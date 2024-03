Horoskop za april po ciganskim kartama, 3 znaka čeka ludačka sreća i u novcu i u ljubavi, ne zna se šta će imati više

Evo šta čeka svaki od znakova u aprilu po proricanju po ciganskim kartama.

OVAN

NEŠTO NOVCA – POSETA – NEPRIJATELJ

Ljubav

Slobodni Ovnovi su tokom aprila vrlo društveni, u pokretu, I sigurno je da će upoznati gomilu novih ljudi sa kojima će imati zajedničke teme. Pozivi za izlaske I druženja će biti vrlo česti I pred vama je mesec kada se baš možete opustiti I nauživati. Ne može se poreći da će vas neko od osoba sa kojima ste u kontaktu I zainteresovati, ali prvenstveno na erotskim osnovama. U prevodu – želećete da se provedete, ali ne baš I da se vežete ozbiljnije. Ukoliko imate emotivnog partnera, bilo bi dobro da sve nedoumice i probleme raščistite već tokom prve dekade ovog perioda, da ne bi non stop “iskakale” I pravile vam probleme u ostatku aprila. Druga dekada je odlična da budete više društveno aktivni sa voljenom osobom, da izlazite češće ili – da odete na vikend van grada…možda obiđete zajedničke prijatelje koji žive daleko od vas. Sam kraj meseca može doneti nešto uzavreliju atmosferu. Klonite se rasprava.

Posao

Prvo pa muško – karta Nešto novca ne obećava neko bajno finansijsko stanje tokom aprila ili vam makar poručuje da će gro vaših para otići na izmirivanje računa i obaveza. Pa dobro i to je za ljude – ako ništa drugo – vidi se da ćete biti u kontaktu sa mnogo ljudi, da ćete ostvarivati nova poslovna poznanstva i u suštini – praviti teren za naredni mesec. U postojećim poslovnim partnerstvima obratite pažnju na drugi deo aprila, kada može doći do razmimoilaženja sa saradnicima po nekim dosta bitnim pitanjima.

Zdravlje

Na « tapetu » su ovog meseca probava, problemi sa variranjem krvnog pritiska, a moguće je da će neke od vas « spopasti » i alergije. Ono što je pozitivno jeste da će sve ovo biti prolazne, kratkotrajne tegobe. Ukoliko je potreban neki operativni zahvat, on će najverovatnije biti krajem aprila.

BIK

VERNOST – LJUBAVNIK – KUĆA

Ljubav

Za slobodne Bikove – načekaćete se vi lepo dok vaša simpatija skopča da bi trebla da napravi neki konkretniji potez prema vama. Ako se to ne dogodi tokom druge dekade aprila, bojim se da će se sva dešavanja prebaciti tek za maj. U međuvremenu, dok čekate da se nešto dogodi, provodite vreme sa prijateljima ili eventualno podbadajte nekog bivšeg, čisto da vam vreme prođe. Samo, nemojte da se u tom podbadanju zanesete i da pomislite da bi baš bilo lepo obnoviti bivšu emotivnu priču. Ništa od tog posla, verujte mi. Stvari mogu krenuti i posle nekog vremena – opet stati. U vašim emotivnim relacijama – stoji dosta statičnosti. Ili ste se vas dvoje potpuno uvukli u neku svakodnevicu, ili se između vas rađa distanciranje. Šta god da je od ovoga u pitanju, ne smete ostaviti stvari ovako, a da ne pokušate da nešto popravite. Gradite bliskost, jačajte poverenje, podsetite jedno drugo na ljubav!

Posao

Moraćete da budete strpljivi tokom aprila kada je poslovni segment u pitanju. Osim što se vidi stabilnost u postojećim poslovnim relacijama, malo je verovatno da će biti nekih posebnih noviteta. Uglavnom ćete funkcionisati u nekim standardnim, dnevnim obavezama i čekati svoj trenutak. Ono što vam je postavljeno dosta povoljno jeste segment privatnih poslova, bez obzira na to da li ste već u ovoj delatnosti, ili tek nameravate da pokrenete nešto svoje. Što se novca tiče, korektno, ali ništa posebno.

Zdravlje

Bićete stabilni u zdravstvenom segmentu, ali biste definitivno morali da porazmislite o povećanju fizičkih aktivnosti.

BLIZANCI

BOLEST – NEISKRENOST – LJUBAV

Ljubav

Tja… na ulasku u ovaj mesec očigldno je da nešto ne štima u vašim emotivnim relacijama. Karta Bolest govori o lošem odnosu, distanci, nekoj hladnoći koja se uvukla između vas i partnera. U principu – kao da samo « otaljavate » svoje veze, umesto da u njima istinski uživate. Očigledno je da su vam potrebne promene, ali one neće doći tek tako. Da bi se stvari pokrenule na bolje, prvo je potrebno da dođe do većih problema, jer je izgleda to neophodno da biste se oboje « opasuljili ». Kada negde polovinom meseca shvatite da ste priterani uza zid i da je vaš odnos maltene na granici da prestane da postoji, onda ćete tek biti spremni da uzmete situaciju u svoje ruke. Ne sporim, od treće dekade ulazite u mnogo povoljniji period – iskoristite ga. Ukoliko ste slobodni – prošlost se može ponovo pokrenuti, ali ako već hoćete da nešto « dižete iz pepela » onda se makar potrudite da to ne bude samo na konto strasti i hemije koja postoji između vas i eks partnera. Ako je vaš bivši odnos zaista bio LJUBAV, onda i vredi potruditi se da on ponovo oživi. Imaćete priliku za tako nešto.

Posao

Niste zadovoljni trenutnom situacijom u poslovnom segmentu i verovatno ćete smišljati načine kako da promenite ovo na bolje. Obratite pažnju na konkurenciju, koja je tokom aprila naročito aktivna, i pripazite da vam neko ne ukrade ideje ili iskoristi vašu kreativnost za sebe. Udružite se sa ljudima koji imaju veliko iskustvo u poslu, učite od starijih kolega, kradite znanje. I pored sporosti u dešavanjima, od treće dekade aprila ulazite u mnogo podsticaniji period i mogućnosti za nove poslovne saradnje.

Zdravlje

Trudite se da se odmarate dovoljno, pošto se vidi da ste u aprilu podložni iscrpljivanju i padu energije. Moguće su i manje virusne infekcije tokom druge dekade ovog perioda.

RAK

NEŠTO NOVCA – VENČANJE – VESELJE

Ljubav

Slobodni Rakovi bi mogli malo da se izvuku iz kuće i da išetaju među ljude. Ne odbijajte pozive za izlazak, za neka fina društvena dešavanja, jer ćete se prvo – provesti mnogo bolje nego što ste očekivali, a drugo – itekako stoji mogućnost da naletite na neku zanimljivu osobu. Što je još lepše, verovatno ovo novo poznanstvo ne bi ostalo samo na prolaznom kontaktu, naprotiv – moglo bi da se razvije i preraste u vezu. Pa vi sad i dalje sedite zatvoreni između četiri zida….na noge lagane i u provod ! U vašim emotivnim relacijama, bar kako karte kažu, neophodno je da prevaziđete neke barijere. I vi i partner dosta toga prećutkujete ili zanemarujete probleme koji postoje. Otvorite se jedno prema drugom, pokušajte da nađete zajednički jezik, a i za vas isto važi savet – dajte sebi i voljenoj osobi malo « oduška » – izađite, prošetajte, posetite zajedno neku izložbu ili se družite sa zajedničkim prijateljima. To će vas opustiti…

Posao

Možda nećete baš uvek uspevati da pronađete zajednički jezik sa partnerima i saradnicima i definitivno biste trebali da radite na poslovnoj komunikaciji. Takođe, mogu se javiti neki papirološki problemi, ili će vam biti potrebno više vremena za nabavku određenih dozvola. Generalno gledano – april, sem ovih sitnica koje sam opisala, nije poslovno loš po vas. Ako se prevaziđu početne barijere, itekako se može ostvariti zadovoljavajuća saradnja, čak I započeti neki novi poslovi koji pokazuju tendenciju da budu isplativi. Što se finansijskog dela tiče – povećani troškovi početkom meseca, kasnije – vrlo dobro.

Zdravlje

Sitne tegobe koje mogu biti relativno lako rešene. Obratite pažnju na ishranu, jer tu možete imati problema – rekla bih prvenstveno kada su kilogrami u pitanju.

LAV

BOLEST – IZNENADNA SREĆA – PISMO

Ljubav

Ako ste slobodni – početkom meseca i nećete biti u nekom bajnom raspoloženju. Možda je prošlost ta koja vam često pada na pamet i žalite za njom, a možda jednostavno niste u nekom « fazonu » za ljubav. U svakom slučaju, sačekajte vi drugu dekadu aprila, jer vam u njoj slede pozitivna iznenađenja. To može biti pokretanje komunikacije sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna već neko vreme, iznenadni poziv za izlazak, ili pak novo poznanstvo sa nekim sa kim imate odlično razumevanje i mnogo zajedničkih tema. U vašim emotivnim relacijama – u april ulazite nezadovoljni, malo je dobrih stvari u vašim vezama i vidi se da postoji određena distanca. Sve se ovo može prevazići, ne brinite, ali je potrebno da se trgnete i shvatite da kao par ne možete više ovako funkcionisati. Drugi deo meseca je pogodan za neke zajedničke « akcije », za više izlazaka, ali i za mnogo bolju komunikaciju između vas dvoje.

Posao

Odgovornost prema obavezama, čak i kada su one zahtevne, obeležiće prvu dekadu ovog meseca. Svesni ste da radite za svoju budućnost i nećete odustati od zacrtanih ciljeva, pa čak i uz sporo odvijanje i povremene zastoje. Preokreti dolaze tokom druge i treće dekade aprila, kada je pred Lavovima mogućnost da dobijete nove poslovne ponude, a neki od vas će sada čak i početi da rade na novom radnom mestu. Istina je da će se sve odvijati uz nervozu i brz tempo, ali to je itekako bolje od stagnacije zbog koje ste toliko kukali, zar ne ? U finansijskom segmentu – mogućnosti neočekivanih priliva.

Zdravlje

Nekako je vaša zdravstvena situacija tokom ovog meseca non stop « na granici ». Jako malo je dovoljno da je destabilizuje i morate posebno obratiti pažnju na svoj imunitet.

DEVICA

PISMO – PORUKA – UDOVICA

Ljubav

Ako ste slobodni – dokle god se sklanjate od prošlosti i ne vraćate ka njoj, bićete u super fazonu i dobrom raspoloženju. Ako pak odlučite da pokušate da iz pepela dižete neku bivšu vezu, verovatno ćete se brzo suočiti sa ponovnim razočarenjem u ovu osobu. Iako april nije prikazan kao mesec u kojem je moguće ustaliti se u nekom emotivnom odnosu, izvesno je da ćete upoznati osobe koje će vam prijati, da ćete sa njima imati dobru komunikaciju, ili da ćete pak sa simpatijom uspeti da ostvarite veću povezanost i više susreta. U vašim emotivnim relacijama potrebno je da se opustite i vi i partner. Postoji neka doza stegnutosti, kao da niste u potpunosti otvoreni jedno prema drugom i vidi se da neke stvari gurate pod tepih, umesto da ih rešavate odmah. Radite na svojoj komunikaciji, jer će vam jedino ona sada pomoći da odnos ostane stabilan. Neka porodična problematika je naglašena krajem aprila.

Posao

Jedan živ, pokretan i ispunjen dešavanjima mesec je pred vama. Prionućete na ostvarivanje onoga što ste isplanirali, a verovatno je da ćete imati i podršku osoba koje su poslovno dosta jake ili imaju veliko iskustvo. Nekima od vas se smeše i nagrade ili promocije, ali sve u zavisnosti od toga koliko ste truda i zalaganja pokazali u prethodnom periodu. U svakom slučaju, nemojte se zadovoljiti svojim trenutnim pozicijama, ovo je period kada možete mnogo toga uraditi za svoje napredovanje. Što se finansijskog segmenta tiče, i pored većeg broja priliva nego inače, ipak nećete biti u potpunosti zadovoljni.

Zdravlje

Lepo je vreme i pravi je trenutak da se više krećete, da više boravite na svežem vazduhu. Nemojte se zatvoriti u kuću, već šetajte, trčite, vežbajte ! Možete doći u pravu formu za kratko vreme.

VAGA

PISMO – PUTOVANJE – DAR

Ljubav

Ohoho – kod slobodnih Vaga sve nešto fino, slatko, u pokretu – ima dešavanja I to rekla bih – jako lepih. Ako zanemarimo činjenicu da će dosta vaših emotivnih « pokušaja » ostati samo na komunikaciji i nekoj priči « u prazno » – vi ćete provesti jedan mesec pun aktivnosti. Dakle – idu vam novi ljudi u susret, ostvarićete neka fina poznanstva, često ćete biti viđeni ili u krugu prijatelja na nekim izlascima, ili pak u nekim društvenim dešavanjima. Flertovaćete, udvaraće vam se, poigravaćete se – baš sve ono što vi volite….Neke ozbiljne ljubavne priče moraćemo da ostavimo za naredni period, jer za njih u aprilu – mesta nema…..U vašim emotivnim relacijama potrebno je da uvedete neke novine, da sa voljenom osobom češće provedete i po koji zabavni trenutak, a ne samo da budete u sumornoj svakodnevici. Potrudite se da partneru priredite po koje lepo iznenađenje, a i te kako je moguće da tamo negde polovinom meseca odvojite par dana za sebe i odete na kraće putovanje ili makar na izlet van grada…

Posao

Nema mesta za lenčarenje tokom aprila – ima da se napričate, našetate i naputujete « za sve pare ». Moraćete da budete u stalnom kontaktu sa poslovnim partnerima i saradnicima, jer će dešavanja biti brza i promenljiva, a neke od ovih promena ćete morati da rešavate « u hodu ». Ako se bavite komercijalnim, trgovinskim, uslužnim aktivnostima – krenuće vam super i baš ćete biti zadovoljni postignutim rezultatima. Ni ostali neće proći loše – em što možete ostvariti neke nove i solidne poslovne kontakte, em se možete « ogrebati » i za koji dodatni poslić koji će vam doneti finu sumu novca.

Zdravlje

Karte govore o pokretu koji vam je sada neophodan, pa bi baš bilo lepo i da ih poslušate – krenite na neku rekreaciju… I dalje ćete biti slabi na slatkiše i kolačiće, pa će kilogrami teško spadati…

ŠKORPIJA

MISAO – KUĆA – POSETA

Ljubav

I Škorpije u ovaj mesec ne ulaze u nekom fenomenalnom raspoloženju. Suviše je naglašena statičnost, previše ste vi u nekim razmišljanjima a premalo u akcijama. Na sve ovo – ako ste još okupirani i nekim bivšim emotivnim partnerom – onda vam nije ni do čega. Sedite I čekate da se desi čudo I da eks ljubav pokuca na vaša vrata ponovo. Ako ste baš toliko zagrizli za ono što je prošlo, vi se lepo aktivirajte I ostvarite kontakt – obzirom da je karta Poseta karta prolaznih dešavanja, budite sigurni da će to što ostvarite biti isto tako – prolazno. Vi vidite da li vam se isplati. U emotivnim relacijama Škorpije bi pod hitno trebale da naprave neku promenu, jer se partner I vi sve više udaljavate jedno od drugog. Ako ne pre – drugi deo meseca će vam pomoći da ostvarite napredak u svojoj emotivnoj vezi.

Posao

Sve ono što ste u prethodnom periodu osmislili ili isplanirali ima dobre osnove da se realizuje, ali I da potraje. Doduše, u prvom delu meseca računajte na nešto sporiji tempo u poslovnom segmentu, ali to će se od polovine aprila veoma ubrzati. Ono što vam sledi jeste mnogo kontakata sa poslovnim partnerima I saradnicima, pogotovo ako tražite nov posao ili ako hoćete da u postojećem nešto promenite. Imaćete podršku onih koji su oko vas, a mogli biste I podsetiti neke ljude na uslugu koju vam duguju. Pred kraj meseca stiže vam vrlo interesantna nova poslovna šansa koju vredi razmotriti.

Zdravlje

Više se krećite, jer karte nagoveštavaju da ste dosta statični I da vam je potrebna rekreacija. Takođe, stariji pripadnici znaka mogu imati problema sa težinom ili sa hormonskim disbalansom.

STRELAC

VENČANJE – NOVAC – KUĆA

Ljubav

Jako su dobre prilike da slobodni pripadnici ovog znaka pronađu ne samo ljubav, već I ostvare stabilan emotivni odnos tokom aprila meseca. Doduše, sve karte su spore, a to onda označava ili osobu koja je već neko vreme u vašem okruženju, koju već poznajete ili pak da će dešavanja sa nekim novim krenuti laganim, ali sigurnim tempom. U svakom slučaju, pred vama su dani koji će obogatiti I uzdići vaš emotivni život. Birajte mudro, jer će osoba koju izaberete verovatno jako dugo biti pored vas. U vašim emotivnim relacijama – polako nastupa period kada može doći do stabilizacije. No, ono što je bitno jeste da I vi I partner ozbiljno shvatite odnos u kojem ste I da se oboje potrudite da vezu uzdignete. Ne dozvolite da se oboje okrenete ličnim interesima, prvenstveno poslovnim, I da zbog toga vaša emocija ode u neki drugi plan. Neki od vas će tokom aprila razmišljati I o preseljenju ili uređenju doma.

Posao

Karte su za poslovni segment dosta stabilne I prilično povoljne, ali morate biti svesni da do uspeha nećete doći preko noći. Ako ste voljni da pokrenete neki privatni biznis, razmislite da li sada možete uložiti dovoljnu količinu novca da sve to krene kako treba. Generalno gledano – predan I strpljiv rad će Strelcima doneti jake poslovne šanse I vrlo verovatno nove ponude. Ako pričamo o segmentu finansija, bićete dosta dobri tokom celog meseca, ali će druga dekada biti najisplativija. Ukoliko razmišljate o ulaganjima u neke dugoročne poslove, ne oklevajte. Ovo će vam se vremenom isplatiti.

Zdravlje

Starijim Strelcima kičma će predstavljati najveći problem, ali biste trebali da razmislite I o nekim promenama u ishrani. Kod mlađih – stabilno, ali je potrebno mnogo više kretanja.

JARAC

ISTINA – DETE – NADA

Ljubav

Slobodni Jarčevi se mogu zainteresovati za osobu koju često viđaju u svojoj okolini, autobusu, ili prilikom izlazaka. Moguće je da je to neko ko vas izgledom ili ponašanjem podseća na bivšu ljubav I vraća vam neka stara sentimentalna osećanja. Već u prvom delu meseca možete se aktivirati, prići, pokrenuti razgovor I shvatiti da imate mnogo zajedničkih tema. Ako sve “odigrate” kako treba, tokom druge dekade biste mogli započeti prilično zanosnu I nežnu ljubavnu priču. U emotivnim relacijama Jarčevi, po svoj prilici, mogu napraviti velike pozitivne preokrete. Ne samo da vi I voljena osoba možete više da se približite jedno drugom I uzdignete svoju vezu na viši nivo, već će nekima od vas da se otvore mogućnosti I za dobijanje prinova. Ukoliko je u prethodnom periodu bilo problema između vas dvoje, suočite se sa njima, rešite ih – ovaj mesec vam obećava da možete ponovo iz pepela dići vašu ljubav…

Posao

Dosta su naglašene karte kontakata sa inostranstvom, pa ako već postoje saradnje sa strancima, sada ih možete proširiti I unaprediti, a ukoliko tek pokušavate da pronađete poslovni interes van zemlje, sada vam se za to I otvara prava prilika. Generalno gledano – mnogo planova, ali I vrlo korektna realizacija onoga što pokušavate da pokrenete. Moguće je da još uvek nećete biti u potpunosti zadovoljni finansijskim rezultatima svega ovoga, ali I oni će vremenom doći. Nekima od vas tokom prve dve dekade meseca stoje mogućnosti za novo zaposlenje ili unapređenje na postojećem radnom mestu.

Zdravlje

Za mlađe pripadnike znaka april je povoljan u zdravstvenom segmentu. Što se starijih tiče – proverite očni pritisak, a mogli biste da se pozabavite I stanjem žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

VODOLIJA

NEPRIJATELJ – MISAO – PORUKA

Ljubav

Za slobodne Vodolije malo je nade da će tokom aprila moći da se « uozbilje » kada je ljubav u pitanju. Ne mogu da kažem da nema dešavanja, ma ima – ali sve je to nešto « na dugačkom štapu », sve je to neka površna ili prolazna komunikacija, po koji susretić čisto da vam prođe vreme….i ništa više od toga. Neki od vas se mogu baciti u razmišljanja vezana za prošlost, ali čak ni tu nećete uraditi ništa posebno. Moguće je da ćete popričati sa bivšim partnerom, razmeniti po koju porukicu ili eventualno ostvariti jedan susret…..i to je to. Čekamo maj, da vidimo da li će vam on otvoriti vrata ljubavi. U vašim emotivnim relacijama stoji promenljivo raspoloženje – malo se svađate, malo neke stvari zamerate jedno drugom, ali nekako uvek uspete da sve sredite I nađete zajednički jezik. U principu – nije loše, možda biste samo mogli da unesete neke lepe novine i malo « pokrenete » vaš odnos.

Posao

Bićete « u akciji » od samog početka aprila. Naglašena je upornost, spremnost za inicijativu I potreba da svoje poslove proširite, razgranate. Odlično za trgovinske, komercijalne, uslužne delatnosti – verovatno veći broj klijenata nego u proteklom periodu. Generalno gledano – pred vama je mesec kada ćete ostvariti više poslovnih kontakata nego inače, I kada ćete polako početi da razrađujete planove koji su do sada bili u nekom zastoju. Bićete spremni da svaki problem sagledate sa više strana I pronađete adekvatno rešenje. Malo se pripazite konkurencije, jer će biti posebno aktivna. U finansijskom segmentu – prilivi iz više izvora, a moguće je da ćete dobiti I neko dodatno poslovno angažovanje.

Zdravlje

Povremeno stoje manji zdravstveni “padovi”, ali samo ako se budete previše energetski iscrpljivali na poslu. Neki od vas mogu imati problema sa alergijama.

RIBE

OFICIR – LOPOV – VERNOST

Ljubav

Slobodne Ribe kao da već duži vremenski period ne uspevaju da “pronađu sebe” – na emotivnom planu se ne dešava ništa od onoga što biste vi želeli, novih ljubavnih prilika je malo I nekako se brzo razočarate u ove osobe. Moguće je da su neki od vas na sve ovo još uvek vezani za prošla emotivna dešavanja. Tokom aprila se neće mnogo toga promeniti na bolje – možete opet na kratko osetiti zanos prema nekom, ali biće potrebno mnogo vremena da bi se osobe koje sada upoznajete “dokazale” I da biste uvideli da li imaju trajnu vrednost u vašem životu. Uglavnom ćete biti usmereni na poslovni segment. Što se onih u emotivnim relacijama tiče – kakva god da je situacija kod vas, vi niste zadovoljni. Možda od partnera ne dobijate ono što biste želeli, ili jednostavno – smatrate da bi vaš odnos mogao biti mnogo kvalitetniji. Možete tokom ovog perioda promeniti nešto na bolje, ali ne očekujte da to dođe samo od sebe. Potrudite se više oko voljene osobe, ne očekujte da samo ona “igra” oko vas…

Posao

Definitivno je tokom aprila akcenat bačen na sve ono što se vezuje za posao. Tu se već neko vreme dižete, I to u priličnoj meri, I čini mi se da će se ovaj trend nastaviti I na dalje. Doduše, moguće je da osećate neprijateljstvo od strane nekih osoba sa kojima radite na dnevnoj bazi, ali one ne bi trebale da vas uznemiravaju – vi ste kvalitetan radnik I to ste već sto puta do sada dokazali. Ipak, obratite pažnju da ne napravite neki propust polovinom meseca, jer će to pojedinci jedva dočekati….Ako očekujete neku formu napredovanja ili priznanja za svoj rad, ono će verovatno doći tokom treće dekade aprila. U finansijskom segmentu – budite malo odgovorniji po pitanju troškova.

