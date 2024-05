Jupiter u Blizancima donosi sudbinski sreću horoskopa: Kako ovo može promeniti vaš život!

Jupiter, veličanstvena planeta blagostanja i prosperiteta, 26. maja zakoračuje u novi astrološki znak – Blizance, nakon punih 12 godina. Ovaj planetarani preokret horoskopa trajaće nešto više od godinu dana, sve do 9. juna 2025. godine. Šta to znači za vas? Sreću i priliku da promenite život!

Ovo vreme obećava, ali neće biti bez izazova. Jupiter u Blizancima nosi sa sobom neizvesnost – pružaće vam sjajne prilike, ali istovremeno zahteva borbu i napor. Bićete pozvani da istražite nove mogućnosti, proširite svoje vidike i ostvarite ono što ste dugo želeli. Međutim, očekujte i period intenzivnih izazova i borbe za ostvarenje vaših ciljeva.

Ovo turbulentno vreme Jupitera u Blizancima biće posebno izraženo zbog kvadrata sa Saturnom, što može doneti ozbiljne prepreke i testove vaše izdržljivosti. Možda ćete morati da se izborite za novine koje su se pojavile tokom povoljnog perioda, od januara do jula.

Prethodni put je Jupiter bio u Blizancima u periodu do 22. jula 1988. do 30. jula 1989, potom od kraja juna 2000. do 12. jula 2001. i na kraju od 12. juna 2012. do 25. juna 2013. godine.

Posebno će osetiti uticaj ovog tranzita ljudi rođeni u prethodnim periodima Jupitera u Blizancima, kao i oni koji u 2024. godini slave 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 godine. Ovo je vreme kada imate priliku da postavite temelje za buduće uspehe. Bez obzira na vaše prioritete, bilo da je u pitanju karijera ili lični razvoj, ovo je vreme da se fokusirate na svoje ciljeve i ostvarite svoje snove.

Očekujte promene u karijeri, porodičnom životu, obrazovanju ili imovini. Bez obzira na to da li planirate venčanje, osnivanje porodice, napredovanje u karijeri ili promenu stila života, Jupiter u Blizancima pruža vam priliku da to ostvarite. Iskoristite ovaj period mudro i donesite odluke koje će oblikovati vašu budućnost.

Dakle budite u pripravnosti za ovaj događaj – iskoristite priliku horoskopa za sreću koja menja život!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.