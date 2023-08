Majstori udvaranja: Ova 3 horoskopska znaka imaju „žvaku“ na koju padaju i najizbirljiviji

Ima muškaraca koji se toliko ušeprtljaju u društvu žene koja im se dopada, da uglavnom ćute i na taj način ostavljaju utisak nekog nedodirljivog, a u stvari ne znaju šta će od treme. Ali zato ima i onih koji su majstori udvaranja, na čiju “žvaku” mogu da padnu i žene koje su teško osvojive. Predstavljamo vam tri horoskopska znaka u čijem društvu ako se nađete, vrlo je verovatno da ćete biti osvojene.

ŠKORPIJA

On zavodi pogledom i dodirom i nema te žene koju on ne može da osvoji, samo ako to dovoljno želi. Jer, njegova želja jača je od svih prepreka, nepremostivih okolnosti i nemogućih situacija, pa će čak ono što bi drugog ometalo, za njega biti – izazov. Ni njegov izgled kao ni njegove godine nikada nemaju veze sa njegovom moći zavođenja i osvajanja, jer Škorpion je pravi magnet za žene: dovoljno galantan, dovoljno tajanstven i dovoljno uporan, pa mu retko koja pripadnica suprotnog pola može odoleti.

OVAN

On kao rođeni osvajač ne okoliša mnogo, a oči mu zacakle čim ugleda potencijalni „plen“. Ne bira mnogo ni mesto, ni vreme, zato što je suviše nestrpljiv, pa u napad kreće istog trenutka kad vas je ugledao. Direktan je, šarmantan, nasrtljiv i otvoren, a zasmejavaće vas vicevima i detaljima iz svog života, sve dok ne pristanete da se ponovo vidite sa njim. možda već iste večeri.

VODOLIJA

On je toliko nonšalantan, šarmantan i ležeran, da pri prvom susretu uopšte nemate osećaj da vas zavodi, osvaja ili radi bilo šta slično. To što vam pripaljuje cigaretu, dosipa piće u čašu, zamišljeno ćuti ne skidajući pogled sa vas dok pričate (a vi ni ne znate o čemu on razmišlja), odbija pozive na mobilnom telefonu (dok vas kopka kome to neće da se javi)- sve vam to prija, a da niste ni svesni da ste se „upecali“. Na rastanku, muškarac Vodolija vam neće ništa reći, ali ćete vrlo brzo ugledati njegovu poruku na svom mobilnom telefonu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.