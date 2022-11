Dnevni horoskop za 12. novembar

Ovan

Posao: Akcenat se nalazi na finansijskim pitanjima. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete finansijski dobitak.

Ljubav: Osećate sve veću privlačnost prema osobi s posla. Teško ćete odoleti iskušenju da ne uđete u tajnu vezu.

Zdravlje: Probavne tegobe.

Bik

Posao: Ključ uspeha u ovom periodu je u reorganizaciji i promeni tima saradnika. Moguće je obnavljanje stare saradnje.

Ljubav: Previše ste osetljivi i možete impulsivno reagovati na komentar partnera. Kratkotrajne razmirice.

Zdravlje: Variranje pritiska.

Blizanci

Posao: Poteškoće u poslovnoj komunikaciji mogu da vam zadaju glavobolju. Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove.

Ljubav: Slobodne Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Romantičan sastanak.

Zdravlje: Prehlada.

Rak

Posao: Ovaj period vam donosi promenu u timu zaposlenih. Jednu poslovnu saradnju ćete prekinuti, jer je osoba nepouzdana.

Ljubav: Atmosfera puna ljubavi i nežnosti okružuje vaš odnos sa partnerom. Vaš odnos dobija na kvalitetu.

Zdravlje: Glavobolja.

Lav

Posao: Važan poslovni sastanak na kojem ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period krize poverenja. Otvorenim razgovorom to prevaziđite.

Zdravlje: Aritmija.

Devica

Posao: Najveći napredak u karijeri mogu da naprave Device koje se bave prosvetom ili nekom umetnošću. Uspeh kroz kreativna zanimanja.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom prolazi kroz harmoničan period. Sledi period daljeg zbližavanja.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Vaga

Posao: Ovaj dan može obeležiti obnavljanje stare poslovne saradnje ili važan poslovni sporazum. Napredak u karijeri.

Ljubav: Slobodne Vage očekuje udvaranje od strane osobe koju poznaju sa posla. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu.

Zdravlje: Nervoza.

Škorpija

Posao: Važan poslovni sastanak, na kojem će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis.

Ljubav: Konačno imate više vremena da se posvetite partneru. To će doprineti vašem većem zbližavanju.

Zdravlje: Nervoza.

Strelac

Posao: Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može da dovede čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu.

Ljubav: Slobodni Strelčevi nalaze se u dilemi da li da se pomire sa svojom bivšom ljubavi ili ne.

Zdravlje: Variranje pritiska.

Jarac

Posao: Nesuglasice sa poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Pripremite rezervni plan.

Ljubav: Poznanstvo sa jednom osobom na nekoj zabavi ostavilo je na vas dubok utisak. Uskoro vas očekuje zbližavanje.

Zdravlje: Variranje pritiska.

Vodolija

Posao: Glavna tema ovog dana su finansijska pitanja. Budite obazrivi sa rizičnim ulaganjima i poslovnim potezima.

Ljubav: Slobodne Vodolije ovog dana mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko prijatelja, na nekoj proslavi.

Zdravlje: Vrtoglavica.

Ribe

Posao: Planete koje borave u vašem znaku doprinose tome da se posao ne odvija očekivanim tempom. Moguć je zastoj.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom može da prolazi kroz kratkotrajne razmirice, ali će se sve ubrzo srediti.

Zdravlje: Nervoza.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.