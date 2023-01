Deca rođena u ovom znaku nikada ne miruju: Imaćete pune ruke posla, njihova baterija je uvek puna

Ako ste ljubitelji astrologije, možda će vas zanimati koji to horoskopski znakovi važe za one koji ne mogu da budu mirni duže od minuta, da su uvek u pokretu i da ih sve interesuje, pa vam možda bude lakše da ih shvatite.

Blizanci

Blizanci su uvek puni energije i nikada sebi ne dopuštaju da pauziraju. Od trenutka kada se probude ujutru do trenutka kada utonu u san, oni nikada ne staju i uvek su u pokretu. Smatraju da treba što bolje da iskoriste svaki dan, a to objašnjava i to zbog čega toliko vole da žive u trenutku.

Vodolija

Vodolija mora stalno da bude u pokretu i uvek imaju potpuno napunjene baterije i nijedan izazov za njih nije prevelik. Vole da budu aktivni i često ne mogu ni da zamisle ništa gore od vremena provedenog na kauču i ispred televizora. Treba ih stalno nečim okupirati, i najsrećniji su kada se osećaju korisnim.

Ovan

Ovan je vrlo aktivan horoskopski znak, pa ovu decu nikada nećete uhvatiti u trenucima dosade, kada sede skrštenih ruku i ne rade ništa. Kad god treba nešto da obavite, uvek možete da računate na pripadnike ovog znaka. Ne mogu da podnesu čekanje i lenčarenje pa su zbog toga gotovo uvek u pokretu.

Strelac

Kao tipičan vatreni znak, Strelac uvek ima neki cilj na umu i učiniće sve što može da ga i ostvari. Ovi ljudi znaju da je njihova ogromna energija važan sastojak uspeha, pa zbog toga nikada ništa ne rade polovično. Njihov entuzijazam nema granice i nikakve prepreke ne mogu da ih uspore, piše Yumama.

