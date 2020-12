Da ne pogrešite: Koji pokloni će najviše obradovati svaki horoskopski znak?

Bik je veliki esteta, ceniće sve što je kvalitetno i ima dugoročnu vrednost. Voli praktične poklone, kao i Device. Skupoceni nakit će oduševiti Blizance i Lava

Ovan

Ovan voli iznenađenja. Nije potrebno da poklon pažljivo upakujete, on je ionako nestrpljiv, jedva čeka da pogleda šta je unutra. Razveseliće ga nešto od sportske opreme, kožni novčanik, privezak za ključeve od auta, naročito ako je reč o muškarcu. Žene vole kožne odevne predmete, ukrase za kosu, zanimljive šešire ili kape. Sve što je uzbudljivo, šareno, veselo – izbor je Ovna. Ženu ovoga znaka možete oduševiti crvenim karminom ili lakom za nokte, samo da je reč o nekoj zanimljivoj, jarkoj boji.

Bik

Bik je veliki esteta, ceniće sve što je kvalitetno i ima dugoročnu vrednost. S obzirom na to da vole praktične poklone, možete mu pokloniti šal, kaiš, ručni sat… Ali ono što nameravate da im kupite mora imati kvalitet i trajnost. Losion za negu ili piling tela, mekano ćebe, set začina koje će koristiti u kuhinji. gde je pravi virtuoz, idealni su pokloni za ovaj znak. Flašu šampanjca ili finog vina sigurno neće odbiti, kao i neke od jestivih specijaliteta, na primer pršuta ili sir.

Blizanci

Više od svega Blizanci vole odeću i nećete pogrešiti ako za njih odaberete neku majicu s natpisom ili trendi modni detalj, za ženu narukvicu, prsten ili lančić. Ipak, neka bude s potpisom, samo da ne riječ o bižuteriji. Oduševiće ih mobilni telefon ili dodaci za njega poput maske i slušalica, putna torba, knjiga… Ako je vaš Blizanac poklonik video-igara, što je kod njih često slučaj, krenite u tom smeru. Knjiga je za njih uvek dobar izbor. Imate li na raspolaganju veći iznos, pametni sat biće pun pogodak.

Rak

Rak uživa u znacima pažnje pa ni pod koju cenu nemojte zaboraviti da mu kupite poklon. Knjiga je za njega uvek dobar izbor. Žena voli mekane materijale i finu odeću, a posebno je slaba na haljine, dok on neće odbiti kravatu, rukavice ili kaiš. Ukoliko želite da budete romantični, poklonite mu vikend u spa centru. Možete napraviti i album sa zajedničkim fotografijama i uspomenama, to će ga oduševiti. Svaki poklon koji će ga dotaći emocionalno, a to znači da ste čuli njegove želje koje je ‘slučajno’ izrekao, oduševiće ovaj znak.

Lav

Lav voli fine i skupocene poklone. Pa ako nemate dovoljno novca za nakit, kristalne čaše, markirani komad odeće, potražite knjigu poznatog autora iz oblasti ličnog razvoja, biografiju osobe kojoj se divi. Budući da voli muziku i filmove, nećete pogrešiti s tim izborom. Žene ovoga znaka vole zlato, platinu, kristale, sve što ima sjaj. Poklon-bon za masažu savršen je odabir. Važno je da poklon bude namenjen Lavu lično pa izbegavajte predmete za kuću i domaćinstvo.

Devica

Devica voli praktične poklone koji će joj koristiti u svakodnevnom životu: kvalitetna sportska trenerka, udobna pidžama ili notes s kožnim koricama. S obzirom na to da su izuzetno brižni u pogledu zdravog načina života, možete im kupiti knjigu o zdravoj ishrani. Device koje vole da znaju više pa će ih usrećiti i enciklopedijom. Planer za iduću godinu će ih oduševiti jer su vrlo pedantni i zapisuju sve što treba da urade.

Vaga

Vagi možete kupiti kozmetičku torbicu i u nju staviti neki fini dezodorans ili šminku. Razveseliće je parfem, neki ukrasni predmet, kao što je, na primer, ram za slike. Ako joj kupite nešto od odeće, svileni kućni ogrtač ili paket tretmana u salonu za ulepšavanje, biće vam večno zahvalna. Muškarac u znaku Vage je kavaljer koji ceni fine stvari pa mu možete pokloniti umetničku sliku, flašu finog vina, neseser s potpisom ili paket fine kozmetike za negu tela ili brijanje.

Škorpija

Tipična Škorpija će biti oduševljena literaturom o psihologiji, magiji, skandalima, okultizmu i misterijama. Obožava retke, unikatne ili orijentalne predmete i neobičan nakit. Svaki poklon koji ima prizvuk erotike prihvatiće s osmehom na licu. Njoj kupite čipkasto donje rublje crne ili jarko crvene boje. Izmamite im osmeh na lice DVD-om njegovog omiljenog filma ili koncertom njegove najdraže grupe.

Strelac

Njihov pustolovni duh zadovoljiće knjiga putopisa, štampani vodič kroz grad koji žele da posete, sportska oprema, kao što su ranac ili patike. Svaki proizvod ekološkog porekla prihvatiće s oduševljenjem. Ukoliko vam dopuštaju finansije, poklonite mu putovanje, niko neće biti srećniji od njega. Budući da je ovaj znak uvek gladan znanja, neka poučna i zanimljiva literatura savršen je izbor za njega. Voli i sve što ima mirise i ukuse Orijenta, pa razmišljajte i u tom smeru.

Jarac

Jarci cene kvalitetne, trajne, nadasve korisne stvari. Avanturista i organizovan muškarac poput ovog znaće da ceni lepu aktovku, kožne rukavice, fini šal ili torbicu za lap-top. Ako vam mogućnosti to dopuštaju, poklonite mu nešto od elektronike, na primer tablet ili mobilni. Ženi u znaku Jarca poklonite belu košulju, poklon-bon za ulepšavanje u kozmetičkom salonu, pribor za negu noktiju ili skupocenu kremu za njegu tela.Poželjno je da poklon koji ste im namenili bude visoko funkcionalan i praktičan.

Vodolija

Vodolije najviše od svega vole elektronske uređaje, pa ako odaberete poklon takve vrste, ne možete pogrešiti. Slušalice ili držač za mobilni uvek prolaze. Literatura iz područja duhovnosti ili ličnog razvoja takođe spada u područje njihovog interesovanja. Žene u ovom znaku vole unikatni nakit, važno je samo da je otkačeno i neuobičajeno. Nju će obradovati i aromatična lampa s mirisnim uljima, dok on neće odbiti šah, flašu dobrog alkoholnog pića ili majicu sa zanimljivom porukom.

Ribe

Ribe ‘padaju’ na sentimentalne poklone, na one koji bude uspomene, emocije… Budući da vole ples, fotografiju, mirise, potražite neki poklon iz tih područja, recimo neku lepu fotografiju koju mogu uramiti i staviti na zid, zidne tapete s motivacionom porukom, mirisne sveće, svećnjak… Žene u ovom znaku koje naginju astrologiji obradovaće i tarot karte ili priručnik za učenje astrologije. Ljubavni roman takođe je poklon po njihovom ukusu. Sanovnik je poklon koji će ih posebno oduševiti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.