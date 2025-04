Ego im je do plafona: Narcisoidne osobe uvek se rađaju u ova 4 znaka

Za njih ljubav prema sebi često prelazi granicu samodopadnosti.

Svi volimo dobru fotografiju, kompliment i onaj osećaj kad nas neko pogleda kao da smo sišli s naslovnice. Ali kod nekih horoskopskih znakova to nije povremeni gušt, nego životni stil. Za njih je samopouzdanje na nivou umetnosti, a ljubav prema sebi često prelazi granicu samodopadnosti.

Oni ne samo da vole sebe, već iskreno veruju da je svet lepši kad ih gleda, sluša i divi im se. Iako to ponekad zna da nervira okolinu, činjenica je da s njima nikad nije dosadno.

Saznajte u kojim horoskopskim znacima se najčešće rađaju narcisoidne osobe.

Lav

Lav ne samo da voli da bude u centru pažnje, on veruje da je tamo s razlogom. Njegovo samopouzdanje dolazi prirodno, a potreba za divljenjem mu je poput kiseonika. Obožava komplimente, obožava svoj odraz u izlogu i ne može da odoli prilici da zablista.

Ali nije to prazna sujeta. Lav zaista veruje u sebe i zato mu nije jasno zašto svi ostali ne bi. Ako ga zanemarite, uvrediće se. Ako ga pohvalite, zasijaće kao sunce. U svakom slučaju, on veruje da je spektakl i ponaša se u skladu s tim.

Vaga

Vaga voli estetiku, sklad i utisak. I to ne samo kad su u pitanju prostorije i interijeri, već i ona sama. Uvek doterana, uvek prijatna oku, Vaga voli da bude viđena i voli kad joj se kaže da izgleda sjajno jer, iskreno, najčešće i izgleda.

Njena narcisoidnost dolazi kroz eleganciju i suptilnost, ali tu je. Voli osećaj da je posebna, da se svi u njenoj blizini osećaju kao da su u društvu nekoga posebnog. Po njenom mišljenju i jesu.

Ovan

Ovan ne gubi vreme na skromnost. Ako misli da nešto zna bolje od drugih, reći će to. Ako misli da je najpametniji u prostoriji, ponašaće se tako. Njegova narcisoidnost nije nužno estetska, već više egocentrična. Voli da bude prvi, najbolji, najglasniji i najefikasniji.

Ne plaši se da se istakne, ne skriva svoje uspehe i ne očekuje da ga drugi podižu, on to radi sam. I to jako dobro. Samo pazite da mu ne protivrečite jer će znati. Ili barem misli da zna.

Blizanci

Blizanci su šarmantni, duhoviti i puni ideja. Ali ponekad stvarno znaju preterati. Njihova verzija narcisoidnosti dolazi kroz priču. Vole biti u centru razgovora, vole slušati svoj glas i još više vole kad ih neko posmatra dok govore.

Njima nije toliko bitno kako izgledaju (iako ni to ne zanemaruju), već kako zvuče i kako utiču na druge. Ako nema publike, neće biti ni inspiracije. A kad je imaju, činiće sve da budu glavni govornici, zabavljači i zvezde trenutka, prenosi Index.hr.

