Mesečni horoskop za februar 2018.

OVAN

POSAO: Dobar period za putovanja, trgovinu na veliko, posebno kroz kretanje. Ovan koji se bavi špedicijom imaće sreće da napravi dobre ugovore koji su predodređeni za budućnost, ne samo za ovaj mesec već za period tokom cele godine pa i dalje. Ovde je važno da ne gubi optimizam jer je skoro nemoguće da bude gubitnik. Novac vam je opsesija tokom ovog perioda pa ćete morati da se dobro organizujete kako ne biste trošili uzalud. Ovan koji traži posao za stalno verovatno neće naći, ali bi trebalo da prihvati sve što mu se nudi na kratko ili povremeno.

LJUBAV: Ovnovi u braku ili dužoj vezi imaju zadatak da naprave kompromis sa partnerom. Biće to mesec ljubavi, nežnosti, iskušenja. Potrebno je biti strpljiv, ne odustajati od prave ljubavi. Ženski pripadnici ovog sazvežđa biće u prilici da urade nešto posebno na emotivnom polju, a to je svakako tajna za sve nas. Muški Ovan ima mogućnost za tajnu vezu, posebno pred kraj meseca, kada se prave teži aspekti Venere i Marsa koji ipak daju strast i podižu adrenalin.

ZDRAVLJE: Bolje zdravlje očekujte, a sam tim i imunitet. Ipak, mnogi Ovnovi znaju da u ovom periodu imaju problem sa grlom, često su to hronične upale, kašalj, posebno alergije. Savetuje se alternativno lečenje puno čajeva biljnog porekla, a posebno žalfija može delovati isceliteljski. Sredina meseca najosetljiviji je period za zdravlje.

BIK

POSAO: Sada je šansa da se stabilizujete i da počnete da razmišljate o novim planovima za naredni period. Vezanost za inostranstvo je evidetna, a posebno ćete imati susret sa muškom starijom osobom koja će vas uvesti u svet velikih korporacija. Morate da očuvate svoje veze, dostojanstvo, pre svega sebe i neku svoju intuiciju koju koristite u svakoj prilici. Novac vam je imerativ, ali morate da čuvate svoje zalihe, neće biti lako u drugoj polovini meseca, kada imate aspekat da uložite u posao koji nije za vas. Veliki oprez tokom februara se preporučuje.

LJUBAV: Vi ste zemljani znak, ali zbog svoje pomalo spore prirode volite da imate pored sebe često osobe mnogo vetropiraste i brže od vas samih. Jedna osoba u znaku Blizanaca pomoći će vam da se stabilizujete i pronađete svoj put ljubavi. Ovo bi moglo da bude interesantno i pokreće jednu zaista veliku i snažnu energiju koja ima priliku da pruži rezultat jake i uspešne veze tokom meseca, pa i u budućnosti. Bikovi u braku ili vezi imaju šansu da se stabilizuju do kraja meseca. Veza i komunikacija mogu biti loši, ali pomoć prijatelja i savet jednog Ovna može biti od velike koristi za vašu zajednicu.

ZDRAVLJE: Osetljivi ste na viruse, grip koji je harao tokom januara, a nije nemoguće da se to desi i tokom ovog perioda. Imunitet oslabljen pa ćete morati da pijete prirodne sokove, prirodne antibiotike.

BLIZANCI

POSAO: Za sada samo veliki planovi, ideje. Morate da se stabilizujete kako biste bili u prilici da tu svoju zamisao ispratite na realnom nivou. Potrebni su vam saradnici kako biste pokrenuli posao. Ne možete sami ovoga puta, već ćete uraditi jednu veliku organizaciju posla i pokrenuti sve oko sebe. Početak meseca će biti otežan, ali kako idete ka kraju, tako ćete i vi ići napred i novac stiže sve brže i u većoj količini. Trebalo bi da sarađujete sa osobama koje su vezane za Istok, jer vam tamo leži veliki uspeh i sve će biti bolje ukoliko prihvatite novi talas saradnje.

LJUBAV: Blizanci u braku ili vezi mogu pokazati izvesni problem u komunikaciji sa partnerom. Zapravo, to se dešava i mesec dana unazad, ali sada je potrebno da budete uz partnera i date podršku jedno drugom. Sigurno je da ćete provesti jedan period zajedno, posebno ako idete na zajednički zimski odmor. Slobodni Blizanci imaju šansu da upoznaju novu ljubav u svom okruženju ili je već to poznanstvo zaživelo, sada kao prijatelji mogu polako da razmišljaju o vezi i ljubavnoj energiji koja može da se razvije.

ZDRAVLJE: Potrebno je utopljavanje. Skloni ste prehladi, nazebu, a najviše vam stradaju bubrezi, oči i sinusi tokom februara. Često ne vodite računa o svom zdravlju, posebno ako idete ovog meseca na zimovanje.

RAK

POSAO: Rak ima sreće kada je posao u pitanju jer mu njegova neiscrpna energija neće dati mira i stalan rad, žurba, nemanje vremena za sebe biće aktuelni u ovom periodu. Važno je biti aktivan. Mada, druga polovina meseca može biti pomalo loša kada su novac, finansije i ulaganja u pitanju. Sve se dešava sa razlogom jer morate napraviti radikalnu promenu, posebno morate postaviti stabilne temelje sa nadređenima. U sukobu ste sa autoritetom i to nije dobro za dalji poslovni angažman. Sarađujte sa vatrenim znakovima, posebno sa Strelcem ili Ovnom koji mogu biti od velike pomoći.

LJUBAV: Za Rakove u braku ili vezi, stanje na emotivnom nebu se poboljšava.Verovatno ste imali noći i dane koji su bili hladni i prazni bez reči, ali se sada situacija menja i vi možete polako da uđete u stabilniji period. Za one koji su sami, mesec februar može biti veliki izazov jer novu ljubav srećete negde dalako, neko ko nije fizički blizu vas. Verovatno ćete provoditi dane i sate na internetu i tražiti idealnu ljubav ili ćete zbog posla putovati, upoznati nekog ko će vas zainteresovati. Lepi i romantični trenuci su pred svim pripadnicima ovog sazvežđa i trebalo bi da uživaju.

ZDRAVLJE: Mars u Strelcu u vašem polju zdravlja daće Raku više aktivnosti ili bar potrebu da se aktivirate. Iako ste neko ko konsumira mnogo hrane, posebno slatko, moraćete taj višak šećera da izbacite na aktivniji način, nikako sedenjem i grickanjem ispred televizora. Više zeleno, žuto i narandžasto uvrstite u svoj jelovnik, posebno kupus, praziluk i brokoli, a od voća narandže, jabuke, banane. Banane isključivo pre podne i jednu dnevno.

LAV

POSAO: Februar je mesec kada dobijate nove saradnike, osobe sa kojima možete da ostvarite san o velikom privatnom poslu. Osobe Ovan i Jarac idealne su za vas i treba negde da sledite njihovu intuiciju i njihovu strategiju poslovnosti kako biste uspeli u svojim idejama. Samo posao u inostranstvu u ovom mesecu može da vam pomogne. Usmerite se na posao koji znate da radite i nemojte da se okrenete nekim navodno lakim zaradamna jer sve je to zamka. Vi ste sposobni za sve i polako koračajte svojim putem. Veći novac u drugoj nedelji meseca.

LJUBAV: Za one koji su u braku ili vezi februar može pomalo biti mesec razdvojenosti. Vaš posao čini da budete hladni ili nedovoljno bliski i otvoreni. Potrebno vam je da provodite vreme sa partnerom mnogo više kako biste popravili situaciju. Pred kraj meseca stepen bliskosti raste. Slobodan Lav ima takoreći krila koja je raširio i kreće u pobede. Idealna ljibav, kažu, postoji u pesmama i bajkama, ali Lav zna da ona postoji u realnosti. Susret sa osobom koja ima dara za umetnost, sport, rad sa decom – biće idealni spoj.

ZDRAVLJE: Prva polovina meseca i može biti aktivna, ali druga polovina meseca nije dobro pokazana kroz aspekte. Lenost, preterani hedonizam – velika su opasnost za ovo sazvežđe. Samo kretanje leči sve.

DEVICA

POSAO: Prva polovina meseca jako je uspešna u poslovma usluga. Spremni ste sve da radite i uradite za dobar posao i za ljude koji rade sa vama. Kako je aktiviran Uran u polju posla, očekujte nagle preokrete u saradnji sa drugima u samom odnosu sa nadređenima, ako ste privatnik onda ćete menjati posao ili dobiti još jednu ponudu. Bilo bi dobro da se posvetiti javnosti i da više reklamirate svoj rad, dela, proizvode koje prodajete. Novac zarađujete u periodu između 13. i 17. februara i 21. i 25. Device koje traže posao mogu imati uspešan period od treće nedelje u mesecu.

LJUBAV: Teško do ljubavi, ali borite se kao i uvek. U prvoj polovini meseca možete očekivati i raskid, svađe, prepirke, nerazumevanje. To je sve teško za jednu Devicu da prihvati, ali bolji dani dolaze tek pred kraj meseca, kada možete obnoviti jednu staru vezu. Dosta dvoumljenja, dosta razmišljanja da li da se nastavi, ali bićete i više nego srećni da se taj neko vrati. Druga polovina meseca biće značajna za one koji su u braku ili vezi. Ako je bilo tenzije, sada je vreme da se stvari smire, pokrenu ponovo ljubav i strast.

ZDRAVLJE: Potreban vam je vazduh, priroda. Devica ima problem sa šećerom jer ne troši energiju na pravi način, a nervoza i glukoza rastu. Hrana je lek, a kretanje, vežbe, sport – isceljenje.

VAGA

POSAO: Dobar period za sve Vage koje žele da napreduju ili pokažu svoj talenat. Imaćete priliku da otputujete u inostranstvo i tamo napravite jako dobar posao koji vam može biti odskočna daska za celu 2018. godinu. Vaša hrabrost i entuzijazam su zaista toliko veliki da možete da pomerite brda i planine. Vage koje nisu zaposlene, evo planetarne pomoći i to će sigurno biti ono što se očekuje od vas tokom februara. Treba da sarađujete sa osobama vašeg kvaliteta, tačnije iz kardinalnog kvaliteta znaka, Ovan, Jarac, Rak, Vaga ili sa osobama u znaku Lava, Škorpije i Bika.

LJUBAV: Potrebna vam je stalna podrška partnera, a često osećate da ste bez toga. Ako iko može da ima taj osećaj, onda će to sigurno da ima jedna Vaga. Po aspektu možete da računate na nepoverenje partnera, ali morate da se stabilizujete kako biste držali i dalje sve u svojim rukama. Posebno Vage u braku ili vezi moraju biti obazrive u komunikaciji sa partnerom jer će jedino tako moći da poprave odnose. Za one koji su sami to će uskoro biti davna prošlost, jer vam se na zimskom putovanju smeši nova ljubav.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na način ishrane. Ovo je period kada su Vage naklonjene najlakšem i najbržem gojenju.

ŠKORPIJA

POSAO: Vladar vašeg polja posla Mars upravo je u drugom polju novca, pa će vas taj aspekat sam terati da radite i to prekovremeno, da se okrenete poslovima koji traže akciju, ali novac vam stiže ipak iz inostranstva. Možete biti zaneseni nekim poslom koji izgleda kao laka zarada, ali vam je savet da u sve što ulazite budete oprezni. Važno je da slušate svoju intuiciju i to će biti pravi pogodak za vaš poslovni uspeh. Druga polovina meseca – poziv ili saradnja sa stranim investitorima. Pazite šta potpisujete. Pokušajte da sarađujete sa Devicom ili osobom iz znaka Jarac.

LJUBAV: Veoma ste skloni tajnim vezama, to posebno važi za one koji su već u braku ili dužoj zajednici. Sklonost ka strastima i zaljubljenosti vas „kida“ i nikako ne možete da se zaustavite. Trebalo bi da imate pored sebe s vremena na vreme prave prijatelje koji su uz vas kako bi vam otvorili oči ili vas usmerili da ne ostanete slepi kod očiju. Za one koji nisu u vezi, postoji šansa da se stanje popravi sa novim poznanstvom, verovatno je to posao ili put koji ima veze sa poslom.. Imaćete veoma zanimljiv i dinamičan mesec kada su emotivna dešavanja aspektovana. Verujete u ljubav sa Ovnom, Devicom ili drugom Škorpijom koja u vama budi ludu strast.

ZDRAVLJE: Skloni ste akutnim upalama. Čuvajte donji stomak, posebno zonu lumbalnog dela. Mlade Škorpije moraju kod specijaliste, ginekologa ili urologa.

STRELAC

POSAO: Od samog početka meseca imate povoljne aspekte koji mogu podići nivo zarade. Ali vas u principu zanima i sam posao koji radite jer volite promene, uzbuđenja, putovanja. Komunikaciju koju vi imate sa drugima možemo nazvati savršenom, jer ste u prilici da dobijete zaštitu sa neba i da napravite posao stoleća. Mada, pazite na novac od druge polovine meseca, iako imate sreće. Oni Strelčevi koji su nezaposleni imaće podršku jednog Bika ili Blizanca koji može da im pomogne i bude pokretač dobrog poslovnog projekta.

LJUBAV: Ako ste u braku ili vezi, opet vas muči ili podiže tajna veza. Nekako kao da ne možete bez toga. Teško je da vam se neko iskreno svidi i da pokrenete neku realnu priču. Morate više verovati u sebe. Kao da ste se utopili u svoju već dobro poznatu slobodu. Teško da ćete naći smiraj pored jedne osobe. Strelčevi koji su sami, mada je to realno teško sresti u ovom periodu, mogu očekivati poznanstvo sa Rakom, Bikom ili Vagom.

ZDRAVLJE: Držite se dobro i zdravo. Mars kroz vaš znak daje pojačanu aktivnost, fizičku, pa ćete to koristiti kao lek, a oni Strelčevi koji pate od kukova, kostiju, boli u kičmi ili vratu, ići će na fizikalnu terapiju koja jedino sada pomaže.

JARAC

POSAO: Ne bi trebalo da ulazite u konflikte ili započinjete posao sa osobama sa kojima se ne slažete. Često želite sve odjednom, ali to ne ide tako. Loši aspekti Jupitera i Venere neće dati ni novac ni uspeh u karijeri, ali i to je kratkog daha. Već od desetog februara možete očekivati bolju klimu. Važno je da ne u ulažete u prvoj polovini meseca zbog gubitaka, loših ljudi. Ne žurite, vreme radi za vas. Bolji period je već od kraja meseca.

LJUBAV: Emotivno ste sazreli za ozbiljnu vezu, mada ste poljuljani avanturama, i to često. Ako ste u braku ili vezi, morate biti oprezni sa finansijama jer vam nisu naklonjene, ni vama ni partneru, pa će to biti razlog svađe. Bolje je da uživate u nekim malim stvarima koje ,,život znače” nego da se stalno vrtite u krug oko sitnica koje vas u suštini blokiraju. Ako ste sami, onda je za vas druga polovina meseca kada Venera uđe u znak Ribe i tu se oseća egzaltirano gde i vi možete biti maštovitiji i emotivniji, nežniji za ljubav i za prijem iskrenih osećanja. Rak, Ribe, Škorpija su neki idealni partneri u ovom periodu.

ZDRAVLJE: Nije ništa novo ako ste opet prehlađeni. Niste pažljivi, često se hvalite jakim zdravljem, a onda sve to nekako preko noći jednom temperaturom padne. Više vitamina, minerala, kretanja, vazduha…

VODOLIJA

POSAO: Venera u prvoj polovini meseca zajedno sa Suncem kroz vaš znak daće da ćete biti istaknuti na svim poljima, kako na poslu sa saradnicima tako i u nekom socijalnom nivou. Važno je kako ćete praviti dogovore i šta potpisujete. Uglavnom, posao ne mora da bude stresan niti da ga menjate, ali morate da nešto u okviru njega promenite. Vaši prijatelji i saradnici su ovoga puta na vašoj strani tako ćete biti u prilici da se stabilizujete i pokrenete. Novac će vam dolaziti nekim novim, čudnim putem. Stoga budite stabilni i da uložite u prave stvari. Posebno će vam druga polovina meseca biti interesantna jer će vam se pojaviti osoba koja će ponuditi nešto novo da radite, a vi ćete, naravno, prihvatiti jer jedino tako možete da pobedite svoj unutrašnji nemir koji je stalno prisutan kada je posao u pitanju.

LJUBAV: Ovo je period stabilnosti za sve one koji su u braku ili vezi. Vi volite napetost jer vas stres zapravo i pokreće. Uran je planeta iznenađenja, pa ne znamo kakvo nas to iznenađenje čeka, lepo ili loše, malo ili veliko. Ali intuicija i vizija ovog znaka zna da prepozna situaciju. Ljubavi će biti i nema straha za nešto drugo. Slobodne Vodolije kojih ima u većini, potrudiće se da preokrenu situaciju na bolje, a posle desetog u mesecu mogu očekivati zanimljivo poznanstvo sa osobom koja se bavi edukacijom drugih. Dobar odnos sa vatrenim znakovima.

ZDRAVLJE: Premor koji stalno osećate je nešto što vam ne prestaje, ali je to više od loše energije. Čuvajte se loših misli, lečite se pozitivnim afirmacijama.

RIBE

POSAO: Prva polovina meseca je odlična. Morate dosta toga da uradite i bićete na pravom putu do uspeha. Pazite na novac od 17. februara jer ste skloni naglom trošenju bez razmišljanja. Pojaviće vam se osoba koja nije dobar saradnik, ali ćete vi biti zaneseni i misliti da je to neko ,,pravi”. Posavetujte se sa Ovnom ili Bikom, Jarcem, oni su dobri prijatelji i neko ko zna da pruži pravi poslovni savet. Bavite se uslugama, saobraćajem, organizacijom, pripremate zabavu, program za mlade. Imate uvek inspiraciju za bolji život. Ljudi oko vas to cene i možete biti veoma nagrađeni za neke nove ideje koje pružate. Ribe koje traže posao mogu tražiti delatnost gde će se baviti nekim radom koji traži istraživanje ili putovanja.

LJUBAV: Vama odgovaraju osobe iz vodenog i zemljanog elementa. Možda ćete sa Devicom ući u ozbiljnu vezu ako ste sami, ako niste a sreli ste se, onda je to tajna veza koja realno neće trajati dugo, suviše su jake emocije da bi bila tajna, ili ste upoznali Škorpiju koja ni za trenutak ne želi da čuje da je druga, a kamoli tajna veza. U svakom slučaju lep period i pun dinamike za ponekad uspavane Ribe. Inostranstvo vas privlači, to je samo odmor, kraći put ako ste sa osobom u braku ili dužoj vezi.

ZDRAVLJE: Emotivna preosetljivost može da ugrozi pojedine organe, posebno rad želuca ili žuč. Krećite se više i ne razmišljajte negativno.