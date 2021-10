Maler: Ova 3 znaka pratiće loša sreća do kraja godine

U narednim mesecima očekuju nas razne zabavne aktivnosti, ali planete neće dozvoliti da sve ide tako glatko. Astrolozi predviđaju da će početak jeseni doneti olakšanje i dašak svežeg vazduha, novu energiju, ali odjednom će se pet planeta pomeriti retrogradno.

U oktobru Pluton, Jupiter i Saturn počinju da se kreću direktno, što će biti olakšanje.

Novembar donosi dva pomračenja koja donose intenzivnu energiju, haos i nestabilnost. Njihova najveća mana je što izazivaju bes, poplavu emocija i iscrpljenost. U decembru će Venera krenuti retrogradno i to će malo zgusnuti romantiku, ali donosi i finansijske probleme. Moguće su mnoge tenzije, doći će do prekida u već narušenim odnosima i morate dobro da vodite računa o svom novcu.

Evo 3 horoskopska znaka koja će do kraja 2021. godine zadesiti peh:

Ribe

Venerin tranzit u znak Strelca, koji kvadrira vaš znak, unosi neslogu, stres i osećaj da su stvari stalno „ekskluzivne“. Očekujte frustracije u sferi ljubavi i novca, posebno od 7. oktobra do 4. novembra. Zatim, od 24. novembra do 12. decembra, Merkur boravi u Strelcu, komplikujući vašu komunikaciju i planove putovanja. U ovom periodu očekuje nas pomračenje Sunca. Na samom kraju jeseni, Mars u Strelcu je ponovo kvadrat sa vašim znakom. Ne iznenađuje što je ovo period kada ćete naučiti nešto vredno, a olakšanje vas očekuje tokom sezone Škorpiona (od 23. oktobra do 20. novembra). Svaki izazov kroz koji prođete učiniće vas još jačim.

Devica

Devica, budući da se vaš znak protivi Ribama, suočićete se sa mnogim izazovima na romantičnom nivou. Vaš ljubavni život i finansijski uspeh verovatno će početkom jeseni stagnirati, ali dobra komunikacija može sve da reši. Pomračenje Sunca verovatno će uticati na vas uništavanjem nekih planova i otežavanjem organizacije, što Devicama može biti teško. Na sreću, ova energija brzo prolazi. Olakšanje dolazi sa vladavinom Jarca i sa zimskim solsticija.

Ovan

Tokom sezone Vaga (od 22. septembra do 22. oktobra) osećaćete se razdražljivo, ali vladavina Škorpiona donosi veće izazove. Kada Venera 5. novembra uđe u Jarca (ostajući tamo do 2022. godine), vaš ljubavni život pretrpeće ozbiljan udarac, posebno kada se Venera 19. decembra okrene retrogradno. Ova retrogradnost dovodi u pitanje naše odnose, vraćamo se bivšim ljubavima, ali pravimo i iste greške kao i ranije. Merkur u Jarcu od 13. decembra unosi neizvesnost i zabunu, ali početak 2022. biće odličan.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.