Đavo sa licem anđela: U ovom znaku rađaju se NAJBOGATIJI ljudi

Neki kažu da se u ovom znaku rađaju najbolji ljudi, ali postoje i oni drugi koji tvrde da se u ovom znaku rađaju đavolčići sa licem anđela

Astrolozi kažu da ovaj znak horoskopa vidi lepotu u svemu, bilo da je to prijatelj, partner, muzika ili umetnost, jako su sposobni i preduzimljivi u poslu, a ako ih imate u vašoj blizini, pravi ste srećnik.

U pitanju su Vage.

Ljudi koji imaju Vage u svom životu, često im se obraćaju kada dožive ovaj ili onaj problem. Vaga pokušava razumeti suštinu problema pre nego što da ovaj ili onaj savet. Možda to neće moći rešiti u potpunosti, ali će uvek slušati i pružiti pažnju i psihološku podršku, koja je u tom trenutku potrebna. Ne postoji ništa dosadnije za Vagu od uticaja negativnosti drugih ljudi na njih. Njihovo okruženje treba biti uravnoteženo i sa dobrom energijom. Ako dođe do sukoba, Vaga pokušava prvo promatrati njegov razvoj spolja. Međutim, Vage se često nazivaju „đavoljim zagovornikom“ jer ne biraju strane. Ali na kraju pokušavaju ugasiti sukob, ostajući u neutralnoj poziciji.

2. Šarm

Vage je vrlo lako voleti jer imaju šarma. Sposobnost da se svi osećaju zanimljivo i važno, te sposobnost da dobro razumeju osećaje i emocije ljudi oko sebe, daje im sposobnost da daju radost i pozitivnost u zamenu za dobar tretman. Vage imaju izvrsnu percepciju, te nastoje ostvariti dugoročne odnose sa partnerom i ne vole osobe složenog ponašanja. Smatraju da osobu moraju naučiti čitati iznutra, a ne temeljiti se na njenim stavovima i držanju. Do sada, uprkos dobroj sposobnosti razumevanja ljudi oko sebe, Vagama je vrlo teško reći ne, pa se stoga često nalaze u stresnim situacijama, jer su potrebe drugih ljudi veće od njihovih vlastitih mogućnosti. Žele ugoditi svima, ali vrlo brzo shvate da je to nemoguće učiniti.

3. Osetljivost

Vage su vrlo osjetljive kada im ljudi oko njih postanu najbolji prijatelji. Čak i kada se sa nekim posvađaju, njihova harizma i ljubaznost uvek pomažu da se ovaj spor temeljno razume. Vage se ne vole ljutiti, ali kada je u pitanju ova tačka, bolje je da se odmaknete i nestanete bez traga. Kao što se besno rasplamsaju, tako se stišaju, bez naznake da su još uvek ljute. Čak počinju žaliti što su se ponašale tako neobuzdano.

4. Romantika

Vaga voli svim srcem. Ako ste dovoljno srećni da zaslužite Vaginu ljubav, onda morate znati da će vaše srce uvek biti u njihovom toplom zagrljaju. Ljubav u Vagi je najveća ljubav koju ćete ikada pronaći. Vaga će biti vrlo pažljiva prema vama i vašim potrebama. Vage ne veruju u ljubav na prvi pogled. Vrlo su oprezne i traže dugotrajnu vezu. Iako vrlo lako privlače partnere, vrlo su izbirljivi i prijateljski raspoložene. Vagama nije lako izabrati jednu osobu kojoj će otvoriti srce.

5. Društveni leptiri

Niko se ne može izvući iz neugodne situacije bolje od Vage. One su diplomate i izlaze iz ove čudne situacije s neverojatnom lakoćom.Vole biti u blizini ljudi. Vage su kreativne duše. Prirodno rođeni lideri bez problema se penju na lestvici uspeha, uvek željni naučiti više i kloniti se prosečnosti.Koliko god uživali u njihovom društvu, trebali biste znati da im je ponekad potrebno malo samoće.

6. Lepota – i spolja i iznutra

Vaga je znak kojim vlada Venera, koja je boginja lepote i ljubavi. Oni cene lepotu u svemu, bilo da je to prijatelj, partner, muzika ili umetnost.

7. Tajna Vage

Ako ih imate uz sebe, znate koliko su poštene, odane, koliko brinu za svoje prijatelje i porodicu, znate da će uraditi sve za ljude koje vole. Nisu slučajno jedini horoskopski znak koji nije živo biće – njihovi odnosi sa drugim ljudima su oslobođeni svih predrasuda, sitnih zavisti i zloba, a njihova sposobnost da u svakome prepoznaju ono najbolje je gotovo nadzemaljska. Njihova tajna je u tome što one imaju izuzetnu moć saosećanja. One osećaju sve – bol i užitak; sreću i tugu; sigurnost i strah… One osećaju osećaje drugih ljudi. Ljudska energija postaje njihova.

8. Sjaj u oku

Ne boje se da kažu ono što im je na umu, jake su i hrabre. Svesne su svojih snaga i slabosti pa se uvek razvijaju u najbolju verziju sebe. Ljudi bi mogli da pomisle da će promeniti svoju suštinu za nekoga, ali istina je da su otvorenog uma, otvorene za promenu, kompromis i lični razvoj. Lude su za životinjama, hranom, putovanjima, muzikom i šarmom svakodnevice. Razmišljaju o malim i velikim stvarima. Traže ono što je ispod površine. One traže čarobnu stranu u svemu. Zato im oči uvek svetlucaju. Dakle, Vaga je poseban znak Zodijaka koji se zove „Đavolji advokat“.

