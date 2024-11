Ljudi rođeni u ova 3 znaka horoskopa će vas izdati i izneveriti – pre ili kasnije!

Postoje horoskopski znakovi kojima nikada ne biste trebali potpuno verovati, jer njihova sklonost prevrtljivosti može doneti velike probleme. Neki od njih imaju emotivne ispade, dok su drugi poznati po svojoj okrutnosti, a među njima su i oni koji su spremni da vas iznevere i ostave na cedilu kad im najviše verujete, prenosi espreso.co.rs

Astrologija nas uči da svaki od 12 znakova ima specifične karakteristike, ali podznak takođe igra značajnu ulogu u oblikovanju osobnosti. Iako mnogi gledaju na astrologiju kao na zabavu i način za zabavu, činjenica je da je svaka osoba jedinstvena i da se ne može uvek svoditi na samo jedan znak.

Jedan od poznatih ruskih astrologa je identifikovao tri horoskopska znaka koji nose reputaciju najvećih izdajica. Ove tri osobe mogu izgledati kao prijatelji, ali su u stvarnosti sposobne da vas iznevere kad im to najmanje očekujete.

Da li ste vi ili neko koga poznajete među njima?

Vage – Ovaj znak, iako se može činiti nežnim i popustljivim, u sebi nosi čeličnu snagu i promenjivu prirodu. Pod uticajem ove kombinacije, Vage mogu biti sposobne za divne postupke, ali i za izdaju kad to najmanje očekujete.

Device – Iako na prvi pogled mogu delovati privlačno, Device su često motivisane ličnim interesom. Ako im nešto ili neko privuče pažnju, spremne su da idu do kraja da to dobiju, čak i ako to znači da će pokušati da vas prevare ili izda.

Blizanci – Blizanci mogu delovati kao prijatelji, ali u stvarnosti su skloni da iskoriste druge za ličnu korist. U karijeri i finansijama mogu vam pomoći, ali samo dok ne dobiju ono što žele. Kada im nešto oduzmete, postaju okrutni i neće se ustručavati da vas iznevjere.

