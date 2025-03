3 znaka očekuje ludačka sreća u aprilu i maju! Stiže im zlatni period, imaće novca u izobilju

Mesečni horoskop za april 2024. donosi sreću mnogim znacima, ali će april i maj biti najbolji za tri horoskopska znaka.

Astrolozi predviđaju da će Rakovi, Ribe i Škorpije imati uspešan period u aprilu, kao i da će im ići sve od ruke.

Evo detaljne astro prognoze za ova tri znaka horoskopa.

Rak

April 2025. obećava da će biti mesec pun romantike i dubokih veza. Povoljna energija će vas naterati da se posvetite porodici iz koje ćete dobiti lepe vesti. Komunikacija i razumevanje biće važni u vašoj ljubavnoj vezi.

Finansijski dobici su obećavajući, posebno u maju, kada ćete imati neočekivane prilike za finansijski rast, bilo kroz investicije ili povećanjem prihoda od posla kojim se bavite. Ovo je idealno vreme da sledite svoje strasti i ostvarite svoje profesionalne ciljeve. Isticaćete se svojom kreativnošću i istrajnošću. Raspoloženje će vam ovog proleća biti odlično jer vas horoskop nagrađuje za sav trud koji ste uložili poslednjih godina.

Škorpija

Intenzivna energija u aprilu i maju 2025. učiniće vas privlačnim, bićete zaista magnetni za potencijalne partnere ili za svog sadašnjeg partnera. Ako ste u vezi, posebno tokom maja, možete očekivati više strasti nego inače.

Što se tiče karijere i novca, preporučljivo je biti oprezan kada se ukaže prilika za razvoj. Vaše šanse za uspeh mogu doći iz bilo kog pravca, a zvezde će ih postaviti ispred vas baš kada to najmanje očekujete. Čak i ako to znači da izađete iz zone komfora, uradite to sa puno samopouzdanja jer vam je predodređeno izuzetno uspešno proleće.

Obilje dolazi i na duhovnom planu, gde ćete doživeti duboki unutrašnji mir.

Ribe

Dobićete energiju od ljudi oko vas. Povoljan je period za upoznavanje srodne duše, ako ste slobodni, ili za jačanje trenutne veze. Pripremite se za romansu i negovanje jakih emocionalnih veza. Što se tiče vaše karijere, osetićete talas inspiracije.

Ako je vaš posao vezan za umetnost ili zahteva vašu kreativnost, zablistaćete. Takođe, horoskop vas podržava ako želite da promenite posao, posebno krajem aprila i početkom maja. Preporučuje se da ovog proleća stupite u kontakt sa svojim potrebama.

Odgovor na mnoga pitanja koja sebi stalno postavljate krije se u vašoj duši. Aktivnosti kao što su meditacija, joga ili hodanje pomoći će vam da postignete unutrašnji mir.

(Story.hr/Informer)

