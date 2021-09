Astrolozi kažu da ova 3 znaka horoskopa NAJGORE čuvaju tajnu

Ponekad nije jednostavno proceniti kome trebamo da verujemo. Od nove simpatije pa do tužnih priča, definitivno nam je u životu potreban neko ko sve to može da sluša, i to bez osuđivanja. Ali ne može svatko biti dobar čuvar tajni.

Astrolozi misle da ova tri horoskopska znaka ne mogu lako da sačuvaju tajnu koju im poverite.

1. Ribe

Ovo su inteligentni ljudi. Oni znaju kada i kako mogu obaviti svoj posao. I iako stvaraju dobra prijateljstva, nije uvek dobro vjerovati Ribama. Kada dođe vreme, neće im smetati da nekome otkriju vašu tajnu.

Većinu vremena Ribe su opsednute sobom, a ako bude potrebno, neće imati ništa protiv da izaberu sebe umesto nekog drugog.

2. Strelac

To su ljudi koji vole zabavu i entuzijazam. Njihovo zadovoljstvo i zabava im većinu vremena ostaje prioritet.

Ako se s vama dobro zabavljaju, sve je u redu, ali ako i kada se stvari pokvare između vas, ne biste trebali očekivati ​​da će zadržati vaše poverenje. Njihova deviza je: ‘Ako činite dobro, dobro će vam se i vratiti’.

3. Lav

Lavovi su opušteni i veseli ljudi. Dobri su prijatelji i njih je dobro imati uz sebe.

Oni sigurno neće slomiti nečije poverenje sve dok tu ne dođe u pitanje cena njihovog dostojanstva i/ili dostojanstva njihove porodice. Zato je bolje da imate to na umu i da pazite što govorite Lavu, piše Pinkvilla.

