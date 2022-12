MANA KOJA IZLUĐUJE: Ovi horoskopski znaci najčešće kasne

Kašnjenje je nepoštovanje vremena onog s kim se susrećete i to definitivno može biti mana koja izluđuje one koji dolaze na vreme. Proverite da li ste rođeni u jednom od četiri horoskopska znaka koja baš uvek kasne, a ako jeste, sada za to imate još jedno opravdanje.

Lav

Teško je poverovati, ali iako baš uvek kasne, Lavovi to zaista ne rade namerno. Najčešće im pri izlasku iz kuće padne na pamet još sto drugih stvari koje su zaboravili da urade zbog čega nikada ne uspeju da izađu u planirano vreme.

Blizanci

Osobe rođene u ovom znaku sklone su sanjarenju zbog čega često izgube pojam o vremenu pa kasne. I zanimljivo društvo može da ih zadrži.

Ovan

Ovnovi žive modernim, užurbanim tempom i glavni razlog zbog kog uvek kasne je njihov pretrpan raspored, prenosi Index. Ovnovi ne izlaze iz kuće samo zbog jedne obaveze, već u jednom danu vole da natrpaju što više obaveza, pa ni na jednu od njih ne stižu na vreme.

Rak

Rakovi najčešće kasne namerno i to zato što ne smatraju da je važno da dođu negde tačno u dogovoreno vreme. Naravno, njihov ležeran pristup prema životu mnogima je neshvatljiv zbog čega ih ljudi često doživljavaju kao neodgovorne, pa čak i lenje osobe.

