj prijateljski i zaštitnički i, iako će mu trebati neko vreme da se useli u njeno srce, uspeće u tome. S vremenom će se Lav opustiti i njegova eksplozivna, samovoljna priroda će doći do izražaja. Misliće kako mu je sve dozvoljeno, dok će mu Vaga sugerisati i savetovati da uspori i razmisli o nekim potezima pre nego ih napravi. Vaga zapravo lako može postati njegov glas razuma.

Iako je po prirodi smirena i strpljiva i njoj može ‘da pukne film’ zbog njegovog ponašanja. U takvim situacijama Lav postaje svestan da bi je mogao izgubiti pa kreće sa romantičnim potezima poput skupih poklona ili simpatičnih iznenađenja. To nekad pomogne, ali često i ne, jer Vaga može doći do tačke kad više ne želi dam gleda tu njegovu prenaglašenu teatralnost.

S druge strane, Vaga je sklona flertu, uglavnom bezazlenom, ali to je nešto što Lav nikako ne može tolerisati. Njemu je potreban neko uz koga će se osećati voljeno i potrebno, i neko ko će mu se diviti.

Kad se posvađaju, svađe između Vage i Lava znaju biti eksplozivne. Tad je Vaga ta koja više priča, a Lav onaj koji više sluša nego što pokušava da protivreči. Vaga može od Lava da traži da bude manje posesivan i više tolerantan, ali on će radije spakovati kofer i otići nego ostati i izgladiti stvari.

To je zapravo njegov način da dobije malo vremena i razmisli o svemu, nikako ne potez koji označava kraj veze. Ta faza razdvojenosti može potrajati duže vreme iako jedno drugom jako nedostaju. Ponekad se mogu i naviknuti na razdvojeni život, ali konstantno će ih nešto podsećati na nju/njega i lepe trenutke koje su provodili zajedno.

U većini slučajeva je Lav taj koji pravi prvi korak do pomirenja. Tad obećava kako će se promeniti i više truditi u vezi, a Vaga, iako ga dobro poznaje i zna da neće sve biti baš tako kako Lav obećava, daje mu šansu jer ga voli. Njihova veza kroz život može biti turbulentna, ali imaju odnos koji je čvrst i duboko u sebi brinu za dobrobit drugog, prenosi Atma.

