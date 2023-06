Mesec pun emocija i strasti: Jun donosi sudbinske ljubavi za 4 znaka horoskopa

Merkur je završio retrogradni ciklus 3. juna, pa se tako najzad okončao i period za koji je u astrologiji poznato da donosi konfuziju i lošu komunikaciju. Sada će se pokrenuti bolja komunikacija među ljudima, što će posebno uticati na pojedine znakove Zodijaka. Sve ideje o kojima ste razmišljali polako će početi da se realizuju, a vi ćete dobiti sposobnost da sa drugima delite misli, osećanja i inspiraciju. Pripadnicima pojedinih znakova jun će biti mesec prepun emocija i strasti. Taj efekat može biti posebno moćan za Blizance, što i ne iznenađuje s obzirom na to da je Merkur planetarni vladar Blizanaca i Bika. Ipka, ostatak meseca biće pun uzbuđenja na ljubavnom planu za ova 4 horoskopska znaka. Pripadnici 4 znaka horoskopa upoznaće nekog zaista posebnog i zaljubiti se do ušiju

Blizanci

Blizanci, vi ste društveni leptir. Iako to znači da ćete na kraju upoznati mnogo ljudi, to takođe znači da ćete mnogo njih i zaboraviti. Niste uvek najbolji kada treba da zapamtite nečije lice, ali uskoro ćete sresti nekoga ko će ostaviti posebno snažan utisak na vas. Razgovori koje budete vodili sa tom osobom će vas promeniti. Na vama je da li ćete za tu osobu napraviti stalno mesto u vašem životu ili će to ostati samo iskra strasti u junu. U svakom slučaju, ta varnica će vam dati nešto posebno i imaće specijalno mesto u vašim sećanjima i u godinama koje dolaze.

Vaga

Pretpostavljate da svako koga sretnete ima nešto posebno da ponudi, što je ono što čini interakciju sa vama tako divnom. Iako ste u mogućnosti da pronađete nešto dobro u svakoj osobi koju upoznate, ovog meseca ćete upoznati nekog stvarno posebnog. Taj neko će vas navesti da gledate na svet na potpuno drugačiji način. U pitanju je osoba koja može da bude privremeni deo vašeg univerzuma, ali lekcije koje vas nauči ostaće na duže staze. Nećete zaboraviti šta vam je ta osoba predstavljala.

Jarac

Vaš instinkt vam oduvek omogućava da osetite ono najgore u drugima. To je odbrambeni mehanizam jer ste ranije bili povređeni mnogo puta. Ne želite da se to ponovi, pa se trudite da odgurnete druge pre nego što vas upoznaju. Ali ovog juna trebalo bi da budete oprezni s podizanjem zidova oko sebe. Ne želite da isključite nekoga ko ima potencijal da promeni vaš svet na najbolji mogući način. Potrudite se da ljudima koje sretnete ovog meseca date šansu. Pustite ih da vas zaista vide. Dozvolite sebi da jednom budete ranjivi.

Vodolija

Iako ste nezavisni, to ne znači da treba da hodate ovim svetom sami. Morate se okružiti ljudima koji će pozitivno uticati na vas, onima koji će biti tu da vas uteše kada nešto krene naopako i slave sa vama kada sve ide kako treba. Ovog juna uverite se da ste otvoreni za upoznavanje novih ljudi. Nemojte pretpostavljati da će vas oni promeniti nagore. Takođe, nemojte više da verujete u priču koju ste kreirali da vam niko ne treba i da je bolje da ste sami. Potrebni su vam određeni ljudi i neko koga upoznate ovog meseca mogao bi biti jedan od njih, piše portal Collecitive world.

