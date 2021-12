Koji horoskopski znakovi najbolje umeju s novcem, a kojima plata traje jedan dan

Ako stvarno razmislite, nekako je ludo koliko je novac centar svega u životu. Nakon što prepoznate važnost novca, to postaje važno kako bi mogli da upravljate svojim novcem i živite na najbolji i najefikasniji mogući način. Nažalost, postoje horoskopski znakovi i ljudi koji jednostavno strašno loše upravljaju novcem. Oni malo zarađuju i troše ga odmah ili ga štede tek na neko vreme.

S druge strane, na sreću postoje znakovi koji dobro upravljaju novcem. Ti znakovi svaki mesec prave plan i budžet – i drže se istoga. Imaju dobro plaćene poslove koji podržavaju njihov životni stil. Umeju da uštede novac i mogu sebi da priušte redovno plaćanje računa, finu hranu i kupovanje stvari koje su im potrebne.

Znaju da moraju da imaju malo više novaca „sa strane“ kako bi se i zabavili kad žele. Ovo je način na koji bi svi trebalo da živimo.

Horoskopski znakovi koji loše upravljaju novcem:

Strelac

To je vrlo odlučan i motivisan znak koji naporno radi kako bi zaradio novac. Stvar je u tome što… strelci nisu baš dobri u čuvanju novca i troše ga kad god im se ukaže prilika. Ne štede na troškovima kada su u pitanju dobar provod i pustolovine. Strelcu su važnija životna iskustva i zabavna vremena – nego puni bankovni račun. To definitivno može da uzrokuje određene finansijske probleme.

Ribe

Ribe su nesebične i uvek stavljaju druge pred sebe, čak i ako to znači da će se same boriti tek za sitnice. Doniraće dobrotvornom društvu ili prijatelju koji je u frci, čak i ako sledeći dan ne mogu da kupe ručak za sebe – ili pak plaćaju dugove na svojoj kreditnoj kartici.

Uložiće svoj novac u stvari i projekte za koje veruju da će uspeti, premda to trenutno ne mogu da priušte.

Vodolija

Vodolija je znak koji voli sve „na veliko ili nikako“. Uštede nešto jedva, a zatim ne mogu da odole da kupe mobilni svaki put kada se pojavi novi model – čak i ako je njihov nov. Jednostavno nemaju doslednost iza svojih finansijskih odluka što im stvara problematične situacije.

Lav

Lav je uglavnom prilično oprezan s trošenjem novca, ali kad je u pitanju poklanjanje ljudima, gubi svaku kontrolu. Vole da razmaze svoje najdraže malim nagradama. Takođe vole da se počaste pedikirom i masažama i danom u spa centru.

Horoskopski znakovi koji dobro upravljaju novcem:

Bik

Bik je marljiv radnik i dobar je u zarađivanju novca. Podjednako je dobar i u štednji novca. Uživa u tome da se počasti s vremena na vreme, ali samo ako je to planirano i ako sigurno zna da to može da priušti. Sviđaju mu se ciljevi na kojima mora da radi, a uz to se oseća sigurno u količini ušteđevine koju je sakupio za svaki slučaj.

Rak

Rak je zaista dobar kad je reč o finansijskoj stabilnosti. Naporno radi na svom poslu kako bi uživao u novcu koji zarađuje i imao pouzdan prihod. Može da se opustiti i oseća prijatno znajući da – u slučaju da išta pođe po zlu – ima ušteđevinu i ne mora da brine o dugu. Ne troši nepotrebno. Svoj novac investira u mudra ulaganja ili u predmete za koje zna da će trajati dugo i da će biti od koristi na najbolji mogući način, poput kuće ili nameštaja.

Devica

Device su vrlo praktične i bave se svim pitanjima i odlukama u svom životu s istom perspektivom.To se odnosi i na njihov finansijski izbor. Ne skaču naglo na bilo kakve investicije ili kupovine. Svakako pre provere i detaljno istraže isplati li se nešto kupiti ili ne. Žele da budu sigurne da ne troše bez veze svoj teško zarađeni novac.

Škorpija

Škorpije imaju dobre instinkte. Kompetitivni su. To ih motiviše da imaju dobar prihod za uzdržavanje samih sebe. Pametno upravljanje novcem pomaže im da budu nezavisni jer znaju da se ne žele ikada više da se oslanjaju na nekoga ko će im finansijski pomoći. Misteriozni su kada je reč o količini novca koji imaju, a troše ga onda kada treba i žele. Mudri su po svim pitanjima vezanima za novac.

