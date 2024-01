Fenomen koji se dešava jednom u 246 godina! Predznak velikih promena i tranizicija

Odmah početkom godine, krajem prvog meseca, došlo je do velike tranzicije u planetama. Pluton je prešao u znak Vodolije!

U narednom nas čekaju velike promene.

Krajem prvog mesedca 20. januara, došlo je do prelaska Plutona iz Jarca u znak Vodolije što se nije desilo od 1778. godine. U tom periodu između 1778. do 1798. došlo je do niza istorijskih događaja presudnih za čovečanstvo poput Francuske revolucije. Ovaj period sada, kao što je bio i tada, period je transformacije, prenosi Glossy.

Šta Pluton predstavlja?

Kao što već znate — znak Sunca predstavlja vašu ličnost, Venera predstavlja ljubav i veze, a retrogradni Merkur može svima nama da uništi planove i okrene nam život za 180 stepeni.

Kada su u pitanju planete poput Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona ovo tumačenje može da bude malo kompleksnije. Ove planete se smatraju „generacijskim“ jer njihov uticaj može da traje godinama. Od svih ovih nebeskih tela, Pluton ima najdužu orbitu, pa samim tim i najduži uticaj.

Budući da je najmanja planeta u sistemu, njen učinak je ogroman. Ona otkriva isinu i moć, može razoriti i najkompleksnije sisteme. Metamorfoza, transformacija, evolucija — ključne reči koje definišu ovu planetu.

Šta znači Pluton u znaku Vodolije?

Kada se planeta transformacije ukrsti sa destruktivnom Vodolijom, trebalo bi da očekujemo da će se desiti neka radikalna promena, kao i neki razvoji koji mogu promeniti život kakav poznajemo.

Vodolija je motivisana kolektivnom brigom, humanitarizmom i velikim društvenim stvarima i povezana je sa pobunom i revolucijom, zajedno sa naučnim otkrićima, medicinskim napretkom i tehnološkim dostignućima.

Futuristički i napredan, Pluton u Vodoliji može doneti sve, od novih vladinih struktura do letećih automobila, pitanje je samo da li će ići u pozitivnom ili negativnom pravcu.

Pošto se Pluton kreće sporo, biće nam potrebno vreme da zaista shvatimo uticaj ove moćne tranzicije. Pluton je nakratko ušao u Vodoliju 2023. (od 23. marta do 11. juna) pre nego što se vratio nazad u domen Jarca.

Ove godine, Pluton će biti u Vodoliji od 20. januara 2024. do 1. septembra 2024. a zatim će nakratko u retrogradnom obliku nazad u Jarca da bi vezao labave krajeve i ponovo ušao u Vodoliju 19. novembra 2024, gde će ostati do 8. marta 2043. godine.

