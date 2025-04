Kad su srećne mogu osvojiti ceo svet: Pripadnice ovog znaka vide magiju i tamo gde je drugima sve crno

Voleti nju znači voleti samu Ljubav. Verujte u nju i ona će verovati u vas. Kada je srećna, ona može osvojiti svet. Potrebna joj je samo strast, prava muzika, avantura i smeh.

Ona čezne za partnerstvom, to je večna želja njenog srca; ali ako ćete je voleti, morate je potpuno voleti. Ona je – Vaga!

Vagi je potreban prostor; ona treba slobodu da bude onakva kakva jeste u bilo kojem trenutku. Ona vam nikada neće reći odmah nešto kritično, umesto toga ona će čekati dok pravi spektar reči ne zazvuči istinito u njenom srcu.

Čak i tada, možda bi vam mogla napisati pismo. Budući da je intenzitet njenih osećaja velik, to može postati pravi zadatak. Ona voli reči. Ona voli magiju koju one poseduju, način na koji je mogu osloboditi. Dakle, ako volite Vagu, shvatite da su reči važne, oni su potezi kista njenog srca. Ona ne laže i ne hvali se, ona nije dobra u tome. Vaše reči upućene njoj nikada ne smeju biti isprazne. Prezire neispunjena obećanja.

Ona je umetnik, ali kako bi mogla preživeti u svetu, ona mora pronaći svoj medij. Ona treba predmete i zvukove, mirise i teksture koji rezoniraju s tim mestom duboko iznutra koje kaže: “Da. To je to, sada je sve kako treba.” Ako volite Vagu, morate znati ovo. Ona treba svoju umetnost, baš kao što vi trebate vazduh – bez nje, ona neće ko je ona. Ona traži tišinu.

Vaga će voleti svoje telo. Ona će mrzeti svoje telo, takođe. Ali, vi ga morate ga voleti. Morate je pogledati u oči i smešiti se. Pomicati joj kosu s lica, tako da je možete bolje pogledati. Morate dodirivati svaki delić njene kože kao da je to prvi put da je ikada dodirujete.

Ona će žudeti za vašim zagrljajem i venuti bez njega. Ona treba romansu. Ona treba poljupce. Ona treba magiju. Ona će odjuriti daleko da vidi svet i potreban joj je udoban dom u koji će se vratiti. Ona će plakati. Puno. Ona će plakati i nećete znati šta nije u redu. Neće vam reći šta nije u redu, ne odmah na početku, jer možda neće ni znati. Doći će vreme kada će jednostavno morati osetiti tugu, kada će morati osetiti svu teškoću življenja, čak i kada je oboje ne razumete.

Šta god da je to, ona će to više osećati. Težinu njenih strahova, njene radoznalosti, sve: biti čovekom, odgovornost, mržnju i nasilje i nepravdu, lepotu i lakoću i dah, sve to. To je zastrašuje, ali ju i zapanjuje. Dakle, ona će trebati vremena i prostora za istraživanje i ne postoji ništa lepše od Vage kada doživljava svet. Ona vidi magiju gde je drugi ne vide. Ona treba verovati u magiju. Zverski. Ako volite Vagu, morate slaviti; morate slaviti nju, život, sve i ništa. Ako volite Vagu, morate voleti samu suštinu ljubavi.

Tu je delikatna ravnoteža – trajni rat između osećaja žestine i protiv osećaja mekoće i krhkosti. Večni pokušaj pronalaska nemoguće ravnoteže. Kako bi kompenzovala to što ne poznaje sebe, ona će ugoditi svima oko sebe. Ona će gostiti druge i popravljati situaciju dok joj ne počnete zamerati zbog toga; ali ako volite Vagu, morate videti njenu žrtvu, bez obzira na to koliko je destruktivna, kako ona voli.

Njeno srce krvari i na taj način ona pronalazi svoje mesto u svetu koji može biti neljubazan. Vagi je potrebno da je ohrabrite da brine o sebi. Ona nikada neće biti usmerena na njene potrebe, tako da ćete je morati naučiti toj veštini.

