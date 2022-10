Dnevni horoskop za 10. oktobar

Ovan

Posao: Nepovoljni aspekti mogu da stvore nepredviđene prepreke. Neophodno je da improvizujete rešenja.

Ljubav: U okviru vašeg odnosa sa partnerom moguća je prolazna kriza poverenja. Otklonite nesporazum na vreme.

Zdravlje: Variranje pritiska, morate mu naći uzrok. Neohodan je kardiolog.

Bik

Posao: Poštujte prioritete i uradite prvo ono što je najvažnije. U suprotnom, moglo bi da dođe do ozbiljnog previda.

Ljubav: Danas vas očekuje izuzetno važan razgovor sa partnerom, putem kojeg ćete uspešno otkloniti veliki nesporazum.

Zdravlje: Poteškoće sa upalom grla, neophodni topli napici.

Blizanci

Posao: Ovaj dan može obeležiti poslovno putovanje ili vanredni sastanak sa vašim poslovnim saradnicima iz inostranstva. Pripremite rezervni plan.

Ljubav: Partner vam može prirediti prijatno iznenađenje. Poklon ili lep izlazak.

Zdravlje: Kijavica, curenje nosa, moguća temperatura.

Rak

Posao: Danas mogu do vas da dopru neke spletke od strane saradnika od kojeg to niste očekivali. Prevaziđite to diplomatski.

Ljubav: Između vas i partnera može da se pojavi distanca i zahlađenje odnosa. Neophodan je otvoren razgovor.

Zdravlje: Smanjite pijenje kafe, imate problem sa urinarnim traktom.

Lav

Posao: Ovaj dan posvetite planiranju radnih aktivnosti za iduću nedelju, jer vas očekuje dosta iznenađenja i preokreta.

Ljubav: Vaš odnos sa partnerom dobija na kvalitetu i sve više se produbljuje. Očekuje vas romantično veče u dvoje.

Zdravlje: Glavobolja, prelazi lako u migrenu.

Devica

Posao: Ovaj dan može vam doneti završetak rada na jednom dugoročnom projektu. Pripremite rezervni plan za iduću nedelju.

Ljubav: U partnerskim odnosima su potpuno različita mišljenja u pogledu rešenja važnog problema. Neophodno je prilagođavanje.

Zdravlje: Probavne smetnje.

Vaga

Posao: Oprezno upravljajte finansijskim sredstvima, jer vam neke uplate mogu kasniti i stvoriti prepreku u daljem poslovanju.

Ljubav: Uspešno ćete prevazići jedan problem u vašem odnosu sa partnerom. Sledi period dalje harmonizacije, podići ćete vezu na viši nivo.

Zdravlje: Zubobolja.

Škorpija

Posao: Danas može da dođe do izražaja vaša moć sugestivnosti. Uspeh možete postići u okviru pregovora sa novim saradnicima.

Ljubav: Ovaj dan može da vam donese lep i prijatan izlet na kojem ćete provesti lepe trenutke sa partnerom.

Zdravlje: Potrebna vam je jača aktivnost, puni ste energije.

Strelac

Posao: Završetak rada na jednom projektu može vam doneti veliko zadovoljstvo. Pripremite rezervni plan za narednu nedelju.

Ljubav: Očekuje vas lep izlazak u društvo na kojem možete upoznati veoma zanimljivu osobu u znaku Blizanaca.

Zdravlje: Sada nije vreme za bilo kakvu hiruršku intervenciju.

Jarac

Posao: Uspešno ćete prevazići konfliktnu situaciju s kolegom, jer ćete pronaći idealno rešenje problema u kojem svi dobijaju.

Ljubav: Između vas i partnera može da dođe do krize poverenja. Moguće su ljubomorne scene od strane partnera.

Zdravlje: Zapadate u depresiju, melanholiju.

Vodolija

Posao: Pred vama je početak rada na novom radnom projektu. U okviru vaše pozicije pojaviće se spektar novih nadležnosti.

Ljubav: Vaš odnos sa partnerom ispunjava atmosfera harmonije. Očekuje vas veoma zanimljiv izlazak u društvo.

Zdravlje: Noću vas često budi grč u mišićima. Unesite magnezijum.

Ribe

Posao: Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak na kojem će te se uspešno dogovoriti o budućem poslovanju. Napredak u karijeri.

Ljubav: Očekuje vas zajednički izlet sa partnerom. Tokom ovog perioda, vaš odnos postaje kvalitetniji.

Zdravlje: Nedostatk kalcijuma, unesite ga preko terapije.

