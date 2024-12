3 znaka plivaće u parama: Za njih počinje magična faza života, 15. decembar je ključan datum

Čak ni retrogradne planete neće moći da pokvare ono što ih čeka, zato iskoristite sreću koja vas prati u stopu

Većina horoskopskih znakova ovih dana se sreće sa brojnim problemima i izazovima usled retrogradnog Marsa i Merkura koji su im pomrsili konce. I dok većina ljudi ne može da se sastavi, posebno kad su finansije u pitanju, tri znaka od 15. decembra očekuje neverovatan dobitak.

Ovan

Zašto nije iznenađenje to što bogatstvo čeka Ovnove. Uvek su prvi u svemu i spremni da iskoriste svaku ponuđenu šansu. Strpljenje im nije jača strana, a upravo će to biti na testu narednih dana. Ne trčite pred rudi već dobro razmislite o ponuđenim šansama, a vaša mudrost i strpljenje će biti bogato nagrađeno. Otkako je Merkur počeo svoj retrogradni hod, delovalo je kao da je sve što želite na dohvat ruke, ali ste znali da nije bio trenutak da to zgrabite. Zato su upravo dani pred nama prava prilika da zgrabite bogatstvo koje vam se smeši i u velikom stilu završite ovu godinu.

Vaga

Pun mesec u Blizancima u nedelju, 15. decembra, donosi priliku za zaradu i finansijske dobitke rođenima u znaku Vage. Vreme je da ispunite sve ono što odavno želite. Ovo je period kada ćete shvatiti koliko ste talentovani i sposobni, pa je pravi trenutak da svoje veštine dobro naplatite. Ako sadašnji poslodavac neće da nagradi vaše znanje, verujte, ima onih koji bi vašu stručnost platili suvim zlatom. Vreme je da iz života izbacite ljude koji vas koče u napretku i da u potpunosti preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom.

Vodolija

Pred Vodolijom je nova, magična faza života, kao da na naplati stiže sve ono u šta ste do sada ulagali svoje vreme, znanje, snagu i emocije. Vreme je da okrenete novi list u svom životu i priglite sreću koja vas čeka tu iza ćošća. Ovo se odnosi i na materijalno bogatstvo i novac koji vam je na dohvat ruke. Vreme je da razrešite sve neodumice i zakoračite sigurnim korakom u novu životnu fazu. Sve što je dobro i što ste naučili biće vam od velike koristi, a ono što je izgubilo svoju svrhu otpustite i zamenite nečim novim, piše Jor tango (YourTango).

