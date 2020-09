5 majstora manipulacije Zodijaka: Jednog posebno držite na oku

U zavisnosti od horoskopskog znaka, neki ljudi mogu biti manipulativniji od od drugih.

Kad se svaki od ovih 5 znakova zodijaka nađe u neprijatnim situacijama, oni će vrlo verovatno dati sve od sebe kako bi izmanipulisali celu stvar. Neki su suptilniji od drugih, ali ipak, treba ih se paziti (ili barem ih dobro držati na oku).

1. Škorpija

Iako je izuzetno dovitljiv, nemojte se zavaravati. Škorpija je stvarno nepoverljiv i tajanstven znak.

Recimo da vaš najbolji prijatelj, nakon dugogodišnjeg prijateljstva, pronalazi razlog da vam ne veruje. On će potajno početi družiti da se druži s drugim ljudima. I evo – gle, tek što se okrenete, on već ima novog najboljeg prijatelja. Na kraju ćete razbijati glavu, pitajući se šta ste to učinili pogrešno.

Škorpija je izuzetno ljubomoran, odličan je vođa i izuzetno uverljiv. On je majstor manipulacije i on to zna.

2. Rak

Rak je duboko intuitivan, što, naravno, može biti blagoslov. Međutim, u nekim slučajevima, on može biti vaša najgora noćna mora. Rak je vrlo maštovit i okriviće vas za scenarije koji se nikada nisu dogodili.

On može pronaći razlog da vas mrzi zbog nečega što ste mu učinili kad ste imali 5 godina i može se lako uveriti da ste još ista osoba kao i onda. Teško se nositi s njegovom emocionalnom prirodom kada manipuliše vašim prijateljstvom.

3. Blizanci

Blizanac je izuzetno neodlučan, a tu neodlučnost maskira donoseći sigurne odluke. Međutim, čim se okrenete, verovatno će vas optuživati za odluke koje je sam doneo.

Zabava je zapravo najgora atmosfera za Blizanca, jer on je izuzetno društven i čini se da je spreman za sve što noć nudi. On će otići kući s vama te večeri i kasnije će verovatno zažaliti zbog svega što se dogodilo.

4. Ribe

Vaš partner je Riba i potpuno je nesebičan i uvek spreman da pomogne? Zbog svega toga ponekad se pitate da li je ta osoba stvarna. Ponekad tako očajnički želi da pomogne drugima da se pitate čini li to iz sebičnih razloga. Loša vest: ponekad se radi upravo o tome.

Ona će hteti da izlazite svake večeri jer zna da prolazite kroz teško razdoblje, ali zapravo koristi vašu ranjivost kako bi sebi olakšala stvari.

Kasnije će vam se žaliti kako je zbog vas njen život u haosu, iako ga je zapravo sama stvorila. Igranje žrtve je njen modus operandi.

5. Lav

Lav je ludo strastven, ali najviše od svega, voli da bude glavni. On je spreman da se raspravlja do smrti tvrdeći da je u pravu, čak i kada u potpunosti greši. Jedna stvar koju ipak treba poštovati je ta što je iskren u vezi svojih postupaka. To takođe važi i za situacije kada je totalno manipulativan.

Stoji iza svojih postupaka i ne stidi se da kaže kako se oseća. Iz tog razloga, njegovi postupci su znatno opakiji i teški ih je dešifrovati.

Na primer, iskreno će vam reći da mu se sviđa ista osoba kao i vama i da će preduzeti nešto po tom pitanju, iako on zna da se ta osoba prvo svidela vama.

On je tip osobe koji će nadoknaditi svoju čistu lenjost sa svojim brbljanjem. Vikaće na vas kako niste obavili svoj posao dok on radi celi dan. Kada ga upitate kako nema vidljivog rezultata tog rada, onda će početi da viče na vas zbog nečega što se dogodilo juče. Uvek ima divno pokriće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.