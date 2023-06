Ako imate ovaj podznak, u životu vas čeka velika muka

Ako ste u podznaku Ovan, vaša najveća mana je to što ste previše otvoreni i direktni. To je ono što vas odvaja od drugih ali i čini da budete neko ko ume da bude do te mere direktan da kod ljudi stvara odbojnost. Često ljudi izbegavaju da budu u vašem društvu.

Ako ste u podznaku Bik, najveća vaša mana je to što ste previše spori i što ne umete da odreagujete na vreme. Često bitne stvari “ prođu “ pored vas i ne umete da iskoristite prave trenutke u vašem životu.

Ako ste u podznaku Blizanac, najveći problem može biti konstantni osećaj jurnjave i nemogućnost da se “ sastavite sami sa sobom“ . To ostavlja utisak da ste stalno nedorečeni i nejasni što ljude može veoma da iritira i retko kada vas biraju za poslovnog saradnika.

Kad ste u podznaku Rak vaša velika “ boljka“ jesu vaše emocije, odnosno imate problem da ih kontrolišete i stalno ste pod njihovim uticajem. One su veoma promenljivog karaktera i snažno utiču na vaš svakodnevni odnos sa okolinom.

Ako imate podznak u znaku Lava, najveći problem je vaša sujeta i potreba da dominirate po svaku cenu. To vam se često vraća kao bumerang da nailazite na ljubavne partnere koji takodje žele dominaciju i kontrolu nad vama.

Ako ste Devica u podznaku, vaša najveća mana jeste potreba da stalno kritikujete, koliko sebe toliko i druge. To vam je “ urodjena “ osobina da stalno detaljišete i opterećujete druge svojim problemima.

Kada ste rođeni sa podznakom Vaga, najveći problem je vaša neodlučnost. Često dozvoljavate da ljudi dominiraju nad vama i odlučuju umesto vas. Ovo se posebno odnosi na ljubavni odnos koji vas može potpuno ugušiti.

Ako ste u podznaku Škorpija, ljudi su veoma rezervisani kada je u pitanju vaše poverenje i ponašanje. Retko kada otvoreno pričate i ljudi nikada ne znaju šta im mislite.

Strelac u podznaku je veoma slobodan i misli na sebe da to prelazi u sebičnost. To je ono što vam ljudi najviše zameraju u odnosu sa drugim ljudima. Delujete svojeglavo i uobraženo.

Kad osoba ima podznak u znaku Jarca, najveća mana je strogost. Ovo su osobe koje su veoma gorde i ne dozvoljavaju da drugi vide kako se osećaju. Zbog takvog ponašanja često su bez pravih prijatelja.

Ako imate podznak u znaku Vodolije, vaša najveća mana jeste neuravnoteženo ponašanje. Ljudi nikada ne znaju kako ćete odreagovati, jer ste skloni histeriji ali i divnom prijateljskom tonu.

Podznak Ribe ima manu što nose “ ružičaste“ naočare i svet uvek sagledaju iz ugla verovanja. Previše se emotivno troše i daju, ne umeju da budu posvećeni na pravi način u ljubavi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.