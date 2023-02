Emotivno zahtevni i nepodnošljivi: Za ljubav sa ovim horoskopskim znacima trebaće vam čelični živci

Pre nego otpočnete prijateljsku ili romantičnu vezu, upoznajte sa ovom listom emotivno najzahtevnijih horoskopskih znakova – čisto da biste znali s kim imate posla!

Bik

Kao zemljani znak, Bik žudi za udobnošću, sigurnošću i stabilnošću i veoma teško podnosi promene.

Da budemo precizniji, svaki poremećaj ove rutine može prouzrokovati da Bik počne u velikoj meri da se oslanja na svoje „sisteme podrške“.

Ovo se verovatno dešava zato što Bikovi nose mnogo emocionalnog tereta iz svoje prošlosti i drže ovo zakopano u sebi kako bi se zaštitili od slomljenog srca u budućnosti, piše Alo.

Ako imate posla sa Bikom kome je potrebna vaša konstantna pažnja tokom nekog (težeg) perioda tranzicije, najbolje je da otvoreno porazgovarate i tako im omogućite da se postepeno prilagoditi novonastaloj situaciji.

Rak

Kao i Bik, Rak je znak koji se oslanja na udobnost i stabilnost da bi se osećao bezbedno. Kao „hranitelji zodijaka“, ovi ljudi najviše vole kada imaju o kome da se brinu.

Zato imaju reputaciju da previše zavise od partnera, pa čak i od drugih članova porodice. Najbolje bi bilo reći da oni zapravo traže da svoje emocionalne potrebe zadovolje kroz svoje lične odnose.

Pod vladavinom Meseca, centrom emocija Sunčevog sistema, poznato je da dopuštaju da ih njihova negativna osećanja nadvladaju i često padaju u duboke talase ekstremne melanholije.

Rakove je dobro imati za prijatelje, ali njihova česta promena raspoloženja i potreba za konstantnim uveravanjem da ste tu za njega ma šta da se desi mogu biti zamorni.

Ako ste na bilo koji način emotivno povezani sa nekim Rakom, verovatno znate da je nemoguće zadovoljiti sve njihove potrebe.

Ovi ljudi znaju kako da sakriju svoja najdublja osećanja a ako ne dobiju podršku koja im je potrebna – znajte da neće ni pokušati da iniciraju kontakt sa vama sve dok ne dobiju vašu punu pažnju.

Lav

Lav spada u onu grupu znakova koji deluju kao da su sami sebi dovoljni i da u njihovom univerzumu više nema slobodnog mesta za vas. Ali, nemojte se zavarati!

Uzbuđenje koje Lav oseća dok se nalazi u centru pažnje vremenom se pretvara u nasušnu potrebu, izvor „energije obožavanja“ koja je ovom znaku neophodna za život.

Pod vladavinom Sunca, Lavovi osećaju stalnu potrebu da im se drugi obožavaju i dive, i postaju uznemireni ako se osećaju zaboravljenim i zapostavljenim.

Kada neko drugi preti da će im ukrasti tron, možete videti kako se njegovo samopouzdanje razotkriva pred vašim očima.

U ovim nesigurnim trenucima ćete videti Lavove kako gotovo mole za pažnju i potvrdu drugih, a oni će se gotovo očajnički držati za vas sve dok im to ne pružite.

Vaga

Vagama vlada Venera, planeta romantike, i kao takve one su uvek u potrazi za idealnim partnerom.

Kada njihove emocije izmaknu kontroli, izjave o ljubavi teku poput vode, a njihova potreba da vas stalno ima uz sebe može postati veoma neprivlačna.

Ali to je više od ljubavi: Vagama takođe nije prijatno da budu same. I sama pomisao da nešto moraju da odrade same ili ostanu same sa sobom je zastrašujuća za većinu Vaga.

One bi radije tolerisale osrednju vezu nego da budu same.

Njihovu potrebu dodatno otežava činjenica da Vaga (baš kao što joj ime kaže) uvek u potrazi za ravnotežom i harmonijom zbog čega će učiniti sve što može da bi svi ljudi oko nje bili srećni i zadovoljni.

Vage imaju potrebu da se osećaju voljeno i željeno, pa zbog toga ponekad mogu biti prilično emotivno zahtevne i… nepodnošljive.

Škorpija

Škorpije su dobro poznate po tome što su intenzivne i misteriozne, što vas može navesti da pretpostavite da su više usamljenički tip. Ali ta čvrsta fasada se ruši kada se njihov intenzitet i strast kanališu u drugu osobu.

Oni brzo padaju na ljude i svu svoju energiju ulažu u potencijalno ljubavno interesovanje.

Jednom kada partner nauči kako da polako osvoji Škorpijine emocionalne zidine, otkriće osetljivu i nesigurnu osobu ispod svega toga.

Međutim, ako Škorpija posumnja u vašu posvećenost ili lojalnost – čuvajte se!

Ne samo da će postati previše zahtevni, već možete očekivati i brojne izlive besa i ljubomorne scene zbog kojih ćete poželeti da ih napustite zauvek.

Ribe

Kao i ostali vodeni znaci, Ribe su prilično osetljive, sklone sanjarenju i maštanju. Ovaj horoskopski znak nema jasno definisane granice što im ostavlja širom otvorena vrata za traženje spasa kada sa nekim uđu u previše duboki emotivni odnos.

U tim situacijama Ribe postanu toliko opsednute svojim ljubavnim dešavanjima da su u stanju da zaborave na sve svoje svakodnevne obaveze (poput plaćanja računa ili odlaska na poslovni sastanak).

Ribe su takođe jedan od najromantičnijih znakova zodijaka, tako da one zapravo uvek traže bajku koju su stvorili u svojoj mašti.

Kada su u vezi, ovi ljudi ne žele da se odvajaju od svog partnera. Njihova ekstremna potreba za pažnjom može oterati od njih čak i one najlojalnije!

Ako ovaj znak može da se odmakne od svojih emocija i skine ružičaste naočare, naučiće da budu nezavisniji.

