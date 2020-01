Astro-vremenska prognoza za 2020. godinu

Januar 2020.

1 – 8. 01. Na celoj teritoriji Srbije, pretežno oblačno sa čestim snežnim padavinama. Jako hladne noći. Na planinama iznad 750 mnv, na severnim stranama velike količine snega. Putari će imati puno posla. Noći dosta hladne.

9 – 24. 01. Vreme promenljivo oblačno, sa čestim snežnim padavinama promenljivog intenziteta.

25 – 31. 01. Zahlađenje, sa velikim snežnim padavinama. Noći jako hladne.

Februar 2020.

1 – 3. 02. Pretežno oblačno. Sa povremenim padavinama, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

4 – 07. 02. Vedro, toplo, suvo. Ponegde temperature idu do 20 stepeni. Naglo topljenje snega. Ponegde bujične poplave. Proradiće klizišta.

8 – 15. 02. Jako zahlađenje; 8. i 9. se mogu očekivati snežne padavine, a od 10. do 15. februara noćne temperature idu duboko ispod nule.

16 – 24. 02. Stabilno toplo, 23. februara u ravnicama temperature idu iznad 20 stepeni C. U jutarnjim satima u ravnicama magle.

25 – 27. 02. Prolazno zahlađenje.

28 – 29. 02. Stabilno toplo.

Mart 2020.

1 – 5. 03. Stabilno toplo na celokupnoj teritoriji Srbije, RS i Crne Gore.

Ovaj topao period izmamiće rast ranog lekovitog bilja.

6. 3. Južne i jugoistočne delove Srbije zahvata oblačno vreme. Visoke planine istočne i jugoistočne Srbije zahvatiće snežne padavine. Ostali deo Srbije stabilno, bez padavina.

7 – 11. 03. U većem delu Srbije stabilno vreme. Na visokim planinama jugoistočne Srbije pretežno oblačno.

12 – 31. 03. Stabilno toplo. U ravnicama dnevne temperature biće preko 23 stepeni C.

April 2020.

1 – 30. 04. Pretežno suvo, sa jako malo kišnih dana. Zbog nedostatka kiše, procenat vlažnosti u zemlji na kritičnom nivou. Prosečna temperatura za mesec april iznad proseka.

Maj 2020.

1 – 12. 05. Stabilno toplo, sa temperaturama iznad proseka za mesec maj.

13 – 15. 05. Sa Atlantika dolazi oslabljeni ciklon koji će zahvatiti Vojvodinu i centralnu Srbiju. Ostali delovi zemlje bez padavina.

16 – 17. 05. Sunčano i vedro na celoj teritoriji Srbije.

18 – 23. 05. Česta prolazna naoblačenja, ponegde lokalne nepogode praćene gradom.

24 – 29. 05. Pretežno vedro i stabilno vreme.

30 -31. 05. Sa područja zapadnog Mediterana stižu jake padavine.

Jun 2020.

1 – 02. 06. Ponegde padavine. Nivo reka u porastu. Ponegde biće izdato upozorenje za bujične poplave.

3 – 6. 06. Stabilno i toplo vreme.

7 – 10. 06. Crnu Goru, južne delove Republike Srpske i jugozapadnu Srbiju zahvata period povremene oblačnosti, praćen padavinama.

11. 06. Celu Srbiju zahvata naoblačenje sa pljuskovima.

12 – 21. 06. Stabilno toplo, sparno.

22 – 26. 06. Promenljivo oblačno.

27 – 30. 06. Nestabilno na krajnjem severu Vojvodine i u planinskim krajevima Srbije. Na nižim predelima stabilno. Ponegde lokalne nepogode.

Jul 2020.

1 – 04. 07. Pretežno vedro sa lokalnim padavinama praćenim grmljavinom.

5 – 7. 07. Sa zapadnog Mediterana stiže vlažni talas, koji će doneti povremene padavine Crnoj Gori, Republici Srpskoj i većem delu Srbije. Ovaj talas neće zahvatiti delove južne Srbije, jugoistočnu i istočnu Srbiju.

8 – 14. 07. Pretežno vedro, ali sa lokalnim elementarnim nepogodama, praćenim gradom i grmljavinom.

15. 07. Stabilno u većem delu Srbije. Povremeno nestabilno u jugozapadnoj Srbiji, Šumadiji i Banatu.

16 – 24. 07. Stabilno vruće. Dnevne temperature se kreću do 38 stepeni C.

25. 07. Prodor hladnije vazdušne mase sa severoistoka donosi pad temperature na oko 32 stepeni C, bez padavina. Na području Republike Srpske, Crne Gore i Dalmacije jake kišne padavine, praćene grmljavinom, ponegde sa gradom.

26. 07. Ciklon sa zapadnog Mediterana se širi na teritoriju cele Srbije. Donosi jake kiše.

27 – 30. 07. Stabilizacija vremenskih prilika. Vreli i sparni dani.

31. 07. Nad Karpatima formiraće se vazdušni pritisak, koji u narednom periodu izaziva na području Panonske nizije i severnog dela Balkanskog poluostrva nestabilno vreme.

Avgust 2020.

1 – 4. 08. Pretežno oblačno, sa povremenim lokalnim nepogodama na celoj teritoriji Srbije.

5. 08. Sudar jugozapadnih i severoistočnih vlažnih struja. Mlazna struja prolazi iznad Srbije, donoseći oblake i jake nepogode. U jugozapadnoj Srbiji, ove padavine izazvaće velike štete.

6 – 12. 08. Nestabilni vremenski uslovi se nastavljaju i 8. ili 9. avgusta na području planine Kopaonik biće velikih padavina.

13 – 15. 08. Porast temperature. Vreme promenljivo oblačno. A 15. avgusta u Podrinju i na području planine Radan jake lokalne nepogode.

16 – 20. 08. Promenljivo vreme, sa dnevnim temperaturama do 33 stepeni C.

21 – 26. 08. Na teritoriji Srbije, Republike Srpske i Crne Gore promenljivo vreme sa čestim padavinama.

27 – 31. 08. Stabilizacija vremena u većem delu Srbije. Nestabilno na krajnjem severu Vojvodine i visokim planinama Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

Septembar 2020.

U septembru nas očekuju prilično nestabilne vremenske prilike.

1. 09. Vreme stabilno.

2. 09. Nestabilno u jugozapadnoj Srbiji, južnim delovima Republike Srpske i planinskim delovima Crne Gore. Pojedine delove severoistočne Crne Gore pogađaju jake kiše koje će izazvati bujične vode.

3 – 4. 09. Stabilno vreme.

5 – 6. 09. Nova dva talasa se sukobljavaju nad teritorijom Srbije i time prouzrokuju nestabilno vreme, praćeno jakim kišnim padavinama. Samo na krajnjem severu Vojvodine neće biti padavina.

7 – 11.09. Česte vremenske nepogode u brdsko-planinskim delovima Srbije.

11. 09. Na Alpima i Karpatima velike snežne padavine.

12. 09. Veći deo Srbije pogađa jaka vazdušna masa sa Atlantika.

13 -14. 09. Stabilno.

15. 09. Novi snažni ciklon sa zapadnog Mediterana donosi obilne padavine. Izuzetno jake kiše u centralnoj i južnoj Srbiji. U Vojvodini, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji padavina neće biti.

16 – 30. 09. Pretežno vedro, sa povremenim manjim padavinama.

Oktobar 2020.

1 – 4. 10. Severno od linije Novi Pazar, Kraljevo, Paraćin, Zaječar, promenljivo oblačno. Južno od te linije, sunčano i toplo.

5 – 31. 10. Izrazito promenljivo vreme. Česte kišne, ponegde i snežne padavine.

Jake kiša na području Vojvodine, Podunavlja, Šumadije.

Na planinama iznad 1000 metara nmv počinju snežne padavine. Mogućnost snežnih padavina: 7, 13, 14. i 15. oktobra.

Novembar 2020.

1 – 6. 11. Pretežno vedro i hladno. Puno mraza. Na visokim planinama jugozapadne Srbije sa lokalnim padavinama.

7 – 30. 11. Sunčano, suvo i stabilno vreme. Dnevne temperature idu do plus 20 stepeni C.

Decembar 2020.

1 – 5. 12. Jako zahlađenje, praćeno snežnim padavinama.

Na Arktiku velike snežne padavine, praćene niskim temperaturama. Formiranje leda na Severnom okeanu iznenađujuće brzo. Istočni i srednji Sibir, ekstremne padavine i hladnoća.

6. 12. Stabilizacija vremenskih prilika.

7 – 26. 12. Pretežno stabilno, sunčano, bez padavina. U nekim danima temperatura ide do plus 17 stepeni C.

27. i 28. 12. Dolazak hladnih struja praćenih vetrovima, bez padavina.

31. 12. U severnim i zapadnim krajevima Srbije moguć je slab sneg.

(Astrolog Dragan Janković, novosti.rs)