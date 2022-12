Kako da znate da li vas partner vara: Škorpije će odati jedna stvar, a Strelčevi će sami priznati prevaru

Ovan postaje svadljiv

Ako Ovan vara, to znači da im ne obraćate dovoljno pažnje, a oni to mogu učiniti iz osvete ako su mnogo povređeni. Kada varaju, postaju uznemireni. Muškarac će vas verbalno napasti iz vedra neba, a žena Ovan će se žaliti na vaš izgled, često se svađati i govoriti da niste isti kao pre. Ako idu da se nađu sa ljubavnikom ili ljubavnicom, brzo će izjuriti kroz vrata.

Bik menja navike

Pripadnici ovog znaka se upuštaju u prevaru zbog rutine u vezi, ali i zbog jake seksualne privlačnosti prema novoj osobi. Iako vešto kriju svoja osećanja, Bikove otkriva iznenadna i preterana briga za izgled (kupovina nove odeće ili česte posete frizeru ili teretani). Nagla promena navika, češći izlasci i skrivanje mobilnog telefona dovoljan su razlog za sumnju.

Blizanci uvek imaju alibi

Pripadnici ovog znaka varaju kada nema načina da saznate, ili ako im nije stalo do veze u kojoj su. Kada varaju, veoma su mudri, brzo razmišljaju i paze na svaki pokret. Često angažuju prijatelje da im služe kao alibi. Uvereni su da ih ne možete uhvatiti u prevari, pa se vremenom opuste. Ako skočite na njega i brzo mu postavite zamku sa nekoliko unakrsnih pitanja, on će se zbuniti i tako se otkriti.

Rak se udaljava od svog partnera

Među Rakovima ne postoji univerzalni razlog za prevaru, ali jedno je kod njih sigurno – ne žele da izgube sigurnost partnera, ali ni ljubavnika. Njegovo neverstvo otkrivaju česti izgovori da je umoran i opterećen obavezama. Često odbijaju seks i tako se emocionalno udaljavaju od partnera. Ako počne da troši novac preterano, budite oprezniji.

Lav zadovoljava partnera

Pripadnici ovog znaka najčešće varaju zbog seksa i uzbuđenja. Kada to urade, prave se da je sve u redu pred partnerom. Oni će postati savršeni partneri, tako da će muškarac Lav ugoditi svojoj voljenoj na svaki mogući način, a žena će pripremati omiljena jela svog muža i uvek biti doterana. Neće priznati neverstvo čak i ako ih uhvatite na delu.

Devica napada partnera

Devica se najčešće upušta u prevaru jer je razočarana u partnera i zato što zapravo više ne želi da bude u toj vezi, ali još nije smislila kako da se izvuče iz nje, pa će drugu stranu naterati da uradi to. Kada varaju, uvek će imati alibi za sve, ali će postati veoma kritični i ironični i stalno će ukazivati na vaše mane. Ako žena Devica počne da izbegava seks, to je dovoljan razlog za sumnju.

Vaga kao zaljubljeni tinejdžer

Pripadnici ovog znaka nikako nisu imuni na prevaru i upuštaju se u to samo ako se zaljube. Kada varaju, bukvalno se ponašaju kao zaljubljeni tinejdžeri. Stalno se spremaju, tuširaju i presvlače, a raspoloženje im je na visokom nivou. Oni će učiniti sve da sakriju prevaru, a ako, ne daj Bože, njihov partner sazna za to, reći će mu da je to bilo samo flertovanje.

Škorpija to radi planski i smireno

Pripadnici ovog znaka varaju iz mnogo razloga, a kada se usude da se upuste u tako nešto, to govori samo jedno – da su sigurni da to nikada neće biti otkriveno jer su sigurni u svoje sposobnosti prikrivanja. Škorpija vara veoma mudro i smireno. Muškarci će redovno spavati sa svojom partnerkom i neće gubiti interesovanje za nju, a pripadnice ovog znaka će odati pogled pun ljubavi.

Strelac bi se svađao

Varaju kada više nisu zadovoljni partnerom i kada im nedostaje fizička privlačnost. Često filozofiranje će ih otkriti. Muškarac Strelac će ponoviti da je veza postala monotona, a žena ovog znaka neće ništa braniti svom partneru i promovisaće ravnopravnost. Ali pre nego što partner dokazima potvrdi sumnje, Strelac će i sam priznati neverstvo.

Jarac vara, ali ne dugo

Jarčevi će prevariti ako ih partner stalno uzima zdravo za gotovo i ako se osećaju jadno u vezi. Tada se upuštaju u aferu koja će im doneti sigurnost i udobnost. Ako se upuste u neverstvo, to može biti i kraj trenutne veze jer im strašno smeta što su razapeti na dve strane. Ako je u pitanju prolazna afera, njihov partner najverovatnije nikada neće ni saznati za to.

Vodolija se odaje

I muškarci i žene Vodolije ne varaju često. Međutim, ako ipak dođe do toga, biće veoma nezainteresovani za vezu, davaće dvosmislene izjave o budućnosti, predlagaće im da imaju otvorenu vezu ili da se odmore od nje. Žena Vodolija će reći da joj treba više druženja i da je veza počela da je guši, a na svako pitanje o neverstvu reagovaće defanzivno.

Ribe nisu dosledne

Ribe mogu da vole više partnera odjednom i da se prema njima ponašaju isto. Lako se mogu izgubiti u sopstvenim lažima, a najbolji način da ih razotkrijete jeste ako malo popiju. Tada će pričati o svemu, a sutradan će, naravno, sve negirati. Ako im partner pruži dokaz, oni će postati histerični i pasti u depresiju, ali ga i dalje neće napustiti.

