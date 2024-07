3 znaka zodijaka izlaze iz teškog perioda: Vreme je da se oslobodite trauma i teškoća

Svako prelazi dug i težak put da bi stigao tamo gde želi, a 3 horoskopska znaka izlaze iz teškog perioda 24. jula 2024.

Horoskop za 24. jul 2024. sugeriše da pod uticajem tranzita Meseca u konjunkciji sa Saturnom svemu dolazi kraj, pre ili kasnije, uključujući i bol. Teškoće će se završiti za 3 znaka Zodijaka 24. jula 2024. godine. Vreme je da ustanu, izađu i žive kao srećni, zdravi ljudi.

Ovan

Šta god da nam padne na pamet, to otvara prostor za nas. Danas za vas prestaju nevolje. Mesec u konjukciji sa Saturnom ukazuje na to da imate izbora. U sredu počinje bolji period za vas, taman kad ste se umorili od toga da se uvek osećate bolno i slomljeno. Stiglo je vreme za isceljenje. Dopustite sebi da budete slobodni, dozvolite sebi da doživite radost koja je vaše pravo po rođenju. Pustite nevolje.

Blizanci

Moćan tranzit vam brzo rešava probleme koji su trajali duže nego što je potrebno. Iskusili ste teškoću koja vam je postala način života. Sada je vreme da se pozdravite njome. Energija koja utiče na vas dolazi sa planete Saturn, jer je ovo nebesko telo zbog kojeg se osećate kao da ste zaglavljeni u kolotečini. Danas prestajete da budete zaglavljeni. Možete da promenite svoj život nabolje! Sada možete da se oslobodite svojih privatnih trauma i teškoća.

Ribe

Tokom tranzita Meseca u konjunkciji sa Saturnom 24. jula otkrićete da sve ono za šta ste se držali više nema nikakvog značaja za vas… Više ne morate da patite. Stvarnost vam daje do znanja da ste došli do granice trpeljanje teškoća. Vreme je da iskusite lakoću i ljubav prema životu. Pustite prošlost da ode – vreme je da se živi. Sviđa vam se ideja da se ponovo osećate dobro u životu i nećete potrošiti ni sekundu da se kinjite što ste odvojili previše vremena da to shvatite. Sada ste na odličnom mestu. Vaše srce biće izlečeno, a vi potpuno nova osoba.

