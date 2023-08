Jarac kontroliše, Škorpija ljubomoriše: Ovo je najiritantnija osobina svakog horoskopskog znaka

Bez obzira koliko nekoga volite, sigurno će postojati stvari koje vas živciraju u vezi s njim. Možda glasno žvaću ili vas možda uvek prekidaju dok pričate. Uglavnom možemo da se naučimo da se nosimo s tim čudnim osobinama, ali ponekad su iritirajuće sklonosti neke osobe previše – i za to bi mogao da bude kriv njihov horoskop. Od zadirkivanja do razmetanja, astrolozi kažu da su to navike kojih se jednostavno ne mogu rešiti, prenosi Best Life.

Ovan je temperamentan

Naravno, imati temperament nije uvek loša stvar. Ali, način na koji Ovan izgubi temperament je neverovatan. ‘Usijani Ovan prednjači, takmičiće se bez obzira na druge’, primećuje astrolog Bela Nguen. Ovnovima vlada Mars, planeta koji predstavlja rat i sukobe, pa nemojte očekivati ​​da će se uskoro smiriti, smatra Linda Beri, osnivač, konsultant, trener i astrolog u Spiritual Discovery centru.

Bik može uništiti raspoloženje

Izreka ‘tvrdoglav kao bik’ nije došla niotkuda, a naravno, to može biti karakterna mana Bika. Ali, ono što stvarno živcira ljude u njihovim životima je njihov otpor promenama. ‘Nedostatak kretanja ili inercija stvara lenjost u njihovoj reakciji na život koja može iritirati one oko njih’, objašnjava Beri. Ovi kvaliteti takođe znače da Bik može biti previše ozbiljan i povremeno ubica zabave. Astrolog Marija Hejs kaže da je s njima ‘ili teško biti zabavan ili im je teško slagati se s hirovima i smicalicama grupe’.

Blizanci su nestabilni

Budući da su predstavljeni blizancima, ovi znakovi imaju dvostruku prirodu koja može biti i pozitivna (mogu videti obe strane situacije) i negativna (često se opisuju kao dvolični). Nguen kaže da njihova nestalna ponašanja mogu iritirati ljude: ‘Nemirni Blizanci rasipaju energiju, nemaju fokus i retko dovršavaju projekte’. Beri se slaže, dodajući da je naporno kad se uhvate nečeg malog poput novog hobija, ali zaista može biti problematično kada se radi o ozbiljnijem problemu, kao što je nemogućnost posvećivanja jednom partneru.

Rak ima promene raspoloženja

Rakom vlada Mesec, koji upravlja emocijama. Naravno, dakle, ovaj je znak sklon promenama raspoloženja. ‘Emocije raka su poput plime i oseke i u stalnom su pokretu što može biti iscrpljujuće za one oko njih’, objašnjava Beri. Ali, to zaista postaje neprijatno kada ne žele da kažu ono što ih muči. ‘Oni imaju tendenciju zadržavanja stvari u sebi što dovodi do depresije, ogorčenosti i nezdravih navika suočavanja’, dodaje Beri.

Lav se pravi važan

Lav ne voli ništa više nego da bude u centru pažnje. ‘Lavovi, željni pažnje, žude za stalnim pohvalama i potvrdama’, kaže Nguen. A, budući da je njihov ego tako veliki, neće prezati ni pred čime da privuku sve poglede. Samo to je prilično neprijatno, ali kada ne dobiju pažnju koju žele, tada stvari krenu nagore. ‘Njihove emocije mogu dovesti do ljubomore i sebičnosti i nekontrolisanog temperamenta’, dodaje Beri.

Device su sitničave

One su perfekcionisti zodijaka. Mogle bi se uvek pojaviti 10 minuta ranije ili imati intenzivan organizacijski sistem za svoj ormar. To izdaleka može biti pomalo iritantno, ali kada Devica počne da vas osuđuje, zaboravite na pristojnost. ‘Zajedljiva Devica opsednuta je manama, pružajući beskrajnu kritiku i ispravke’, kaže Nguen. ‘Ova neprijatna izbirljivost dovodi do nesuglasica s drugima’, dodaje Beri, a prenosi Večernji list.

Vaga se ponaša pasivno-agresivno

Uglavnom, Vaga je živahna, društvena i ljupka. Ali, one takođe uvek imaju potrebu da ugađaju drugima. ‘Neodlučna Vaga beskrajno važe svaki izbor, mučeći se kako bi svima ugodila’, primećuje Nguen. To takođe dovodi do toga da pod svaku cenu izbegavaju sukob (kako bi se svideli svima) što okolina može smatrati dosadnim i licemernim.

Škorpija je ljubomorna

Reči koje se obično koriste za opisivanje Škorpije su intenzivna, složena i zamišljena. Oni su vodeni znakovi, pa duboko osećaju svoje emocije – jednostavno ne znaju šta bi s tim emocijama. ‘Pod vladavinom tajanstvene planete Plutona, Škorpija će učiniti sve da sakrije svoja osećanja’, objašnjava Beri i dodaje da to vrlo često dovodi do ljubomore. ‘Visoki standardi koje su sebi Škorpije postavile donose ovu iritantnu osobinu’, kaže ona, ‘Imaju stalnu potrebu da sebe upoređuju s drugima i osećaju zavist i ljubomoru zbog njihovih dostignuća’.

Strelac je bezbrižan

Strelac je najpoznatiji kao optimističan, avanturistički, svetski putnik zodijaka. Zabavno, zar ne? Možda u malim dozama. ‘Nažalost, ova neobuzdana pozitivnost uzrokuje da Strelci ponekad budu nerealni i nepredvidivi što ih navodi na davanje praznih obećanja drugima’, kaže Hajs. Nguen dodaje da nije neuobičajeno da otkažu planove u zadnji čas ili zaborave da ispune svoje obaveze.

Jarac je opsednut kontrolom

Jarac je radoholičar. Ovaj ozbiljan znak iznad svega ceni profesionalni uspeh i finansijsku stabilnost. ‘Poznato je da su Jarci dobro organizovani i izuzetno metodični i žele da sve bude u savršenom redu“, kaže Beri. Ali, ako ste u njihovoj orbiti i ne sledite njihov primer, budite spremni da će vas jako iznervirati. ‘Oni žele da preuzmu kontrolu nad situacijom i drže pod kontrolom one oko sebe’, dodaje Beri. Sebe smatraju najpametnijima, pa zašto ne bi bili glavni?

Vodolija uvek kontrira

Vodolije su ekscentrični čudaci. ‘Ovaj horoskopski znak poznat je po svojim jedinstvenim pogledima na svet i slobodnom duhu’, kaže Beri. Ali, ponekad, njihovi nekonvencionalni načini mogu biti preterani, naročito kada stalno moraju da zauzmu kontradiktoran pogled na teme. ‘Vodolija usvaja neke teorije zavere samo kako bi provocirao, rugajući se konvencijama’, primećuje Nguen. ‘Postaje frustrirajuće za one oko njih koji pokušavaju da se povežu na dubljim nivoima u poslu i ličnim odnosima’, objašnjava Beri.

Ribe gledaju svet kroz ružičaste naočare

Ništa nije loše u tome da budete pozitivni, ali želja Riba da stvari budu uvek dobre znači da će često izbegavati stvarnost, bežeći u svoje snove. ‘Ribe su vrlo osetljive, lakoverne i lako ih pokolebaju drugi ljudi oko njih jer nemaju granica’, kaže Beri, ‘One su sposobne da upiju emocije i osećanja drugih, što ih čini zamornim i dosadnim’.

