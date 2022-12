Ko će se obogatiti, a ko pronaći ljubav: Horoskop otkriva najveće promene u vašem životu 2023.

Saznajte na kojem ćete polju imati sreće u 2023. godini.

Ovan

Od početka 2023. do kraja aprila, Ovan će imati sreće u poslovima vezanim uz nekretnine i putovanja. Moguće je da će neki Ovnovi uspeti da kupe nekretninu ili obnove svoj dom. Neki od Ovnova otići će u inostranstvo i tamo pronaći svoje mesto. Sve vreme će vas ispunjavati osećaj radosti. Od aprila vas očekuje sreća u porodičnim odnosima. Usamljeni Ovan može upoznati srodnu dušu, dok oni u vezi mogu imati skladan odnos.

Bik

Prva četiri meseca nove godine, Jupiter će Biku doneti povoljnu energiju za brak i roditeljstvo. Usamljeni Bikovi trebalo bi da se angažuju na polju ljubavi jer je mala verovatnoća da će im pravi partner pasti s neba. U ovom periodu moguća su i zanimljiva putovanja. Od meseca maja vaš će život biti obasjan osećajem harmonije i unutrašnje sreće. Dobar trenutak za razmišljanje o kupovini nekretnine.

Blizanci

Do aprila 2023. Blizanci će imati priliku da dosegnu vrhunce u karijeri. Jupiter vam se smeši u poslovnim poduhvatima. Takođe, postoje sve šanse za ozbiljan finansijski rast – to može biti povećanje plate ili čak novi način zarade. Od maja pa do kraja godine imate priliku da upoznate svoju ljubav. Mogući su jaka osećanja i početak duge romanse.

Rak

Sve do aprila 2023. Rakovi će imati sreće na dugim putovanjima. Dakle, ako ste planirali da odete na putovanje u ovo vreme – ne oklevajte, doživećete predivno iskustvo! Jupiter vas takođe podstiče na razvoj znanja. Nakon aprila očekujte dostignuća u karijeri, finansijski rast, dobro zdravlje i prijatne promene.

Lav

Prva četiri meseca 2023. mogla bi da omoguće nekim Lavovima da ostanu u inostranstvu. Iako ćete u ovo vreme biti nervozni, selidba vam može doneti dobre prilike. Takođe, Lavovi mogu očekivati ​​povećanje prihoda. I u ovom trenutku možete primetiti važne znakove sudbine, oni će vam dati nagoveštaj gde ići dalje. Početkom maja situacija će se promeniti, Jupiter će se pomeriti sa svog mesta, očekuje vas povoljno razdoblje za samorazvoj, promenu imidža i ispoljavanje ambicija.

Devica

Početkom godine Device čeka sreća u ljubavnim odnosima. Brakovi i veze mogu postati jači i stabilniji, a usamljeni će moći da pronađu svoju srodnu dušu. Moguće je da ćete u svom okruženju primetiti da se prava ljubav krije među prijateljima. Vrlo povoljno vreme da naučite nešto novo, u budućnosti će vam ovo znanje biti od koristi. Od 22. aprila moguće je da ćete ostvariti finansijski uspeh.

Vaga

Očekuje vas dobro zdravlje, povećanje prihoda i zanimljiva putovanja. Mnoge se želje mogu ostvariti. Do aprila 2023. možete postići uspeh u karijeri i povećati prihode. Od početka maja očekuje vas sreća u ljubavnim vezama, novim i obećavajućim vezama, koje u budućnosti mogu prerasti u čvrst brak. Očekuje vas dobro raspoloženje i možda ćete poželjeti da promenite imidž.

Škorpija

U prva četiri meseca očekuje vas sreća u finansijskim poslovima. Jupiter u vašoj natalnoj karti stvara posebnu energiju. Zamislite svoje želje i verujte da se mogu ostvariti u ovom razdoblju. Od 22. aprila poželećete da ažurirate svoju garderobu ili kupite vredne lične stvari. Putovanja i odmori mogu biti vrlo zabavni ove godine.

Strelac

Početak godine Strelcima će pružiti topao odnos s porodicom. U kući će vladati harmonija, kao i stanje unutrašnje sreće. Osetićete da volite ovaj svet, a ta ljubav je obostrana. Posao i poslovna putovanja mogu vam doneti uspeh. U ovom razdoblju bilo bi dobro da se prisetite svojih snova, oni mogu sadržati važne smernice za sreću. Imaćete povoljan odnos s prijateljima.

Jarac

Jarci, 2023. možete skupljati nagrade za svoj trud. To bi mogla da bude povišica, bonus, unapređenje ili važan kompliment od vašeg šefa. Slobodni predstavnici znaka tokom prva četiri meseca u godini mogu da upoznaju savršenu osobu za sebe, a oni u vezi biće prilično srećni i zadovoljni.

Vodolija

Vodolije bi početkom godine mogle da se odluče na promenu posla. Ova će odluka u budućnosti dati izvrsne rezultate u obliku ugodne plate i dobrog položaja. Jupiter donosi bogatstvo i zadovoljstvo. Od početka maja do kraja godine dobijate nagrade za svoj rad, sklapate nova prijateljstva i korisne kontakte koji će vam dodatno pomoći u karijeri.

Ribe

Ribe su zvezda početka godine jer je Jupiter u vašoj glavnoj kući. Vreme je da zablistate, rastete i pokažete sve svoje talente. Srećna prva četiri meseca 2023. doneće vam priliku da pronađete ljubav. Bavite li se kreativnim radom, ovo područje će vam posebno dobro doći. U ovom razdoblju možete da stvorite nešto zaista genijalno. Od maja ćete imati priliku da promenite posao ili poziciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.