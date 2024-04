Havaji su za Ribe, a Karibi za Rakove: Koja je vaša idealna destinacija za odmor iz snova

Ne znate gde da idete na letovanje? Pustite da vam zvezde pomognu.

Poznata astrološkinja Inbal Honignam napravila je vodič za svaki znak u horoskopu, kako bi vam pomogla prilikom donošenja odluke o odabiru najbolje lokacije za godišnji odmor, piše svetskiputnik.rs.

Ovan

Destinacija – Osim što su poznati kao najjači od svih horoskopskih znakova, ovnovi su takođe i veliki obožavaoci sunčanja, pogotovu po jakom suncu, pa je za njih najbolje mesto za godišnji odmor vulkansko ostrvo Santorini. Prelepi gradići sa belim kućama i plavim vratima i prozorima leže na ivici podvodnog vulkana. U 16. veku je oblikovao prirodu ovog idiličnog mesta i podario mu plaže sa crnim peskom i živopisnim crnim, crvenim i belim kamenčićima od lave.

Aktivnost – Iako je Santorini poznat po svojim prelepim plažama, ovnu su i tokom odmora potrebne sportske aktivnosti. Tako da ako je vaš partner za putovanja u ovom znaku, spremite se za buđenje u 5 ujutru, brzu šetnju po uskim ulicama i uživanju u prelepim pogledima sa samih vrhova ostrva.

Idealni partner za putovanje – Najbolji prijatelj, koji je podjednako zaljubljen u aktivne odmore.

Bik

Destinacija – S obzirom da su ljudi rođeni pod ovim znakom poznati kao tihe osobe prefinjenog ukusa, za njih je odmor u glavnom gradu Italije najbolji izbor. Istorija na svakom koraku, kao i veliki broj muzeja i umetnina nahraniće dušu svakog bika.

Aktivnost – Bikovi su takođe poznati i kao veliki ljubitelji raznovrsne hrane, te će uživati u isprobavanju lokalnih specijaliteta poput pasta, pica i đelata. Mada, iako Rim ima dosta atrakcija koje će bikovi želeti da obiđu, takođe će poželeti i malo da se odmore. Ostavite ipak jedan deo dana za čitanje knjiga i relaksaciju.

Idealni partner za putovanje – Njihov najstariji prijatelj iz detinjstva, koji zna sve o njima i neće remetiti red i mir koje bik voli na svojim putovanjima.

Blizanci

Destinacija – Blizanci vide život kao jednu veliku žurku, pa je za njih najbolja destinacija ona gde žurka nikad ne prestaje – Nju Orleans. Ulica Burbon i čuveni karneval Mardi Gras samo su neke prednosti glavnog grada Luizijane zbog kojih će blizanci odabrati da svoj odmor provedu tamo.

Aktivnost – Obilazak grada, kojeg lokalci od milošte zovu Nola, uz pratnju iskusnog vodiča koji će blizance uputiti u najbolje barove i tajne klubove duž ulice Burbon i u Francuskoj četvrti idealan je način da se krene sa odmorom punim zabave i provoda.

Idealni partner za putovanje – Velika grupa prijatelja, jer iako će zagarantovano upoznati još mnoštvo novih ljudi, blizanci vole da su okruženi prijateljima sa kojima mogu ujutru da podele priče o večernjem provodu.

Rak

Destinacija – Vodeni znakovi vole more, te je obilazak ostrva u Karpiskom moru, poput Sen Martena, Trinidada i Tobaga, predstavlja idealan odmor za osobe rođene u znaku raka.

Aktivnost – Za rakove je odlazak u mali kafe u kojem svira lokalni bend savršen način da provedu dan.

Idealni partner za putovanje – Sa sobom bi rakovi poveli i celu porodicu jer svaki slobodan trenutak vole da provedu u razgovoru o svemu onome čemu nisu mogli da prisustvuju zbog posla ili drugih obaveza.

Lav

Destinacija – Obilazak sunčanog grada sa dosta arhitekture, poput Barselone, je savršen izbor sa osobe rođene u znaku lava. Idealan spoj arhitekture, umetnosti, kulture i istorije na obali Balearskog mora predstavlja sve ono što je jednom lavu potrebno da se opusti i „napuni baterije“.

Aktivnost – Razgledanje znamenitosti je savršena aktivnost za kralja svih životinja, te će zasigurno uživati u istraživanju Kraljevske palate i svih građevina koje je ovom gradu poklonio Gaudi. Osim obilazaka, lavovi uvek odvoje vreme za šoping i fotografisanje u trendi barovima i svim prelepim lokacijama glavnog grada Katalonije.

Idealni partner za putovanje – Sa njima može da putuje samo njihov najveći obožavalac – podjednako fantastični prijatelj koji deli njihovu ljubav prema šopingu i obilascima znamenitosti.

Devica

Destinacija – Device su osobe koje odmor ne shvataju kao priliku za izležavanje, već vole da putuju i vide što više mogu. Zbog toga je njima krstarenje Panamskim kanalom savršena opcija, jer mogu da vide najpoznatije lokacije u Meksiku i Centralnoj Americi, ali i da leškare na plažama nekog ili više karipskih ostrva.

Aktivnost – Pošto su Device veoma organizovane osobe, očekujte listu mesta, aktivnosti, događaja i restorana koje je potrebno obići tokom odmora. Pored toga, budite spremni na rekreaciju, jer i na odmoru Device vole da vode računa o svom zdravlju, a sport u kojem oni najviše uživaju je vožnja biciklom.

Idealni partner za putovanje – S obzirom da uživaju u detaljnom planiranju, sigurno će organizovati putovanje za celu porodicu, a možda i za sve nabave iste dukserice kako bi zauvek imali nešto što će ih podsećati na nezaboravne trenutke provedene zajedno.

Vaga

Destinacija – Uzimajući u obzir da pripadnike ovog znaka odlikuje prefinjena elegancija, za njih je najbolji izbor za putovanja Francuska. Provansa je poznata po svojim slikovitim pejzažima i nepreglednim poljima lavande, što je čini idealnom lokacijom za vage koje vole spore dane ispunjene tišinom i relaksacijom.

Aktivnost – Degustacija vina u prelepom vinogradu, nakon čega sledi partija golfa.

Idealni partner za putovanje – Vaga sa sobom najviše voli da vidi svog partnera, koji će im omogućiti da se na odmoru osećaju bezbedno i mirno.

Škorpija

Destinacija – Škorpije odmor vole da provode na poznatim mestima, te bi egipatski Luksor bio idealan za sva njihova čula. Egipatski grad posvećen bogu Amon-Ra, koji takođe zovu i „najveći muzej na otvorenom“ dovoljno je sadržajan da udovolji istančanom ukusu svake škorpije.

Aktivnost – Antičke strukture i grobnice fasciniraće škorpije, koje su poznate po svom čudnom ukusu, kao i prašnjave i užurbane pijace gde će se upoznati sa lokalnom kulturom i običajima.

Idealni partner za putovanje – Škorpije obično ne vole da dele previše informacija sa ostatkom sveta, tako da bi na putovanje najradije krišom poveli neku skrivenu ljubav.

Strelac

Destinacija – Po prirodi glasan i upadljiv, strelac uživa u aktivnom odmoru, ali umesto planinarenja i sportskih aktivnosti uvek bira klabing i barove na plaži, zbog čega je Ibica savršeno mesto za njega. Ostrvo koje se već 50 godina smatra oličenjem provoda, kako noćnog tako i dnevnog, idealno je za strelca kojem su zabava i lično uživanje visoko na listi prioriteta pri odabiru lokacije za odmor.

Aktivnost – Aktivnost koja najbolje opušta svakog strelca jeste celonoćni klabing, nakon čega sledi poseta pekari gde će kupiti vruća i sveža peciva i spremiti se za vožnju brodom sa staklenim dnom.

Idealni partner za putovanje – Na putovanje mogu da povedu prijatelja ili člana porodice, jer na kraju krajeva za strelca je svejedno ko će da krene, jer ništa ne može da poremeti njegove planove za dobrim provodom.

Jarac

Destinacija – Samo mesta koja odišu luksuzom i inovacijom su podobna za osobe rođene u znaku jarca, bez obzira da li je u pitanju kratko ili duže putovanje. Zbog toga je Njujork savršeno mesto za njih.

Aktivnost – Za svakog jarca najbolje aktivnosti za kardio trening ali i meditaciju prestavlja šoping, pomešan sa ispijanjem kafe u trendi kafeu, ali i planiranje svakog putovanja bar godinu dana unapred.

Idealni partner za putovanje – Tri najbliža i najbolja prijatelja.

Vodolija

Destinacija – Pošto vodolija ne može da se zadovolji obilaskom jednog grada ili čak države, za nju je poseta Antarktiku idealno putovanje jer vole da tokom odmora otkriju nešto novo i nesvakidašnje.

Aktivnost – Vodolije su poznate kao osobe koje uživaju u humanitarnom radu i upoznavanju lokalaca, zbog toga na svakom putovanju vole da bukiraju što više ekskurzija da bi saznali sve što mogu o mestu koje obilaze.

Idealni partner za putovanje – Stari prijatelj kojeg retko kad viđaju, kako bi tokom zajedničke avanture stigli lepo da se ispričaju o svemu što su propustili.

Ribe

Destinacija – Za osobe rođene u znaku riba, more je bitna stavka pri odabiru destinacije za odmor, pa je za definitivno odmor iz njihovih snova letovanje na Havajima.

Aktivnost – Samo ime ovog znaka ukazuje da oni najviše vole da provode vreme u vodi, i to što dubljoj i većoj, a Havajii su poznati po brojnim vodenim sportovima, od surfovanja, ronjenja do posmatranja kitova. Idealan dan na odmoru za njih je plivanje do podne i ronjenje od podne.

Idealni partner za putovanje – Pošto su ribe poznate kao veliki romantičari, oni sa sobom uvek vole da povedu svoju „bolju polovinu“ kako bi zajedno uživali u vodenom provodu.

