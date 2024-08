Astrološki šok! Fetiši i tajne koje svaki znak horoskopa uporno pokušava da sakrije!

Svaki znak horoskopa nosi sa sobom specifične osobine, sklonosti i neku tajnu koja često ostaje skrivena. Ipak, zavirimo malo dublje i otkrijmo šta se krije iza njihovih zvezdanih predznaka. Možda ćete se iznenaditi, a možda ćete i prepoznati sebe ili svoje bliske.

Ovan

Izgledaju kao neko sa kim se ne treba kačiti, a u stvari samo žele da budu voljeni, ovo su neke njihove tajne:

-Prepametni su

-Ne brinu puno o emocijama…tuđim

-Najlakše ćete izgubiti ovna ako ga budete lagali

-Plačljivci su

-Previše pričaju tako da je često teško razaznati da li su ozbiljni

-Nekim čudom mogu ubediti ljude da čine vrlo glupe stvari

-Seksualno su frustrirani 24-7

-Snažni su

-Dosta gestikuliraju kada pričaju

-Oni su onaj tip ljudi koji grizu usnu kada razmišljaju pa umeju i da preteraju

Bik

Spolja izgledaju smireno i tiho, ali u unutrašnjosti gore, evo njihovih tajni:

-Ne gube kontrolu lako, ali kad je izgube, pazite se

-Teško im je da poveruju u emocije drugih ljudi

-Bik bi vas mogao ubiti ako povredite životinju

-Previše brinu za ljude koje vole

-Varaju u društvenim igrama

-Odlični su kao prijatelji

-Veoma su selektivni kada biraju sa kime će da podele svoje vreme i energiju

-Dosta pomeraju obrve u komunikaciji

-Tvrdoglavi ( to baš i nije neka tajna)

-Njihov zagrljaj je nešto najbolje što možete dobiti posle lošeg dana

Blizanci

-Uvek u nekom emotivnom haosu

-Znaju svašta korisno

-Ne znaju šta je redovno spavanje

-Najgore što može da im se desi je da im bude dosadno (onda postaju kao deca)

-Teški narcisi

-Iskazuju svoja osećanja na milion različitih načina, ali ispadne da nijedan od njih nije pravi

-Obožavaju grickalice

-Večito neshvaćeni

-Svoja osećanja zabašure humorom ili indiferentnošću 87% vremena

-Mogu da nasmeju bukvalno svakoga

-Lažu sebe

-Izuzetno osetljivi

-Veoma nesigurni

-Imaju nasumične napade sreće i tuge

-U njihovom mozgu je kao na toboganu

-Čini se da se uklapaju svuda dok se u stvari ne uklapaju nigde

Rak

Najveća njihova tajna je da ne znaju kako da se nose sa svojim osećanjima, pa odluče da se ne nose nikako, a evo još nekih:

-Drama, drama, drama

-Umeju biti sebični

-Nepredvidivi

“Ostavi me na miru, ali želim tvoju pažnju”

-Mobilni telefon je deo njihovog tela

-Njihovi pravi prijatelji poznaju njihovu porodicu (iako možda nikad nisu upoznali nijednog člana porodice) jer oni stalno pričaju o svojoj porodici

-Vole da izigravaju žrtvu

-Umeju da saslušaju i daju dobar savet, ali ne rade to stalno (mrzi ih)

-Kada uspostave kontakt očima sa nekim, prvo što urade jeste da se nasmeju

-Mnogo im je stalo do tuđeg mišljena

-Vole da se igraju svojim rukama i usnama

-Neverovatno dragi ljudi (osim ako nisu besni)

-Deca ih vole

-Umeju da umire nekoga brzo

-Neshvaćeni jer ne dopuštaju nikome da ih shvati

Lav

-Veoma bistri

-Visoko moralni

-Potrebno im je konstantno odobravanje i prihvatanje

-Čitaju namere drugih ljudi lako

-Imaju tendenciju da se šale na tuđ račun

-Umeju da rade dobre stvari za druge, a da ne budu ni svesni da to čine

-Uprkos okruženošću ljudima mogu se osećati usamljenim

-Pričaju sami sa sobom kad niko ne gleda

-Prilično nesigurni

-Dosta namiguju

-Neće nikada plakati niti biti slabi pred drugima (osim ako toj osobi ne veruju 100%)

Devica

-Uvek izgledaju kao da hoće nekog da ubiju

-Štreberi

-Što se spavanja tiče, gori od blizanaca

-Čitaju čudne stvari

-Vrlo posvećeni i vole da pomognu

-Naljute se kada nešto ne ide po njihovom

-Nalaze se negde na sredini između ekstroverta i introverta

-Veoma vešti u uhođenju

-Ne mogu da podnesu da je neko ljut na njih čak i ako znaju da nisu krivi

Vaga

-Uvek zaljubljeni

-Slušaju bezveznu muziku, ali to ne žele da priznaju

-Izuzetno emotivni

-Nisu baš uvek u toku sa trenutnim dešavanjima

-Neznanac je samo osoba sa kojom se još nisu sprijateljili

-Imaju dobre namere

-Kreativni

-Lako pocrvene

-Teško im je da kažu “ne”

-Kriju stvari kako ne bi razočarali ljude do kojih im je stalo

-Žele da usreće sve makar to bilo iscrpljujuće za njih

Škorpija

Prepoznatljivi su po tome što pokušavaju da svi izgledaju opasno, u stvari su plačljivci, a evo još nekih njihovih tajni:

-Imaju hobije koji su tajna

-Žude za ljubavlju

-Posle razgovora sa njima ili ćete više ceniti život ili ćete poželeti da skočite sa litice

-Lako se uvrede

-Kad su ljuti malo su i zastrašujući

-Zaštitnički nastrojeni prema ljudima koje vole

-Mrze kad ih neko ignoriše

-Imaju povremene napade smeha

-Mogu vas nasmejati u najgorim trenucima

-Vrsta ljudi koja više brine o problemima ljudi koje voli nego o svojim

Strelac

Njihov moto je “ Misliću o tome sutra” ili “Ovo verovatno nije dobra ideja, ali nema veze, idemo”, a ovo su njihove tajne:

– Spremni su da nestanu u svakom momentu

– Mogu da spavaju 34 sata dnevno

– Jako im je teško kad se treba izviniti

– Teško im je i da traže pomoć kada im je potrebna jer veruju da sve mogu sami

-Namerno čine nešto, onda izjave da to nisu planirali, ali da je svakako dobro ispalo

-Umeju da budu tužni pred spavanje

-Vole da se takmiče, ali nikad nisu zadovoljni

Jarac

-Kompleks više vrednosti

-Slatki su dok neko ne počne da im smeta

– Umeju dobro da zaplaše ljude

– Prepoznaju svoje greške i izvine se bez ikakve drame

-Ostaju pribrani u najluđim situacijama

-Imaju nasumične izlive ljubavi kao što su umiljavanje, grickanje i sl.

-Mogu da učine da se u jednom momentu osećate bitno, a isto tako mogu da učine da se u sledećem momentu osećate ništavno

-Uvek imaju plan B

-Fizička pojava im je važna

-Uvek imaju čudne opsesije

-Vole stopala

-Potrebni su im zagrljaji i da im kažete da ih volite, ali to nikada neće reći

Vodolija

– Nestanu bez razloga

– Umeju da se zbune kada biraju između dobrog i lošeg

– Za njih je sve precenjeno

– Osećanja su im van svake kontrole

– Znaće ako lažete

– Često se iznerviraju

– Mnogo jače osećaju i više znaju svi više nego što pokazuju

-Buntovnici

-Pametnjakovići

Ribe

– Ne vole da se nose sa odgovornošću

– Vole pažnju, ali ne previše

– Nikada neće prihvatiti da budu nekome druga opcija

– Mogu vas slušati satima

– Umeju biti lažno prijateljski nastrojeni

– Čudaci, ali na simpatičan način

– Izuzetno duhoviti – njihov humor je ili suviše jednostavan ili suviše komplikovan

– Imaju veliko srce

– Vole da maštaju, možda i previše

-Umeju biti malo zbunjeni – sluđeni

(kurir.rs)

