Godina sreće i ljubavi: Ova 3 horoskopska znaka će 2023. godinu pamtiti do kraja života

Tri znaka zaista imaju veliku šansu da 2023. zauvek pamte kao godinu svoje ljubavi. Slobodnim se osmehuje srodna duša, a zauzeti bi mogli da uplove u bračne vode sasvim zadovoljni svojim izborom.

Bik

Godina koju dočekujemo će biti veoma povoljna za brak i partnerske odnose. Preciznije, biće to godina koju nikada nećete zaboraviti posebno zauzeti i zaljubljeni. Bikovi koji već neko vreme razmišljaju o partnerstvu. Od početka godine do 6. marta 2023. Merkur će tranzitirati u devetoj kući kao vladar druge i pete kuće ovog znaka. Rezultat je neverovatna sreća koja će pratiti Bikove na polju ljubavi, bilo da su do tada bili slobodni, bilo da su u stabilnim i jakim vezama.

Tokom prva tri meseca u 2023. stvoriće se veze koje će biti sudbinske i koje će promeniti živote predstavnika ovog znaka Zodijaka. Bikovi koji započnu novu vezu u ova prva tri meseca verovatno će se venčati na kraju godine.

Škorpija

Očekuje vas godina ispunjena ljubavlju. Oni koji su još uvek slobodni imaće priliku da izgrade jake veze, pa čak i da osnuju porodicu. Oni koji žele da stupe u brak, želja će im se ispuniti tokom prva četiri meseca naredne godine. Parovi koji su se razdvojili dobiće priliku da poprave veze i stvore jake i stabilne odnose koji će dugo trajati. Svim nesporazumima dolazi kraj.

U junu i julu neko treći bi mogao da unese napetost u vaš ljubavni odnos. Od 22. januara do 15. februara 2023. Venera će tranzitirati u vašem četvrtom polju. U ovom periodu neudate Škorpije će imati priliku da nađu životne partnere, a oni koji se u ovom periodu udaju dobiće veliki novac od svekra i najskuplje poklone.

Vodolija

Od 15. februara do 12. marta 2023. Venera će proći kroz vašu drugu kuću. Zahvaljujući tome, oni koji su u vezama i brakovima će drastični popraviti odnose, sve nesuglasice će sa lakoćom rešavati, a ljubav će bukvalno cvetati. U ovom periodu Vodolije će biti posebno slatkorečive, zbog čega će biti u stanju da impresioniraju bilo koga ko im zapadne za oko.

Od 12. marta do 6. aprila 2023. Venera će proći kroz vašu treću kuću, a tokom ovog perioda više ćete privlačiti suprotni pol, tako da će sve prštati od avantura, romanse, ali i sudbonosnih susreta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.