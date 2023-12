4 znaka horoskopa čeka ogromna sreća do kraja 2023: Shvatiće svoje greške i pronaći unutrašnji sklad

Vredi napomenuti da će Merkur 13. decembra krenuti retrogradno i samo će Mars biti jak za to vreme. To znači da najveća sreća čeka one čiji je glavni pokrovitelj crvena planeta. U nastavku pogledajte kome će se posrećiti do kraja godine.

Ovan

Ovnovi će imati veoma dobar kraj godine. Biće teško donositi važne odluke zbog slabog Merkura, ali moćni Mars u Strelcu će to više nego nadoknaditi. Ovan će biti veoma jak, izuzetno pronicljiv.

Njegova sposobnost da utiče na druge ljude će se višestruko povećati. Morate pokazati svoje liderske kvalitete i ne biti obeshrabreni sa ili bez razloga, piše atma.hr.

Škorpija

Škorpije vole jak Mars, ali Merkur i Venera u slabom položaju na njih ne utiču toliko. Ovo će biti veoma važno vreme za predstavnike ovog znaka, jer će moći da shvate svoje greške iz prošlosti i sagledaju ih sa filozofske tačke gledišta.

Decembar će biti vreme za Škorpije da steknu uvid i pronađu sreću i unutrašnji sklad.

Jarac i Strelac

Uticaj Marsa na ove ljude biće približno isti i veoma pozitivan. U decembru će predstavnici ovih znakova doživeti snažan talas fizičke energije.

