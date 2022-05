Dnevni horoskop za 31. maj

Ovan

Posao: Ovaj period pruža vam mogućnost da uđete u novu poslovnu saradnju. Ovog puta nemojte ići u rizik, nego idite prvo na ono što se vama čini kao najsigurnija investicija.

Ljubav: Ovnovi koji su u vezi mogu da prolaze kroz kratkotrajnu krizu, jer može doći do nesuglasica sa partnerom. Mogući su prigovori da partneru ne posvećujete dovoljno vremena.

Zdravlje: Pokrenite se, blage vežbe bi vam prijale.

Bik

Posao: Ovaj period prožima poseban tempo poslovanja. Planete vam donose stabilizaciju na finansijskom planu, da bi potom vaša finansijska situacija počela da se kreće uzlaznom putanjom.

Ljubav: Bikovi koji su u vezi mogu početkom septembra da prolaze kroz razne nesuglasice. Period pojačane ljubomore i nepoverenje.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Blizanci

Posao: Povoljni aspekti doprineće tome da ostvarite uspešne poslovne pregovore. Nivo razumevanje će biti izuzetno visok.

Ljubav: Vaša veza sa partnerom ušla je u period stagnacije. Potrudićete se da povratite stari žar, a tome ćete posvetiti posebnu pažnju u želji da obradujete partnera.

Zdravlje: Prijao bi vam kratkotrajni odlazak u spa centar.

Rak

Posao: Očekuje vas uspeh u okviru poslovne saradnje sa novim saradnicima, ali postoji mogućnost obnavljanja neke stare saradnje.

Ljubav: Vaš odnos sa partnerom ulazi u period harmonizacije. Planirate zajedničko putovanje i Vaš odnos se nalazi u procvatu.

Zdravlje: Stomačni problemi.

Lav

Posao: Ovaj period je izuzetno povoljan da ostvarite veliki napredak u poslovanju. Pravi poslovni potezi doneće vam unapređenje finansijske situacije na dugoročnom nivou

Ljubav: Ovaj period može vam doneti obnavljanje veze sa bivšom ljubavi, ali vas to može dovesti u situaciju da se suočite sa nekim starim problemom.

Zdravlje: Više se odmarajte.

Devica

Posao: Ovaj period pruža vam priliku da unapredite svoju finansijsku situaciju. Uspeh vam dolazi kroz inovativne ideje. Pa ipak, budite oprezni!

Ljubav: Vi partneru ne posvećuje dovoljno pažnje i to mu daje povoda da sumnja u vas i vašu iskrenost. Neophodno je kompromisno rešenje i otvoren razgovor.

Zdravlje: Opustite se!

Vaga

Posao: Postoji mogućnost novog izvora prihoda, pa čak i neki vaš hobi može se pretvoriti u jednom momentu u unosan biznis i izvor finansija.

Ljubav: Partner ispoljava nesigurnost i nepoverljiv je prema vama. Moguće su rasprave, koje mogu kulminirati burnim ljubomornim scenama.

Zdravlje: Glavobolja.

Škorpija

Posao: Ovaj period vam donosi mogućnost otkrivanja tajni o nekim saradnicima. U skladu sa novim podacima o manipulacijama, vi ćete odlučiti da neku staru poslovnu saradnju prekinete.

Ljubav: Vaša komunikacija sa partnerom je sve bolja, tako da vam sledi harmonizacija. Potrudite se da svoju sklonost ka ljubomori držite pod kontrolom. Slobodne Škorpije očekuje avantura sa osobom koju sreću na nekom putovanju.

Zdravlje: Nervoza.

Strelac

Posao: Poseban uspeh očekuje Strelčeve koji se bave trgovinom i uslužnim delatnostima. Početak novog posla donosi vam i nove izazove, ali ćete uspešno prevazići sve prepreke.

Ljubav: Lep i harmoničan period u okviru vašeg odnosa sa partnerom. Postoji mogućnost da zajedno uđete u neki biznis, kao i da na taj način ostvarite lep dobitak.

Zdravlje: Odlično se osećate.

Jarac

Posao: Ukoliko vam bude nedostajalo novca za razvoj daljeg poslovanja, postoji mogućnost da se pojavi veoma uticajna osoba koja će vam omogućiti dodatni fond za dalja ulaganja.

Ljubav: Ovo je veoma dobar period za harmonizaciju vašeg odnosa sa partnerom. Uspešno da ćete realizovati i neke zajedničke planove i rešiti neke egzistencijalne probleme.

Zdravlje: Prija vam prolećno vreme, sve se budi u vama.

Vodolija

Posao: Uspešna poslovna saradnja sa stranom kompanijom ili nekom osobom iz inostranstva obeležiće čitav ovaj period.

Ljubav: Ovaj period može vam doneti nesuglasice u odnosu sa partnerom, a uzrok može biti neiskrenost. Uprkos tome, uspešno ćete prevazići krizu poverenja.

Zdravlje: Muči vas kašalj.

Ribe

Posao: Ovaj period obeležiće i uspešna poslovna saradnja sa inostranstvom, a poseban uspeh vas očekuje u okviru komunikacija, interneta i građevinarstva.

Ljubav: Kod vašeg partnera se pojavila sumnja, pa su moguće i ljubomorne scene. Svemu tome uzrok može biti to što mu niste posvetili dovoljno vremena. To je dovelo do udaljavanja između vas.

Zdravlje: Napeti ste.

