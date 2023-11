Ludačka sreća čeka ove znakove u 2024. godini: Imaće više novca nego ikad, a i ljubav će im procvetati

Čeka ih ostvarenje snova

Nova 2024. godina je praktično pred vratima, a stručnjaci za astrologiju predviđaju veliki broj razvoda brakova, ali i veliki broj venčanja.

U godini pred nama videćemo i prelazak Jupitera u znak Blizanaca, što će usloviti neke karmičke ljubavi.

6 znakova Zodijaka doživeće posebnu sreću, a evo i o kome je reč:

Ovan

Ovnovi će u 2024. godini doživeti veliku šansu za uspehom. Međutim, prošlost vas prati kao loš drug, što će usloviti probleme u braku ili vezi sve od 25. marta pa do 8. aprila, a zatim opet od 18. septembra pa do 17. oktobra 2024. godine. Ovi datumi su presudni za vas, jer može doći do razvoda.

2024. godina je odlična za studiranje i učenje novih stvari, ali za susret sa novom ljubavi.

Vaga

Tokom cele 2024. godine analiziraćete sebe i svoje odnose sa drugim ljudima, što će uticati na vaše samopoštovanje i vaš lični razvoj. Globalnu transformaciju ćete doživeti i to zahvaljujući svom partneru.

Ključni datumi za Vage biće 23. mart i 17. oktobar. To su dani kada ćete ozbiljno da se lomite oko odluke da se razvedete.

Blizanci

2024. godina je godina sreće i braka za vas. Sudbina vam donosi srodnu dušu i na vama je samo da odredite datum venčanja. Prema Jupiteru, muškarac će biti stariji od vas. verovatno stranac ili osoba koja često živi u inostranstvu. Po zanimanju može biti pravnik, nastavnik, diplomata ili da radi u oblasti kulture.

Važan datum za vas je 18. septembar, kada možete očekivati važan novčani dobitak.

Devica

Device će u 2024. godini naučiti da sebe stave u prvi plan. Od 25. marta pa do 8. aprila ćete stalno da se preispitujete, pa ćete dobro razmisliti o ljudima koje puštate u svoj život.

Od 17. do 20. aprila doživećete veliku romansu. Inače, ti odnosi sa novim parnerom mogu čak da završe i brakom krajem 2024. godine. Trudnoća je takođe moguća tokom ove godine.

Ribe

Univerzum tokom 2024. godine počinje da menja vaš odnos sa partnerom. Mnogo ćete se menjati pa tako i vaš odnos prema partneru.

Ključni događaj će se desiti oko 19. marta, a zatim opet 21. aprila pa sve do 1. maja. Možda ćete upoznati muškarca svojih snova, a ljubav će biti burna.

Strelac

Strelčevi u 2024. godini mogu da očekuju brak, a ako nemate ljubavnog partnera, sigurno ćete ga pronaći u novoj godini.

Od 26. aprila sudbina će učiniti sve da pred vas izvede savršenog muškarca. Međutim, u septembru dolazi do pomračenja na polju karijere, što može radikalno da promeni vaš život.

Ali može lako da se desi da već u septembru odlučite da živite sa novima partnerom, piše Stil, a prenosi Luftika.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.