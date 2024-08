Ciganske karte otkrivaju šta vas čeka u septembru: Nekoga čeka najveća životna sreća, pare će im same dolaziti, a tek ljubav…

Evo šta čeka svaki od znakova po proricanju po ciganskim kartama. Ciganske karte otkrivaju koji znak čeka najveća životna sreća.

OVAN

Ljubav: Sudeći po kartama koje su izašle, Ovnove čeka ne baš tako sladak ljubavni mesec

Problemi u komunikaciji će biti vrlo česti I ako ih ne budete rešavali na vreme, možete u jednom trenutku shvatiti da ste se jako distancirali jedno od drugog.

Džabe je posle žaliti I plakati nad prosutim mlekom – umesto da čekate da se problemi reše sami od sebe, prionite na posao! Odično je vreme da se dogovorite sa voljenom osobom, ali moraćete I jedno I drugo da napravite ustupke I prilagodite se.

Što se slobodnih tiče, neki od vas će obnoviti kontakt sa bivšim emotivnim partnerom, ali cela ova priča pokazuje tendenciju da se završi nakon par, uglavnom emotivnih susreta,piše mojastrolog.rs. Kada pričamo o nečemu potpuno novom u vašem životu, čini mi se da ćete previše birati I baš svakom tražiti manu….

Posao: I poslovno je ovo prilično naporan mesec za vas. Ne samo da nećete biti zadovoljni količinom novca koju ste zaradili, već vas čekaju I neki neplanirani troškovi koji će vam prilično isprazniti novčanik.

Na sve ovo – radna atmosfera baš I neće biti fenomenalna, I sigurno je da će vam se neke kolege, ali I poslovni partneri, pa blago rečeno – smučiti. U drugom delu meseca možete dobiti ponudu za posao od nekoga koga smatrate ozbiljnim, ali bi bilo dobro da se ne zalećete I da razmislite da li je ovo za vas ili ne.

Zdravlje: Ovo je mesec kada ćete se dosta trošiti, a tu energiju ćete imati problem da nadoknadite. Okružite se pozitivnim osobama i onima koje volite. Starijim pripadnicima znaka ovaj mesec donosi aktiviranje hroničnih problema sa zdravljem.

BIK

Ljubav: Bikovi mogu dosta solidno proći kroz mesec, ali će morati da imaju na pameti sigurnost i stabilnost odnosa u kojem su. Ako između vas i voljene osobe ne bude kvalitetne komunikacije i razumevanja, sve tamo do kraja druge dekade imaćete povremeno trzavice i nesuglasice.

Pokušajte da ispoštujete jedno drugo, da malo začinite i oživite svoj odnos, izlazite zajedno i ne dozvolite da budete zarobljeni između četiri zida…jer će vas ova vrsta statičnosti lako « gurnuti » u pravcu rasprava.

Slobodni Bikovi će imati više kretanja, izlazaka i novih poznanstava tokom ovaj mesec. Moguće je da ćete pomisliti da je jedna od ovih osoba baš ona prava za vas.

Posao: U nekim poslovima ili projektima koji su vam bitni verovatno ćete napredovati dosta promenljivo. Korak napred, korak nazad.

Ove će se situacije ubrzati u drugom delu septembra, pa pokušajte da budete strpljiviji i da se ne nervirate bez preke potrebe. Poslovne saradnje i partnerstva će tokom druge dekade septembra biti na svojevrsnom testu, jer će doći do nekih nesuglasica i problema.

Sa malo truda ovo je moguće regulisati i doći do zajedničkih rešenja. U finansijskom segmentu – promenljiv mesec.

Zdravlje: Povremeno manji padovi imuniteta. Mogućnosti za prehlade i respiratorne infekcije, koje će biti učestale, ali kratkotrajne…

BLIZANCI

Ljubav: U prvom delu meseca Blizanci će se vrlo često suočavati sa negativnim osećanjima, sa ljubomorom, sa posesivnošću….pa čak i sa mogućnostima da sami nešto urade « sa strane ».

Nekim parovima će biti dosta komplikovano da preguraju ovaj period i biće potrebno da oboje nekako stanete jedno uz drugo, da se podsetite koliko vam je stalo do odnosa i vaših međusobnih emocija.

Najkritičniji period je tokom druge dekade meseca, pa u tom periodu pokušajte da nađete kompromisno rešenje. Najlakše je preseći, ali problem je posle popraviti ono što smo pokvarili….Što se slobodnih tiče, vi u jednom trenutku možete pomisliti da ste pronašli ono što ste godinama tražili kada je ljubav u pitanju. Jake mogućnosti za vezu.

Posao: Odnosi u poslovnom segmentu su vrlo nedefinisani i povremeno nećete znati na koga možete da se oslonite, a ko vam radi iza leđa.

U prvom delu meseca je i finansijska situacija dosta problematična i možete baš biti pod teretom dugovanja. No, kada se prava komunikacija aktivira, u drugom delu meseca, poboljšaće se i poslovni segment u celosti.

Stvari polako dolaze na svoje mesto i pred nekima od vas će se otvoriti nove poslovne šanse i projekti. Dugogodišnje saradnje počinju da pokazuju prave rezultate.

Zdravlje: Stariji pripadnici znaka će verovatno muku mučiti sa hroničnim problemima, dok će kod mlađih biti prisutan blaži pad imuniteta, i to najviše tokom druge dekade meseca.

RAK

Ljubav. Ovaj mesec može označiti kraj perioda teškoća između vas i emotivnog ili bračnog partnera. Ne samo da se problemi mogu rešiti na pravi način, već je ovo odličan period i da se vas dvoje « podsetite » ljubavi i nežnosti i da je ponovo probudite.

Savet za oboje – nemojte misliti samo na sebe i svoje lične interese, na pameti uvek treba da vam bude integritet vašeg odnosa i zajedništvo.

Slobodni pripadnici ovog znaka u periodu su kada postaju otvoreni prema ljubavi i kada su spremni da nekoga prime u svoje srce. Dve osobe će biti u vašoj blizini i samo je pitanje za koju ćete se od njih odlučiti. U drugom delu meseca će se neke stvari i razmišljanja iskristalizovati, a treća dekada je odlična za nov početak.

Posao: Moguće je da ćete biti preokupirani nekim potpuno drugim stvarima, pa ćete poslovne obaveze baciti u drugi plan. Iako se ovo neće u velikoj meri odraziti na vaše pozicije i sigurnost, ipak nemojte dozvoliti da suviše kasnite sa nekim poslovima.

U ovom ste mesecu na istim talasnim dužinama sa poslovnim partnerima, pa je pravi trenutak da progurate neke svoje ideje ili kreativna rešenja. Što se finansijskog dela tiče, nećete moći da se požalite prilivima, ali ćete ipak tražiti načine da ih poboljšate.

Zdravlje: Nemojte u svakodnevnoj jurnjavi i žurbi zaboraviti na sebe. Potreban vam je odmor i više opuštanja. Možda biste mogli da razmislite i o rekreaciji…

LAV

Ljubav: Prva dekada meseca je nepovoljna po pitanju emotivnih i partnerskih odnosa. Češće nego inače će vam nedostajati oni vaši lepi, intimni trenutci i osećaćete se dosta usamljeno, kao da je neka spona između vas i partnera iščezla.

Da se razumemo, itekako je moguće da preterujete, i da je realnost potpuno drugačija, ali ne može se osporiti da će vama biti potrebni veći dokazi ljubavi. U drugom delu meseca, partner će nekako biti više prisutan, više uz vas, pa će se i te neke dileme koje ste imali, rešiti.

Što se slobodnih Lavova tiče, vama će uglavnom biti na pameti provod i dobra zabava, ali ćete sve češće osećati da vam nedostaje baš partnerstvo, zajedništvo, neko koga ćete voleti i ko će voleti vas…

Posao: Poslovnim segmentom, to jest krajnjim rezultatima, bićete zadovoljni, ali da biste stigli do njih, moraćete istinski da se potrudite.

Neki zastoji, koji će biti aktuelni tokom prvog dela septembra, počeće da se rešavaju, ali ćete u procesu potrošiti dosta energije i angažovanja.

Pojedini Lavovi nisu zadovoljni svojim trenutnim poslovnim pozicijama i pokušavaće da pronađu neki nov izvor prihoda. Predlog za vas je da se aktivirate više u drugom delu meseca. Što se finansija tiče, dosta promenljivo i nestabilno vreme.

Zdravlje: Nećete baš uvek obraćati pažnju na svoje zdravlje, što će se odraziti kroz pad imuniteta. Starijim pripadnicima znaka treća dekada aktivira hronične probleme i tegobe.

DEVICA

Ljubav: Device u vezama i brakovima će imati nešto lošiju, ili bar smanjenu komunikaciju sa partnerom, a pitanje je i koliko ćete vremena imati jedno za drugo, makar u prvoj polovini meseca.

Ili ste oboje zauzeti nekim drugim obavezama, ili ste se čak malo zasitili jedno drugog, ali poenta je da će vam oboma ovaj mali prekid prijati. U drugom delu meseca kao da ćete oboje biti spremni da se ponovo više aktivirate jedno prema drugom, a moguće je da u tom periodu pokrenete i neka zajednička pitanja ili dogovore.

Usamljene Device baš i neće imati fenomenalan ljubavni mesec. Okrenuti ste sebi i svojim prioritetima, a ljubav trenutno ne spada u njih. Možete povremeno imati kontakte sa bivšim partnerima.

Posao: Device će najviše biti okrenute poslovnom segmentu. Tu ćete najviše sebe ulagati i najviše posvećivati pažnje i trenutnim poslovima, ali i novim projektima i realizaciji svojih planova.

Pripremite se na veliki rad i odgovornost, jer će situacije to zahtevati od vas. Oni koji nisu sigurni da li su na ispravnom putu i da li su uradili sve što je do njih što se posla tiče, moći će da odahnu u drugom delu meseca, kada konačno dođe do pokretanja poslova koji su vam vrlo značajni. Finansijski – promenljivo, ali dosta stabilno.

Zdravlje: Prilično ste neaktivni, a ni ne vodite računa o sebi i svojim životnim navikama. To će se svakako odraziti na vaš imunitet, dok će starije Device imati problema sa kičmom, i to najviše lumbalnim delom.

VAGA

Ljubav: Izgleda mi da je onim emotivnim vezama i bračnim zajednicama koje već neko duže vreme prolaze kroz žestoku krizu, a gde partneri ne pokazuju nameru da bilo šta poprave, konačno odzvonilo tokom meseca.

Period tokom druge dekade napraviće veliku „čistku“ i ono što ne može biti popravljeno i sređeno, doći će do svog kraja. One veze u kojima se partneri trude i pokušavaju da se harmonizuju, takođe sledi period teškoća, ali će sa njim biti završeno ulaskom u treću dekadu meseca, koja za vas predstavlja nov ljubavni početak.

Iskreno se nadam da će vaša zajednica ili veza biti u ovoj, drugoj grupaciji….Slobodne Vage prekidaju duži ljubavni „post“ i dobijaju veliku šansu krajem meseca.

Posao: Iako će vam druga dekada mesecabiti posebno naporna u poslovnom segmentu, i u njoj ćete imati najviše obaveza, ali i teškoća, generalno gledano – ovo je odličan poslovni mesec za vas.

Ne samo što ćete uspeti da stabilizujete svoju poslovnu situaciju, već će neki od vas započeti i sa novim poslovnim projektima i saradnjama.

U svakom slučaju, od drugog dela meseca otvarate potpuno novu fazu u ovom segmentu. Što se finansija tiče, i pored dosta obaveza i troškova, bićete prilično zadovoljni.

Zdravlje: Vage koje imaju hronične probleme, i to najviše sa kičmom, imaće jačih tegoba do kraja druge dekade meseca. Za mlađe pripadnike znaka – više vodite računa o svom imunitetu.

ŠKORPIJA

Ljubav: Ovaj mesec neće doneti neka spektakularna dešavanja sa emotivnim ili bračnim partnerom. Kao da ćete oboje ovaj mesec prespavati, funkcionišući nekim normalnim, ali dosta sporim ritmom.

Nekima od vas će nedostajati dešavanja, neki će uživati u miru i tišini. Tokom drugog dela meseca bio bi dobar momenat da pokrenete neke zajedničke planove. Što se slobodnih Škorpija tiče, prvi deo meseca vam donosi uglavnom statičnost po pitanju ljubavi.

Možda ćete imati povremene „izlete“ ka bivšim partnerima, ali ni tu neće biti posebnih dešavanja. Tokom drugog dela meseca moguće je novo poznanstvo, ali ne i ulazak u vezu. Osoba koju upoznajete će vam vrlo prijati, ali nećete požurivati dešavanja…

Posao: Poslovne obaveze će vam oduzimati veliki deo vremena, ali i energije. Na sve ovo, vi želite da pokrenete i neke svoje planove, i to ćete verovatno i uspeti tokom druge dekade meseca.

Koliko go ovo bio iscrpljujuć period za vas, evidentno je da imate veliku podršku i onih koji su oko vas, ali i spoljašnjih okolnosti.

Karta Sveštenika govori o tome da je i nebo na vašoj strani i da vaši planovi imaju itekako dobrih šansi za ostvarenje. Što se finansija tiče, proći ćete bolje nego što ste očekivali.

Zdravlje: Imunitet vam nije najsjajniji, a vi kao da nećete voditi računa o sebi ni malo, i dodatno ćete ga pogoršavati. Pokušajte da tokom drugog dela meseca uzmete više vremena za sebe.

STRELAC

Ljubav: Emotivno – vi i partner, sudeći po ovim kartama, itekako imate o čemu da razgovarate. Naravno, ako budete želeli da popričate iskreno i otvoreno, za šta je mala šansa.

Naime, evidentno je da je vaš odnos vrlo nestabilan, da niste korektni jedno prema drugom, i da ne radite u interesu veze. Moguće je da nakon burnih svađa, dođe do kratkotrajnog smirenja, ali to smirenje bi bilo kroz distanciranje i zatvorenost.

Ne znam šta da vam kažem dragi Strelčevi, osim da je itekako došlo vreme da preispitate šta je ono što zaista želite kada je odnos sa voljenom osobom u pitanju. Slobodni Strelčevi bez nekih posebnih emotivnih prilika tokom meseca. Uglavnom su to avanture, kombinacije i sve kroz strast.

Posao: Izgleda da tokom ovog meseca nemate mira ni po pitanju posla. Evidentno je da ćete imati teškoća u finansijskom dijelu, ali i komunikacija sa onima sa kojima radite će biti prilično naporna.

Da se razumemo, to ne znači da treba da odustajete kada vidite prepreke pred sobom, naprotiv. To samo znači da je potrebno nastaviti još odlučnije ka svome cilju, jer ne zaboravite – prepreke i postoje da bi se prevazilazile, zar ne? Ne nervirajte se zbog nekih „pometanja“ i nekolegijalnih ponašanja…

Zdravlje: Nepovoljni uticaji su na vas tokom ovog meseca, što će se odraziti i kroz zdravstveni segment. Stres je trenutno vaš najveći neprijatelj, pokušajte da nađete izduvni ventil i oslobodite ga se.

JARAC

Ljubav: Ukoliko u vašim emotivnim ili bračnim vezama “utišate” posesivnost, ljubomoru ili nepoverenje u partnera, verovatno ćete provesti jedan prilično opušten ljubavni mesec. Doduše, malo ljubomore može začiniti odnos sa voljenom osobom, jer će probuditi ponovo u vama onu osvajačku crtu.

Potrudićete se na svaki mogući način da dragoj osobi pokažete koliko vam je bitna I koliko je istinski volite. Što se tiče slobodnih Jarčeva, oni pred sobom imaju zanimljiva ljubavna dešavanja. Vaš libido je tokom mesecau potpunosti probuđen, pa će mnogi od vas tražiti avanturu, provod I zabavu.

Ipak, nećete biti zatvoreni I za neke ozbiljnije priče I dešavanja, I to naročito u drugom delu meseca.

Posao: Postojaće mala nesigurnost i problemi prilikom pokretanja novih projekata, novih poslovnih dogovora, ili prilikom saradnji sa strancima. Ipak, ništa od ovoga vas neće zaustaviti u vašim namerama, jer se vidi da ćete uspešno prevazilaziti sve prepreke ili blokade na vašem putu.

Nekima od vas stoji velika mogućnost napredovanja, koja će se najverovatnije realizovati tokom treće dekade meseca.

Koliko god da je komplikovan period iza vas, rezultatima, čak i finansijskim tokom mesecaćete biti vrlo zadovoljni.

Zdravlje: Stariji Jarčevi mogu imati tegoba sa urinarnim infekcijama, bubrezima. Mlađi pripadnici znaka su dosta aktivni i energični tokom meseca. Samo vodite računa da se ne povredite prilikom sportskih aktivnosti.

VODOLIJA

Ljubav: Izgleda da će Vodolije koje imaju emotivnog ili bračnog partnera prilično lagano proći kroz mesec. Ne samo da ste vi i partner na istim talasnim dužinama, već ćete grabiti i svaku priliku koja vam se ukaže da se dobro provedete i zabavite.

Možda će po koja varnica bljesnuti zbog ljubomore, ali se vidi da će to biti lako prevazići. Kraj meseca koristite za zajedničke planove i dogovore, jer je to dobar period da pokrećete nešto o čemu ste oboje dugo razmišljali. Slobodni pripadnici znaka mogu ući u nešto što na prvi pogled podseća na avanturu.

Koliko god vi želeli samo dobar provod i neobavezne kontakte, itekako je moguće da ćete se u ovu osobu zaljubiti. Kraj meseca ćete dočekati prilično „zagrejani“ i zaneseni.

Posao: Za vas su tokom meseca najbitniji saradnički odnosi. Bićete u kontaktu sa mnogo ljudi i u razgovorima ćete uspevati da uvek dođete do rešenja koja vama odgovaraju. Izuzetno ste podržani od strane autoriteta i sa njima ćete imati odličnu komunikaciju.

Neki od vas žele da naprave promene u poslovnom segmentu, možda da otvore sebi nove mogućnosti ili nove poslovne projekte.

Ovo će funkcionisati postepeno, nemojte žuriti, razmislite o svakom svom koraku. Po pitanju finansija – vrlo solidno.

Zdravlje: Mlađim Vodolijama će zdravlje biti „kao pod konac“. Što se starijih tiče, mogući su manji problemi sa kičmom ili bubrezima.

RIBE

Ljubav: Neka loša situacija I negativna osećanja koja vladaju početkom meseca u vašim emotivnim I bračnim partnerstvima, mogu se rešiti I preokrenuti. Doduše, to nećete moći da rešite samo vi ili samo partner, naprotiv – oboje ćete morati istinski da se posvetite onim problemima za koje vidite da već neko duže vreme prave razdor između vas.

Ne odustajte, jer poslednja dekada ovog meseca može ponovo vratiti živost I lepotu u vaš odnos. Krećete nekim novim ljubavnim stazama, koje mogu biti daleko lepše nego pre! Slobodne Ribe će malo lutati, imati neke strasne, ali povremene momente sa suprotnim polom.

No, pustite sebi na volju i uživajte malo, predugo se ograničavate i sputavate. Nekima od vas treća dekada meseca donosi novu osobu u život I početak jednog lepog odnosa.

Posao: Naglašena je problematika u saradničkim I kolegijalnim odnosima tokom prvog dela meseca.

Vreme je da se ovome ozbiljnije posvetite I neke stvari rešite što pre. Postavićete se vrlo odlučno, jer više nećete dozvoliti da vam drugi “kidaju živce” I unose nemir u svakodnevicu.

Ribama je drugi deo meseca postavljen kao izuzetno dobar u smislu ostvarivanja novih poslovnih poduhvata I projekata. Bićete više nego zadovoljni tempom dešavanja. U finansijskom segmentu – polako izlazite iz nekih dugovanja, ali nema naznaka da ćete imati novca ovaj mesec.

Zdravlje: Iako je fizičko zdravlje solidno tokom meseca, Ribe će imati problem sa psihičkom opterećenošću I sa stresom. Period oporavka kreće od drugog dela meseca, piše mojastrolog.rs.

(Stil/mojastrolog.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com