Do kraja novembra sve tajne će isplivati: Vladavina Škorpije donosi velike opasnosti

Nakon Marsa i Merkura, od 23. oktobra i Sunce je ušlo u znak s kojim ništa nije moguće napola i malo. Celim bićem ući ćemo u ono što nam je trenutno u fokusu, bilo da se radi o poslu, ljubavi, karijeri ili nečemu drugom. Ako su u pitanju i najbanalnije stvari, ponašaćemo se kao da nam od toga život zavisi. Takva je Škorpija i energija koju ona emituje, a svi ćemo je pomalo osetiti u nekom polju.

Ljudi rođeni s jakim uplivom Škorpije su silovite snage i energije kojima vlada magnetični Pluton i Mars, koji im daje posebnu vrstu harizme, koja parališe. Zato mnogi i ne vole Škorpije i prezaju od njihovog pogleda, a i njih samih. Tačno je da vole kontrolu i imaju je, prvenstveno, nad sobom, izgledaju hladno, bez emocija i ljupkosti, ali i s i te kako oštrim jezikom i ogromnom strašću, koja izvire šta god da rade.

Ljudi sa Suncem u Škorpiji imaju prirodnu sklonost ka manipulaciji zbog vladara Plutona, koji je majstor manipulacije. Zato im je sasvim lako i prirodno da manipulišu stvarima, ljudima, pojavama, svime s čim dođu u dodir jer im to daje kontrolu. Upravo je gubitak kontrole njihov najdublji strah jer znaju da ih to vodi u samouništenje. Zato se u socijalnim i emotivnim odnosima nikada neće u potpunosti prepustiti, već ćete s njima uvek imati osećaj da vam još malo nedostaje da se u potpunosti predaju, ali to malo će uvek ostati kod njih. Kad su povređeni, vole da se oporavljaju u samoći, van tuđih pogleda i banalne utehe.

Dobri su prijatelji i uvek su tu za njih da urade sve što im je potrebno u datom trenutku. Odani su i verni kada vas prihvate i procene kao pravog prijatelja. Novac im daje kontrolu i osećaj slobode, koji im je neophodan da bi funkcionisali. Ne vole da ga gomilaju, kao Rak ili Bik, već da ga stalno umnožavaju, troše, a onda još više dolazi. Odlični su u rukovanju tuđim novcem.

Pošto su obdareni dubokom intuicijom, ovo su odlični istraživači, policajci, hirurzi, psihijatri jer su spremni da prelaze granice, materijalne i duhovne. Zato imaju taj kvalitet više, koji se ne može postići redovnim putem i uobičajenim sredstvima i zato plaćaju visoku cenu. U ovim ljudima stalno je prisutna duboka tuga, koja isijava iz njih i pomalo nas plaši jer je ne razumemo, kao, uostalom, i oni sami, a ponekad je nisu svesni. Zato, kad Sunce uđe u sazvežđe Škorpije, sve nas obuzima taj poseban osećaj strasti, koja postaje sveprisutna.

U ljubavi su šarmantni, neodoljivi i teško da nekog ne mogu da osvoje. Ako ne na prvu, onda će strpljivo čekati svojih pet minuta i reagovati. Teško da neko može odoleti tolikom magnetizmu i strasti. Prikrašće vam se polako i nečujno, tako da nećete ni osetiti kada vam je Škorpija uzela srce. Ona je tajnovita i vešto skriva svoje adute. Sunce u Škorpiji ili voli ili ne voli, s njim nema sredine. Privlače ih opasnost i izazovi, a sklone su otkrivanju tajni i misterija.

Nemojte se iznenaditi ako vam Škorpija saspe u lice da ni na šta ne ličite ili da s viškom kilograma ličite na svinju, ali zato kada vam udeli kompliment, znajte da je to iskreno. U narednih mesec dana mnoge tajne bi mogle da izađu na videlo, prodor u sve tajne života i reakcije pod prisilom ili u teškim situacijama. Zato budimo hrabri i kad je teško, baš kao Škorpija, sinteza svih bolova na svetu, koja uvek sa sobom nosi duboku tugu, koja se osmehuje i osvetljava naš unutrašnji lavirint.

