Ciganske karte otkrivaju šta vas čeka u avgustu: 3 znaka čeka iznenadna sreća i novac, a 1 srlja pravo u propast

Ciganske karte otkrivaju kojim znacima će avgust doneti sreću, a kojima probleme i tugu…

Ovan

Dragi ovnovi, mesec avgust će vam obeležiti neke manje promene. Ali na vašu sreću vi ćete sa tim promenama moći da budete zadovoljni. Pre svega će vaša veza početi da funkcioniše na jako lep način i vi ćete zbog dešavanja na planu ljubavi imati razloga za sreću. Sem toga vama avgust donosi i promenu finansijske situacije.

Bik

Dragi bikovi, avgust će vam biti i više nego uspešan mesec i u to nema nikakve dileme. Vas će tokom većeg dela meseca avgusta pratiti sreća zvezda i zbog toga ćete uspeti da se izborite za brojne životne pobede. A sve to će vam mnogo značiti na planu samopouzdanja.

Blizanci

Dragi blizanci, vi ćete morati da pokažete jako veliki oprez tokom avgusta ako želite da vaša veza opstane. Naime, avgust će vam na negativan način obeležiti brojna negativna dešavanja koja vas očekuju na planu ljubavi, a vama zbog svih tih dešavanja neće biti ni malo lako.

Rak

Dragi rakovi, avgust će vam doneti priliku koja će vas potpuno iznenaditi. A ta prilika vas očekuje na planu ljubavi. Naime, vama će se posle nekih dešavanja ukazati prilika za početak veze sa osobom koju ste kraj sebe želeli još u prošlosti.

Lav

Dragi lavovi, avgust će vam doneti dešavanja zbog kojih ćete imati razloga kako za sreću, tako i za nervozu. Vas jako mnogo velikih poslovnih problema očekuje tokom avgusta i zbog toga ćete biti nervozni. Ipak, vas tokom celog meseca očekuju lepa dešavanja na planu ljubavi vašeg života.

Devica

Drage device, mesec avgust će vam biti jedan od lepših meseci od početka godine i to zbog toga što vam on neće doneti nikakve veće probleme. Naprotiv, vama će avgust doneti samo mnogo razloga za sreću i to na većini planova vašeg života.

Vaga

Drage vage, vama će avgust svakako obeležiti prilika da promenite zaposlenje. Vi o promeni zaposlenja u poslednje vreme ozbiljno razmišljate, a vi ćete moći da promenite zaposlenje, jer ćete imati i više nego kvalitetnu poslovnu ponudu.

Škorpija

Drage škorpije, vama će avgust biti ništa drugo nego mesec ljubavne sreće. Tokom celog meseca ćete mnogo razloga za ljubavnu sreću imati i vas očekuju brojna divna dešavanja koja će vam jako mnogo značiti. Vama na planu ljubavi dolaze jako lepi dani.

Strelac

Dragi strelci, avgust će vam doneti mnogo dešavanja, a vama će se mnoga od tih dešavanja svideti. Vi ćete pre svega imati mnogo uspeha na poslu tokom meseca avgusta, ali će vama avgust svakako obeležiti neki novčani dobici koji će vas oduševiti.

Jarac

Dragi jarčevi, avgust vam donosi kako lepe, tako i teške trenutke. Lepi trenuci vas očekuju zbog toga što će vaša veza funkcionisati na jako dobar način. Ipak, vas tokom avgusta očekuje i postupak jedne vaše osobe od poverenja sa kojim će vam ona naneti tugu.

Vodolija

Drage vodolije, oprez će vam biti neophodan tokom avgusta kako bi izbegle one najveće probleme. Avgust će vam doneti mnogo negativnih dešavanja, a vi ćete zbog svih tih dešavanja jako često biti pod stresom. Vama predstoji veoma težak mesec.

Ribe

Drage ribe, vi ćete tokom mesca avgusta upoznati jednu i više nego kvalitetnu osobu koja će na vas ostaviti veoma lep utisak. Upravo će ta osoba početi da se bori za vaše poverenje i vama će se pred sam kraj meseca pružiti prilika za početak ljubavne priče sa tom osobom.

(Stil, Lana Vidović)

