Ako su vam prijatelji, nipošto im ne stajte na žulj: Ovih 5 znakova vam to nikada neće oprostiti

Kada neko pređe granicu, ovih 5 znakova gubi strpljenje i prekidaju svaki odnos jednom za svagda, bez šanse da se predomisle.

Ovan

Ovnovi se ne premišljaju mnogo. Ako ih neko povredi ili ih izda, momentalno će ga izbaciti iz svog života. Ne treba im mnogo da bi doneli ovakvu odluku. Jako su odlučni i ne moraju dugo da se premišljaju oko toga da li da izbace iz svog života osobu za koju smatraju da nije zaslužila da bude u njihovom životu. Ne samo da će prekinuti takav odnos, nego će to uraditi na takav način da neće ostaviti nikakvu mogućnost za pomirenje.

Bik

Za razliku od ovna, bik će mnogo razmišljati pre nego što donese ovakvu odluku. Nakon što je donese, ne postoji više nikakva šansa za povratak na staro, a bik će biti ubeđen u to da je doneo ispravnu odluku. Osobe u znaku bika su često veoma strpljive. Prihvataju tuđe greške, praštaju, pokušavaju da zaborave i da prihvate ljude onakvim kakvi jesu. Sve do određene granice. Onda kada neko pređe granicu, bik gubi strpljenje i prekida svaki odnos jednom za svagda, bez šanse da se predomisli.

Lav

Rođeni u znaku lava su jako nezavisne osobe. Čak iako vole ljude i jako su druželjubivi, oni vole da budu individualci. Lavu nije teško da odustane od nekog prijatelja koji mu je stao na žulj. Lavovi obožavaju da budu prvi, najbolji, da uvek pobeđuju i neće dopustiti nikome da im podmeće nogu. Ne vole ljude koji ne znaju da se raduju zbog njihovih uspeha i lako će odustati od takvih.

Škorpija

Da biste postali prijatelj jedne škorpije treba da prođete mnoge testove. Ovi ljudi pažljivo analiziraju ljude koji ulaze u njihov život. Zbog toga, često nemaju mnogo prijatelja, ali su oni koji su zauzeli tu poziciju u njihovom životu to i zaslužili. Ako škorpija izbaci nekog iz svog života, znači da ta osoba nije prošla sve testove. Ipak, za osobu u znaku škorpije je jako teško da odustane od nekog koga je smatrala prijateljem, a koja je uradila nešto što škorpija nikako ne može da oprosti. Čak iako im je teško, one će to uraditi.

Strelac

Rođeni u znaku strelca vole zabavu, druženje i često imaju puno prijatelja. U stanju su da pređu preko mnogo čega, ali ne podnose nepravdu i dvoličnost. Za strelca je iskrenost najbitnija. Mnogo lakše prihvataju bolne istine nego slatke laži. Ako shvate da neki njihov prijatelj laže da bi dobio ono što želi, odustaće od njega bez mnogo razmišljanja. Strelčevi su impulsivni i mogu doneti ovakvu odluku u sekundi.

